Мини-группа
до 4 чел.
Самобытная Чечня - из Грозного
Познакомиться с культурой, бытом, традициями и национальными ремёслами в музеях, мечетях и этнопарке
Начало: У мечети «Сердце Чечни»
«Вы подниметесь на смотровую площадку комплекса «Грозный-Сити», откуда открывается панорама всего города»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 19:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3500 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Жемчужины Кавказа и Чечни - путешествие из Грозного
Посетить нарядные мечети и старинные аулы, город Хой, озеро Кезеной-Ам и родник Девичья Коса
Начало: От места вашего проживания
«На высоте 2177 м вы остановитесь на смотровой площадке: здесь откроются панорамы гор и появится время для фотографий»
Расписание: ежедневно в 09:15
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
3400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Полная экскурсия по Грозному: главные и нетуристические места
Познакомиться с городом, увидеть достопримечательности и узнать об обычаях чеченского народа
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гостеприимный Грозный
Познакомиться с историей города через рассказы коренных жителей республики
«С высоты вам откроется панорама всего Грозного и большей части равнинной Чечни»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Ахки-Тай и сказочный Беной: Водопады, этно-деревня, шикарные локации
Начало: Ваш отель
«Здесь расположилось всё природное великолепие: бурные горные реки, прекрасные водопады, сказочный буковый лес, художественные панорамы»
Расписание: По договоренности
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Грозный: разносторонний, гостеприимный, вкусный
Столица Чечни без стереотипов - история, традиции, романтика и открытые сердца
Начало: В районе мечети «Сердце Чечни»
«Смотровая площадка в «Грозный Сити» — панорама главных достопримечательностей города»
Завтра в 09:30
19 апр в 09:30
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- LLesya14 февраля 2026Я часто пользуюсь Tripster при путешествиях и смело могу сказать, что сегодня нам сказочно повезло с гидом Асланом! Умный, веселый,
- ННафиса1 февраля 2026Выражаю благодарность Муслиму за приятную и познавательную экскурсию. Узнала много нового для себя про культуру, историю, обычаи и кухню чеченского народа. Было очень комфортно и интересно прогуляться по красивому городу Грозный.
- ООксана29 января 2026Искренне благодарю Мансура и Маирбека за потрясающую экскурсию по данному маршруту!
Я очень впечатлена тактичностью, заботой нашего гида Маирбека! Мы посетили
- ЕЕвгений17 января 2026Большое спасибо Мансуру за замечательную экскурсию для нашей команды! Грозный встретил нас хорошей ясной погодой и отличным приёмом. Мансур показал
- ИИрина10 января 2026Были на экскурсии со Светланой 9.01.26г, мы прилетели в Грозный из Красноярска и это была наша первая экскурсия. Хотим сказать
- ЖЖан6 ноября 2025Все было на 10 баллов! Познавательно, интересно! Экскурсия пролетела как ода минута! Спасибо огромное😉
- ММария17 октября 2025Огромное спасибо Светлане за проведенную экскурсию, я в полном восторге!
Так вышло, что у меня получилась индивидуальная экскурсия, с чем мне
- ССергей17 октября 2025Весьма интересная и содержательная экскурсия. Отдельное огромное спасибо моему экскурсоводу Мусе, интересному собеседнику и настоящему знатоку города.
- ЕЕвгений5 октября 2025Отличная экскурсия для тех, у кого не так много времени. Экскурсовод приветливый, не перегружал информацией. Хорошо провели время.
- ННаталья20 августа 2025Очень понравилась экскурсия. Море эмоций, красивейший маршрут! Экскурсовод Ахдан очень отзывчивый и внимательный. Огромная благодарность!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Панорамы»
Сейчас в Грозном в категории "Панорамы" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3400 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
