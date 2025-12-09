Это день, в котором Чечня откроется перед вами полностью — через истории, творчество и вкус. Вы проведёте его в атмосфере душевного тепла, узнаете о Чечне изнутри, услышите живые голоса, почувствуете аромат домашнего хлеба и поймёте, почему Лермонтов называл Кавказ «суровым царём земли».

Описание экскурсии

10:00 — выезд из Грозного

По дороге — краткий рассказ о маршруте и связи творчества Лермонтова с Кавказом. Вы услышите строки поэта, почувствуете атмосферу предгорной Чечни и узнаете, почему этот край вдохновлял художников и писателей 19 века.

11:00 — этнографический аул в Урус-Мартане

Первая остановка — реконструкция чеченского аула. Здесь вы познакомитесь с бытом, обычаями и традициями горцев, узнаете, как жили семьи, какие ремёсла ценились, как строили дома и встречали гостей. В программе визита:

прогулка по аулу

рассказ о народных обычаях

фотопауза в традиционных декорациях

12:00 — в гостях у мастера по дереву Вахита Солтвханова

Вы окажетесь в мастерской известного народного умельца в Урус-Мартане — месте, где дерево оживает. Увидите, как рождаются национальные орнаменты, попробуете свои силы в резьбе и узнаете, почему ремесло в Чечне всегда было способом сохранять культуру.

12:30 — переезд в село Валерик

Дорога пройдёт по живописной равнине, где шумят ветра, а за каждым поворотом — история.

13:00 — школьный музей М. Ю. Лермонтова в селе Валерик

Мы посетим небольшой, но душевный музей, созданного с любовью и уважением к поэту. Его экспозиция посвящена Кавказской войне и участию Лермонтова.

Воздух там чист, как молитва ребёнка;

И люди, как вольные птицы, живут беззаботно…»

Так писал Лермонтов об этих местах. Вы убедитесь, что эти строки до сих пор живут в сердцах местных жителей.

14:00 — конная прогулка на равнине

После музея — короткий отдых и возможность почувствовать дух свободы, оседлав гордого скакуна Сегуна. Вы сможете прокатиться под присмотром инструктора и ощутить ту самую мощь и энергию кавказской природы, о которой писал поэт.

15:00 — В гостях у Энисы: мастер-класс и обед

Финал маршрута — в доме гостеприимной местной хозяйки. Вас ждёт:

тёплый приём и знакомство с традициями чеченского застолья

мастер-класс по приготовлению национальных блюд: жижик-галнаш, хингалш, чепалгаш

совместная трапеза с ароматным чаем и домашними сладостями

16:30 — обратный путь в Грозный

Организационные детали