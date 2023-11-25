Мы отправимся навстречу приключениям и новым впечатлениям, которые вам обеспечены в нашем путешествии по горам Чечни. Вы оцените мощь Аргунского ущелья, посмотрите на великолепный каскад Нихалойских водопадов и увидите башни-близнецы. При желании можем завершить нашу экскурсию на всесезонном курорте «Ведучи».

Описание