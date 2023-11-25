Аргунское ущелье и водопады

Индивидуальная экскурсия в Грозном
Мы отправимся навстречу приключениям и новым впечатлениям, которые вам обеспечены в нашем путешествии по горам Чечни.

Вы оцените мощь Аргунского ущелья, посмотрите на великолепный каскад Нихалойских водопадов и увидите башни-близнецы. При желании можем завершить нашу экскурсию на всесезонном курорте «Ведучи».
Аргунское ущелье и водопады
Аргунское ущелье и водопады
Аргунское ущелье и водопады
Аргунское ущелье и водопады
Аргунское ущелье и водопады
Аргунское ущелье и водопады
Ближайшие даты:
25
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Что вас ожидает:

  • Аргунское ущелье
  • Нихалойские водопады
  • Башни-близнецы
  • Краеведческий музей им. Хусейна Исаева

Описание

Что вас ждет

Мы отправимся на экскурсию в горы Чечни, где вы увидите знаменитое Аргунское ущелье. Посетим Нихалойские водопады — это каскадов водопадов, на территории которых имеется база отдыха. Вы увидите сторожевые древние башни-близнецы. Последней точкой маршрута станет Краеведческий музей им. Хусейна Исаева, где вы удивите, как жили чеченцы в древние времена. Также по желанию за отдельную плату можно посетить круглогодичный горнолыжный курорт «Ведучи», где вы увидите настоящие горы Чечни. Здесь же можно прокатиться на лыжах и пообедать.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит
  • Еда, напитки
  • Посещение водопадов — 200 руб. с человека
  • Посещение Краеведческого музея — 100 руб. с человека
Место начала и завершения?
Грозный, ул. Димаева, 23
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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