Полезная информация о Городеце
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Местное время в Городеце
00:0617
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Городец
|По-английски
|Gorodets
|Население города
|31 788 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
|Средняя высота
|104 м. от уровня моря
Где находится Городец на карте
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