Дневные горы и вечерние мечети
Приглашаем вас в поездку по главным достопримечательностям Чечни, а также по ее горной части.
Вы увидите бирюзовое озеро Кезеной-Ам и древнее село стражников Хой, побываете в гостях у настоящей чеченской семьи, а вечером поразитесь красоте сверкающих огнями мечетей в городах Аргун и Шали.
Вы увидите бирюзовое озеро Кезеной-Ам и древнее село стражников Хой, побываете в гостях у настоящей чеченской семьи, а вечером поразитесь красоте сверкающих огнями мечетей в городах Аргун и Шали.
Ближайшие даты:
12
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даты
Что вас ожидает:
- Мечеть «Сердце матери»
- Мечеть «Гордость мусульман»
- Родник «Девичья коса»
- Памятник Абреку Зелимхану
- Императорская дорога со смотровыми площадками
- Озеро Кезеной-ам
- Древний город Хой
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает: Мы поедем в горы, которых вы до этого не видели нигде. По дороге я расскажу вам о традициях и обычаях чеченского народа, его быте. По вашему желанию по маршруту к озеру Кезеной-Ам мы заедем в чеченскую семью. Вы сможете пообщаться с домочадцами и отведать национальную кухню. Ночью вы увидите светящиеся и меняющие свой цвет мечети в городах Аргун и Шали.
Ежедневно по запросу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Обед
- Входные билеты
- Дополнительные развлечения
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно по запросуЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Мы сделаем все чтобы вы захотели к нам ещё вернуться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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