Мы отправимся навстречу приключениям и новым впечатлениям, которые вам обеспечены в нашем путешествии по горам Чечни.
Вы оцените мощь Аргунского ущелья, посмотрите на великолепный каскад Нихалойских водопадов и увидите башни-близнецы. При желании можем завершить нашу экскурсию на всесезонном курорте «Ведучи».
Вы оцените мощь Аргунского ущелья, посмотрите на великолепный каскад Нихалойских водопадов и увидите башни-близнецы. При желании можем завершить нашу экскурсию на всесезонном курорте «Ведучи».
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Аргунское ущелье
- Нихалойские водопады
- Башни-близнецы
- Краеведческий музей им. Хусейна Исаева
Описание
Что вас ждетМы отправимся на экскурсию в горы Чечни, где вы увидите знаменитое Аргунское ущелье. Посетим Нихалойские водопады — это каскадов водопадов, на территории которых имеется база отдыха. Вы увидите сторожевые древние башни-близнецы. Последней точкой маршрута станет Краеведческий музей им. Хусейна Исаева, где вы удивите, как жили чеченцы в древние времена. Также по желанию за отдельную плату можно посетить круглогодичный горнолыжный курорт «Ведучи», где вы увидите настоящие горы Чечни. Здесь же можно прокатиться на лыжах и пообедать.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Что не входит
- Еда, напитки
- Посещение водопадов — 200 руб. с человека
- Посещение Краеведческого музея — 100 руб. с человека
- Место начала и завершения?
- Грозный, ул. Димаева, 23
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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