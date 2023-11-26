Приглашаем вас в поездку по главным достопримечательностям Чечни, а также по ее горной части.
Вы увидите бирюзовое озеро Кезеной-Ам и древнее село стражников Хой, побываете в гостях у настоящей чеченской семьи, а вечером поразитесь красоте сверкающих огнями мечетей в городах Аргун и Шали.
Вы увидите бирюзовое озеро Кезеной-Ам и древнее село стражников Хой, побываете в гостях у настоящей чеченской семьи, а вечером поразитесь красоте сверкающих огнями мечетей в городах Аргун и Шали.
Описание экскурсииОтправьтесь в путешествие по горам Чечни, где каждый поворот открывает уникальные и живописные пейзажи. Эта экскурсия сочетает в себе современные достопримечательности, природные красоты и исторические объекты. Красоты горной Чечни• Озеро Кезеной-Ам – жемчужина горной Чечни. Это высокогорное озеро с бирюзовой водой расположилось на высоте более 1800 м. Оно завораживает своей красотой и тишиной.
- Селение Хой – древнее село с боевыми башнями. Хой является важным историческим памятником, дающим представление о жизни горцев в прошлом.
- Архитектура и мечети Чечни в вечерних огнях.
Вечером вы увидите светящиеся и меняющие свой цвет мечети в городах Аргун и Шали:
- Город Аргун – современный и стремительно развивающийся город, известен своей Мечетью Сердце Матери – архитектурным шедевром в футуристическом стиле, символом мира и материнской любви.
- Город Шали – здесь находится самая большая мечеть в Европе, Мечеть имени Пророка Мухаммада. Величественное здание из белого мрамора впечатляет масштабом и утончённой отделкой. Также, по вашему желанию, мы можем отправиться на обед в чеченскую семью. Вы сможете пообщаться с домочадцами и отведать национальную кухню.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть «Сердце матери»
- Мечеть «Гордость мусульман»
- Родник «Девичья коса»
- Памятник Абреку Зелимхану
- Императорская дорога со смотровыми площадками
- Озеро Кезеной-ам
- Древний город Хой
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в музей Хой - 100 р.
- Обед в гостях у чеченской семьи - 1000 рублей с человека (по желанию)
- Дополнительные развлечения (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Взяла индивидуальный тур по Чечне👀 все началось в назначенное время, без каких либо проблем) что очень радует 🤓 сначала посмотрели горы, останавливались на живописных местах, чтобы запечатлеть все🙃 потом озеро
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Ездили на горное озеро Казеной-Ам и вечерние мечети. Наш индивидуальный гид Муслим очень интересно рассказывал о Чеченской Республике, достопримечательностях, историии, традициях. Останавливались на разных локациях. Озеро очень красивое. Особенно впечатлила мечеть "Гордость мусульман" в г. Шали. Мы её увидели и при дневном свете и с подсветкой. Завораживает! Рекомендуем к посещению данной экскурсии с Муслимом.
Вам был полезен этот отзыв?
П
Ездили на горное озеро Казеной-Ам и вечерние мечети. Наш индивидуальный гид Муслим очень интересно рассказывал о Чеченской Республике, достопримечательностях, историии, традициях. Останавливались на разных локациях. Озеро очень красивое. Особенно впечатлила мечеть "Гордость мусульман" в г. Шали. Мы её увидели и при дневном свете и с подсветкой. Завораживает! Рекомендуем к посещению данной экскурсии с Муслимом.
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Все было супер. Познавательная экскурсия, Муслим отличный профессионал, узнали и увидели много интересного. Если еще приедем, то экскурсии только с Муслимом.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Грозного
Похожие экскурсии на «Дневные горы и вечерние мечети: озеро Кезеной-Ам, село Хой, Аргун и Шали»
Групповая
Лучший выборЗагадки лазурного озера: из Грозного - на Кезеной-Ам
Средневековая столица Чечни, село стражников, мечети и высокогорное озеро в одной групповой поездке
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
16 авг в 09:00
4000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
Увидеть памятник чеченскому Робин Гуду, изучить селение стражников и отыскать жемчужину Кавказа
Начало: У вашего отеля в Грозном
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
16 авг в 09:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Кезеной-Ам и селение стражников Хой за 1 день
Посетить мечети, полюбоваться горной природой, заехать в этнодеревню и раскрыть тайны древнего села
17 авг в 08:00
19 авг в 08:00
от 12 900 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Жемчужины Чечни за 1 день в мини-группе: Кезеной-Ам, село Хой, Шали и Аргун
Начало: Заберем вас из вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 9:00
3400 ₽ за человека
12 000 ₽ за экскурсию