Дневные горы и вечерние мечети: индивидуальный тур по Чечне

Дневные горы и вечерние мечети

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Ответы на вопросы
Приглашаем вас в поездку по главным достопримечательностям Чечни, а также по ее горной части.

Вы увидите бирюзовое озеро Кезеной-Ам и древнее село стражников Хой, побываете в гостях у настоящей чеченской семьи, а вечером поразитесь красоте сверкающих огнями мечетей в городах Аргун и Шали.
Дневные горы и вечерние мечети: индивидуальный тур по Чечне
Дневные горы и вечерние мечети: индивидуальный тур по Чечне
Дневные горы и вечерние мечети: индивидуальный тур по Чечне
Дневные горы и вечерние мечети: индивидуальный тур по Чечне
Дневные горы и вечерние мечети: индивидуальный тур по Чечне
Дневные горы и вечерние мечети: индивидуальный тур по Чечне
Дневные горы и вечерние мечети: индивидуальный тур по Чечне
Ближайшие даты:
12
ноя
13
ноя
14
ноя
15
ноя
16
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Что вас ожидает:

  • Мечеть «Сердце матери»
  • Мечеть «Гордость мусульман»
  • Родник «Девичья коса»
  • Памятник Абреку Зелимхану
  • Императорская дорога со смотровыми площадками
  • Озеро Кезеной-ам
  • Древний город Хой
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает: Мы поедем в горы, которых вы до этого не видели нигде. По дороге я расскажу вам о традициях и обычаях чеченского народа, его быте. По вашему желанию по маршруту к озеру Кезеной-Ам мы заедем в чеченскую семью. Вы сможете пообщаться с домочадцами и отведать национальную кухню. Ночью вы увидите светящиеся и меняющие свой цвет мечети в городах Аргун и Шали.

Ежедневно по запросу

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обед
  • Входные билеты
  • Дополнительные развлечения
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Мы сделаем все чтобы вы захотели к нам ещё вернуться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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