14:30 Обзорная, авто-пешеходная экскурсия по следующим достопримечательностям: церковь Архангела Михаила, Цветочный парк, комплекс высоток «Грозный-Сити», со смотровой площадки одной из башен комплекса, с высоты птичьего полета, город виден как на ладони.

Экскурсия на озеро «Кезеной-Ам». Экскурсия в древний город

9:30 Выезд на экскурсию Кезеной Ам (107км).

Путь на машине от Грозного до одного из живописнейших озер республики занимает около 3 часов.

По дороге остановка у памятника Зелемхана Харачоевского – легендарного Абрека.

Обед в ресторане на территории туристического комплекса «Кезеной-Ам» (оплачивается отдельно).

Далее экскурсия в древний город "Хой", который находится в полутора километрах от озера.

Это уникальные объект истории и культуры, где сохранились древние постройки с петроглифами XI века, а также находится старинное кладбище с удивительными надгробными плитами и строениями.

Возвращение в город.