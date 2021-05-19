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Полезная информация о Городеце

Что нужно знать о Городеце: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 7 экскурсий
Местное время в Городеце
00:0617
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаГородец
По-английскиGorodets
Население города31 788 чел.
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота104 м. от уровня моря

Где находится Городец на карте

Популярные экскурсии в Городеце

Городец — перекрёсток веков
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Приглашаю вас совершить путешествие по одному из древних городов России — Городцу. Во время прогулки в сопровождение местного экскурсовода вы увидите ...
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Городец — самый древний город и музейная столица Нижегородской области. Здесь до сих пор сохранились старообрядческие церкви и старинные земляные укре...
Тайны средневекового Городца
Тайны средневекового Городца
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12 отзывов
1000
за чел.
Раскрыть городские секреты и научиться местным ремеслам на иммерсивной квест-экскурсии
Малый Китеж, или Городец на Волге
Малый Китеж, или Городец на Волге
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Открыть самобытность старого городка, красоту его архитектуры и вкус местных угощений
Городец ремесленный
Городец ремесленный
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4 отзыва
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Увлекательное знакомство с народными промыслами и прогулка по набережной Волги
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