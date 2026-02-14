Красивые виды и панорамы Грозного

Найдено 6 экскурсий в категории «Панорамы» в Грозном, цены от 3400 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Самобытная Чечня - из Грозного
На машине
5 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
Познакомиться с культурой, бытом, традициями и национальными ремёслами в музеях, мечетях и этнопарке
Начало: У мечети «Сердце Чечни»
«Вы подниметесь на смотровую площадку комплекса «Грозный-Сити», откуда открывается панорама всего города»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 19:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3500 ₽ за человека
Жемчужины Кавказа и Чечни - путешествие из Грозного
На машине
9 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 7 чел.
Посетить нарядные мечети и старинные аулы, город Хой, озеро Кезеной-Ам и родник Девичья Коса
Начало: От места вашего проживания
«На высоте 2177 м вы остановитесь на смотровой площадке: здесь откроются панорамы гор и появится время для фотографий»
Расписание: ежедневно в 09:15
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
3400 ₽ за человека
Полная экскурсия по Грозному: главные и нетуристические места
На машине
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Познакомиться с городом, увидеть достопримечательности и узнать об обычаях чеченского народа
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 10 чел.
Гостеприимный Грозный
На машине
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Познакомиться с историей города через рассказы коренных жителей республики
«С высоты вам откроется панорама всего Грозного и большей части равнинной Чечни»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5900 ₽ за всё до 4 чел.
Ахки-Тай и сказочный Беной: Водопады, этно-деревня, шикарные локации
На машине
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Начало: Ваш отель
«Здесь расположилось всё природное великолепие: бурные горные реки, прекрасные водопады, сказочный буковый лес, художественные панорамы»
Расписание: По договоренности
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Грозный: разносторонний, гостеприимный, вкусный
Пешая
4.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Столица Чечни без стереотипов - история, традиции, романтика и открытые сердца
Начало: В районе мечети «Сердце Чечни»
«Смотровая площадка в «Грозный Сити» — панорама главных достопримечательностей города»
Завтра в 09:30
19 апр в 09:30
7000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Lesya
    14 февраля 2026
    Жемчужины Кавказа и Чечни - путешествие из Грозного
    Я часто пользуюсь Tripster при путешествиях и смело могу сказать, что сегодня нам сказочно повезло с гидом Асланом! Умный, веселый,
    харизматичный, профессиональный! Он сделал эту экскурсию увлекательной, интересной, необычной! еще и свозил нас на фестиваль Черемши 💚 Очень рекомендую данного гида и данную экскурсию! Вы замечательно и с пользой проведете время 🙏🏽

    Я часто пользуюсь Tripster при путешествиях и смело могу сказать, что сегодня нам сказочно повезло сЯ часто пользуюсь Tripster при путешествиях и смело могу сказать, что сегодня нам сказочно повезло сЯ часто пользуюсь Tripster при путешествиях и смело могу сказать, что сегодня нам сказочно повезло сЯ часто пользуюсь Tripster при путешествиях и смело могу сказать, что сегодня нам сказочно повезло сЯ часто пользуюсь Tripster при путешествиях и смело могу сказать, что сегодня нам сказочно повезло сЯ часто пользуюсь Tripster при путешествиях и смело могу сказать, что сегодня нам сказочно повезло сЯ часто пользуюсь Tripster при путешествиях и смело могу сказать, что сегодня нам сказочно повезло сЯ часто пользуюсь Tripster при путешествиях и смело могу сказать, что сегодня нам сказочно повезло сЯ часто пользуюсь Tripster при путешествиях и смело могу сказать, что сегодня нам сказочно повезло сЯ часто пользуюсь Tripster при путешествиях и смело могу сказать, что сегодня нам сказочно повезло сЯ часто пользуюсь Tripster при путешествиях и смело могу сказать, что сегодня нам сказочно повезло сЯ часто пользуюсь Tripster при путешествиях и смело могу сказать, что сегодня нам сказочно повезло сЯ часто пользуюсь Tripster при путешествиях и смело могу сказать, что сегодня нам сказочно повезло сЯ часто пользуюсь Tripster при путешествиях и смело могу сказать, что сегодня нам сказочно повезло сЯ часто пользуюсь Tripster при путешествиях и смело могу сказать, что сегодня нам сказочно повезло с
  • Н
    Нафиса
    1 февраля 2026
    Гостеприимный Грозный
    Выражаю благодарность Муслиму за приятную и познавательную экскурсию. Узнала много нового для себя про культуру, историю, обычаи и кухню чеченского народа. Было очень комфортно и интересно прогуляться по красивому городу Грозный.
  • О
    Оксана
    29 января 2026
    Полная экскурсия по Грозному: главные и нетуристические места
    Искренне благодарю Мансура и Маирбека за потрясающую экскурсию по данному маршруту!
    Я очень впечатлена тактичностью, заботой нашего гида Маирбека! Мы посетили
    все самые топовые места, сделали много фотографий, уделили город и в свете дня и в свете ночных огней!
    Много узнали интересных исторических фактов и культурных традиций чеченского народа…
    Вообщем рекомендую эту потрясающую команду!

    Искренне благодарю Мансура и Маирбека за потрясающую экскурсию по данному маршруту!Искренне благодарю Мансура и Маирбека за потрясающую экскурсию по данному маршруту!Искренне благодарю Мансура и Маирбека за потрясающую экскурсию по данному маршруту!Искренне благодарю Мансура и Маирбека за потрясающую экскурсию по данному маршруту!
  • Е
    Евгений
    17 января 2026
    Полная экскурсия по Грозному: главные и нетуристические места
    Большое спасибо Мансуру за замечательную экскурсию для нашей команды! Грозный встретил нас хорошей ясной погодой и отличным приёмом. Мансур показал
    город с разных сторон. Мы были и на смотровых площадках и в местах где отдыхают местные жители. Особенно впечатлили стихи Мансура про родной город и времена его детства!

    Большое спасибо Мансуру за замечательную экскурсию для нашей команды! Грозный встретил нас хорошей ясной погодой иБольшое спасибо Мансуру за замечательную экскурсию для нашей команды! Грозный встретил нас хорошей ясной погодой иБольшое спасибо Мансуру за замечательную экскурсию для нашей команды! Грозный встретил нас хорошей ясной погодой иБольшое спасибо Мансуру за замечательную экскурсию для нашей команды! Грозный встретил нас хорошей ясной погодой иБольшое спасибо Мансуру за замечательную экскурсию для нашей команды! Грозный встретил нас хорошей ясной погодой иБольшое спасибо Мансуру за замечательную экскурсию для нашей команды! Грозный встретил нас хорошей ясной погодой иБольшое спасибо Мансуру за замечательную экскурсию для нашей команды! Грозный встретил нас хорошей ясной погодой иБольшое спасибо Мансуру за замечательную экскурсию для нашей команды! Грозный встретил нас хорошей ясной погодой иБольшое спасибо Мансуру за замечательную экскурсию для нашей команды! Грозный встретил нас хорошей ясной погодой иБольшое спасибо Мансуру за замечательную экскурсию для нашей команды! Грозный встретил нас хорошей ясной погодой и
  • И
    Ирина
    10 января 2026
    Самобытная Чечня - из Грозного
    Были на экскурсии со Светланой 9.01.26г, мы прилетели в Грозный из Красноярска и это была наша первая экскурсия. Хотим сказать
    огромное спасибо Светлане за теплую беседу и интересную экскурсию. Нам всё очень понравилось было интересно, узнали много нового о республике,о традициях чеченского народа. Есть желание вернуться сюда летом и конечно мы обратимся Светлана к вам!!! До новых встреч 🌹

  • Ж
    Жан
    6 ноября 2025
    Гостеприимный Грозный
    Все было на 10 баллов! Познавательно, интересно! Экскурсия пролетела как ода минута! Спасибо огромное😉
    Все было на 10 баллов! Познавательно, интересно! Экскурсия пролетела как ода минута! Спасибо огромное😉Все было на 10 баллов! Познавательно, интересно! Экскурсия пролетела как ода минута! Спасибо огромное😉Все было на 10 баллов! Познавательно, интересно! Экскурсия пролетела как ода минута! Спасибо огромное😉Все было на 10 баллов! Познавательно, интересно! Экскурсия пролетела как ода минута! Спасибо огромное😉Все было на 10 баллов! Познавательно, интересно! Экскурсия пролетела как ода минута! Спасибо огромное😉Все было на 10 баллов! Познавательно, интересно! Экскурсия пролетела как ода минута! Спасибо огромное😉Все было на 10 баллов! Познавательно, интересно! Экскурсия пролетела как ода минута! Спасибо огромное😉Все было на 10 баллов! Познавательно, интересно! Экскурсия пролетела как ода минута! Спасибо огромное😉Все было на 10 баллов! Познавательно, интересно! Экскурсия пролетела как ода минута! Спасибо огромное😉Все было на 10 баллов! Познавательно, интересно! Экскурсия пролетела как ода минута! Спасибо огромное😉
  • М
    Мария
    17 октября 2025
    Самобытная Чечня - из Грозного
    Огромное спасибо Светлане за проведенную экскурсию, я в полном восторге!
    Так вышло, что у меня получилась индивидуальная экскурсия, с чем мне
    объективно повезло)) Накануне я уже провела день в Грозном и самостоятельно посмотрела многие локации, поэтому план на день гид составила исходя из моих предпочтений увидеть новое. Отдельное спасибо за столь гибкий подход и заинтересованность в пожеланиях туриста!

    Сначала мы посетили рынок «Беркат» в центре Грозного. Какие там ароматы, цвета и колорит словами не передать! Светлана рассказала множество интересных фактов, посоветовала продегустировать определенные блюда и подсказала, где приобрести товары дешевле.

    Затем мы отправились в этно- комплекс «Орлиное гнездо», где я сфотографировалась в местном наряде и получила массу удовольствия от прогулки в столь аутентичной локации.

    Далее я познакомилась с местной мастерицей Амнет, которая угостила нас чаем с лепешками и провела мастер- класс по изготовлению ковров.

    Вечером мы отправились в Шали к мастеру- оружейнику Мавлади. Мне посчастливилось не только узнать про изготовление оружия, музыкальных инструментов и украшений, но и поужинать в чеченской семье!

    Светлана показала регион и местных жителей с совершенно другой стороны. Я безумного благодарна и признательна за знакомство со столь светлыми, добрыми и открытыми людьми! Это был потрясающий день, который я запомню надолго.

    Светлана- настоящий профессионал своего дела. Максимально тактичная, деликатная, учтивая девушка, с которой невозможно наговориться, потому что интересно буквально, что она рассказывает и показывает)) В следующем году планирую исследовать горную часть региона, и уже точно знаю, к кому обращусь)) От всей души советую этого гида и ее экскурсии.

    Светлана, ещё раз огромное спасибо!

    Огромное спасибо Светлане за проведенную экскурсию, я в полном восторге!Огромное спасибо Светлане за проведенную экскурсию, я в полном восторге!Огромное спасибо Светлане за проведенную экскурсию, я в полном восторге!Огромное спасибо Светлане за проведенную экскурсию, я в полном восторге!
  • С
    Сергей
    17 октября 2025
    Гостеприимный Грозный
    Весьма интересная и содержательная экскурсия. Отдельное огромное спасибо моему экскурсоводу Мусе, интересному собеседнику и настоящему знатоку города.
  • Е
    Евгений
    5 октября 2025
    Гостеприимный Грозный
    Отличная экскурсия для тех, у кого не так много времени. Экскурсовод приветливый, не перегружал информацией. Хорошо провели время.
  • Н
    Наталья
    20 августа 2025
    Ахки-Тай и сказочный Беной: Водопады, этно-деревня, шикарные локации
    Очень понравилась экскурсия. Море эмоций, красивейший маршрут! Экскурсовод Ахдан очень отзывчивый и внимательный. Огромная благодарность!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Панорамы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Грозном
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
  1. Самобытная Чечня - из Грозного;
  2. Жемчужины Кавказа и Чечни - путешествие из Грозного;
  3. Полная экскурсия по Грозному: главные и нетуристические места;
  4. Гостеприимный Грозный;
  5. Ахки-Тай и сказочный Беной: Водопады, этно-деревня, шикарные локации.
Какие места ещё посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Мечеть «Сердце Чечни»;
  2. Мечеть «Гордость мусульман»;
  3. Озеро Кезеной-ам;
  4. Храм Архангела Михаила;
  5. Мечеть «Сердце матери»;
  6. Проспект Эсамбаева;
  7. Цветочный парк;
  8. Грозный-Сити;
  9. Аргунское ущелье;
  10. Озеро Казеной-Ам.
Сколько стоит экскурсия по Грозному в апреле 2026
Сейчас в Грозном в категории "Панорамы" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3400 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
