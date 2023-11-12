Приглашаем вас в поездку по главным достопримечательностям Чечни, а также по ее горной части. Вы увидите бирюзовое озеро Кезеной-Ам и древнее село стражников Хой, побываете в гостях у настоящей чеченской семьи, а вечером поразитесь красоте сверкающих огнями мечетей в городах Аргун и Шали.

Описание

Что вас ожидает: Мы поедем в горы, которых вы до этого не видели нигде. По дороге я расскажу вам о традициях и обычаях чеченского народа, его быте. По вашему желанию по маршруту к озеру Кезеной-Ам мы заедем в чеченскую семью. Вы сможете пообщаться с домочадцами и отведать национальную кухню. Ночью вы увидите светящиеся и меняющие свой цвет мечети в городах Аргун и Шали.