Чеченская классика. Тур выходного дня

Классический экскурсионный тур выходного дня по Чечне, в котором вы посмотрите самые главные достопримечательности

5
3 отзыва
Классический экскурсионный тур выходного дня по Чечне, в котором вы посмотрите самые главные достопримечательности и насладитесь национальным колоритом.
Чеченская классика. Тур выходного дня
Чеченская классика. Тур выходного дня
Чеченская классика. Тур выходного дня
Чеченская классика. Тур выходного дня
Чеченская классика. Тур выходного дня
Чеченская классика. Тур выходного дня
Чеченская классика. Тур выходного дня
Чеченская классика. Тур выходного дня
Чеченская классика. Тур выходного дня
Чеченская классика. Тур выходного дня
Чеченская классика. Тур выходного дня
Чеченская классика. Тур выходного дня
Чеченская классика. Тур выходного дня
Чеченская классика. Тур выходного дня
Ближайшие даты:
01
июл
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июл
15
июл
22
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • прогуляемся по Грозном;
  • совершим экскурсию лазурное озеро «Кезеной-Ам»;
  • увидим древние поселения;
  • съездим на экскурсию по Аргунскому ущелью.

Программа тура по дням

1 день
Встреча группы. Обзорная экскурсия по Грозному

13:10 Прибытие в Грозный.

Трансфер, размещение в отеле.

Обед (оплачивается отдельно).

14:30 Обзорная, авто-пешеходная экскурсия по следующим достопримечательностям: церковь Архангела Михаила, Цветочный парк, комплекс высоток «Грозный-Сити», со смотровой площадки одной из башен комплекса, с высоты птичьего полета, город виден как на ладони.

Духовное сердце Грозного – мечеть «Сердце Чечни». 

Проспект М.Эсамбаева, Алея Славы, посещение музея имени Кадырова.

В музее, помимо предметов национального быта, собрана коллекция полотен современных живописцев.

Свободное время.

2 день
Экскурсия на озеро «Кезеной-Ам». Экскурсия в древний город

9:30 Выезд на экскурсию Кезеной Ам (107км).

Путь на машине от Грозного до одного из живописнейших озер республики занимает около 3 часов.

По дороге остановка у памятника Зелемхана Харачоевского – легендарного Абрека.

Обед в ресторане на территории туристического комплекса «Кезеной-Ам» (оплачивается отдельно).

Далее экскурсия в древний город "Хой", который находится в полутора километрах от озера.

Это уникальные объект истории и культуры, где сохранились древние постройки с петроглифами XI века, а также находится старинное кладбище с удивительными надгробными плитами и строениями.

Возвращение в город.

3 день
Экскурсия в Аргунское ущелье. Ушкалойские башни. Обратный трансфер

10:00 На экскурсию по Аргунскому ущелью. 

Старинная дорога ведет вверх по ущелью бурной реки Чанты-Аргун через перевалы в Хевсуретию, затем в Грузию.

Дорога вырублена в известняковых скалах.

Короткая остановка у водопадов.

Рядом с водопадами в живописном месте располагается турбаза «Нихалойские водопады». 

Посетим Ушкалойские башни, находятся они у селения Ушкалой на берегу реки Чанти-Аргун.

Обед (оплачивается отдельно).

В селении Итум-Кали вас ждет увлекательная экскурсия в краеведческий музей имени Хусейна Исаева, на территории замкового комплекса Пхакоч.

В удивительном месте находится этот музей: в нем хранится старинное оружие, утварь, предметы быта, орудия труда, которым более ста лет.

Возвращение в Грозный.

Вечерний вылет (рекомендуемый вылет после 18:00).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице туристического класса 3-4* Беркат и Городок.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

РазмещениеЦена
Стандартный двухместный номер (две кровати)
Взрослый на основном месте26 500
Ребёнок 5—8 лет на основном месте23 500
Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте17 900
Ребёнок 9—16 лет на основном месте26 400
Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте21 700 
Стандартный одноместный номер (большая кровать)
Взрослый на основном месте32 400 
Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте17 900 
Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте21 700 
Стандартный двухместный номер с большой кроватью
Взрослый на основном месте26 500 
Одноместное размещение32 400
Ребёнок 5—8 лет на основном месте23 500
Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте17 900
Ребёнок 9—16 лет на основном месте26 400
Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте21 700

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсионная программа
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Грозный и обратно
  • Обеды и ужины
  • Комплексный обед в ресторане "Кезеной-Ам" – 700 руб.
  • Комплексный обед в Нихалое – 650 руб.
  • Индивидуальный трансфер – 1 900 руб.
  • Доп. ночь перед или после тура – 5 000 руб
Место начала и завершения?
г. Грозный
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
4 мая 2022
Отличный тур выходного дня!!!
Т
4 мая 2022
Интересный тур
Хорошая профессиональная организация всего процесса
Это второй тур с Большой страной
И впечатления самые положительные
Т
23 фев 2022
Поездка состоялась спонтанно, долго не собирались, купили билеты и….. ни сколько не пожалели!!! Очень понравилась работа менеджера (спасибо Юли) внимательно, быстро получаешь ответы на вопросы, а их не мало, когда ты в первый раз летишь в новое место. Особая работа гида Турпала-ему нескончаемая благодарность! Человек работает с душой, он полностью занят тем, чтобы вам всё разъяснить, показать, максимально комфортно все устроить.
Прекрасная Республика!!! Милые, гостеприимные люди, которые теперь хорошо знают что такое жизнь и "игрушки" политиков из-за которых так быстро можно лишиться благ жизни. Чистота всюду, люди любят свои места, следят за ними, ухаживают. Красивые дома, мечети, проспекты…. вы ни за что не пожалеете, если найдете хотя бы пару дней, чтобы провести их рядом с этими людьми, увидеть красоту гор и навсегда влюбиться в Чеченскую Республику!!!

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