Загадки алтайского Золотого кольца: Чуйский тракт, Телецкое озеро, Марс и другие топовые места
Насладиться видами живописных перевалов и озёр, прогуляться к Каменным грибам и по подвесному мосту
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:00-10:00. Рекомендуем п...
26 авг в 08:00
29 авг в 08:00
84 900 ₽ за человека
Алтай многоликий. Экскурсионный тур
Начало: Республика Алтай, Майминский район, аэропорт Горно...
«Здесь вы пройдёте по «Козьей тропке», заглянете в Ворота Сартакпая, а затем посетите храм Иоанна Богослова на острове Патмос, соединённый с берегом подвесным мостом»
30 авг в 10:00
6 сен в 10:00
70 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Мосты»
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