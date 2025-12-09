Вы проведёте его в атмосфере душевного тепла, узнаете о Чечне изнутри, услышите живые голоса, почувствуете аромат домашнего хлеба и поймёте, почему Лермонтов называл Кавказ «суровым царём земли».
Описание экскурсии
10:00 — выезд из Грозного
По дороге — краткий рассказ о маршруте и связи творчества Лермонтова с Кавказом. Вы услышите строки поэта, почувствуете атмосферу предгорной Чечни и узнаете, почему этот край вдохновлял художников и писателей 19 века.
11:00 — этнографический аул в Урус-Мартане
Первая остановка — реконструкция чеченского аула. Здесь вы познакомитесь с бытом, обычаями и традициями горцев, узнаете, как жили семьи, какие ремёсла ценились, как строили дома и встречали гостей. В программе визита:
- прогулка по аулу
- рассказ о народных обычаях
- фотопауза в традиционных декорациях
12:00 — в гостях у мастера по дереву Вахита Солтвханова
Вы окажетесь в мастерской известного народного умельца в Урус-Мартане — месте, где дерево оживает. Увидите, как рождаются национальные орнаменты, попробуете свои силы в резьбе и узнаете, почему ремесло в Чечне всегда было способом сохранять культуру.
12:30 — переезд в село Валерик
Дорога пройдёт по живописной равнине, где шумят ветра, а за каждым поворотом — история.
13:00 — школьный музей М. Ю. Лермонтова в селе Валерик
Мы посетим небольшой, но душевный музей, созданного с любовью и уважением к поэту. Его экспозиция посвящена Кавказской войне и участию Лермонтова.
Воздух там чист, как молитва ребёнка;
И люди, как вольные птицы, живут беззаботно…»
Так писал Лермонтов об этих местах. Вы убедитесь, что эти строки до сих пор живут в сердцах местных жителей.
14:00 — конная прогулка на равнине
После музея — короткий отдых и возможность почувствовать дух свободы, оседлав гордого скакуна Сегуна. Вы сможете прокатиться под присмотром инструктора и ощутить ту самую мощь и энергию кавказской природы, о которой писал поэт.
15:00 — В гостях у Энисы: мастер-класс и обед
Финал маршрута — в доме гостеприимной местной хозяйки. Вас ждёт:
- тёплый приём и знакомство с традициями чеченского застолья
- мастер-класс по приготовлению национальных блюд: жижик-галнаш, хингалш, чепалгаш
- совместная трапеза с ароматным чаем и домашними сладостями
16:30 — обратный путь в Грозный
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Camry или минивэне Hyundai Grand Starex
- Экскурсия подходит для любых возрастных категорий, а также для людей с ограниченными физическими возможностями.
- В стоимость включены: транспортные расходы, билеты, прогулка на лошади, мастер-класс с обедом
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды