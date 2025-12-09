Мои заказы

Чеченское комбо: из Грозного - по лермонтовским местам, горным тропам и древним сёлам

Почувствовать живую культуру народа, хранящего традиции поэзии, ремесла и гостеприимства
Это день, в котором Чечня откроется перед вами полностью — через истории, творчество и вкус.

Вы проведёте его в атмосфере душевного тепла, узнаете о Чечне изнутри, услышите живые голоса, почувствуете аромат домашнего хлеба и поймёте, почему Лермонтов называл Кавказ «суровым царём земли».
Чеченское комбо: из Грозного - по лермонтовским местам, горным тропам и древним сёлам© Аслан
Чеченское комбо: из Грозного - по лермонтовским местам, горным тропам и древним сёлам© Аслан
Чеченское комбо: из Грозного - по лермонтовским местам, горным тропам и древним сёлам© Аслан

Описание экскурсии

10:00 — выезд из Грозного

По дороге — краткий рассказ о маршруте и связи творчества Лермонтова с Кавказом. Вы услышите строки поэта, почувствуете атмосферу предгорной Чечни и узнаете, почему этот край вдохновлял художников и писателей 19 века.

11:00 — этнографический аул в Урус-Мартане

Первая остановка — реконструкция чеченского аула. Здесь вы познакомитесь с бытом, обычаями и традициями горцев, узнаете, как жили семьи, какие ремёсла ценились, как строили дома и встречали гостей. В программе визита:

  • прогулка по аулу
  • рассказ о народных обычаях
  • фотопауза в традиционных декорациях

12:00 — в гостях у мастера по дереву Вахита Солтвханова

Вы окажетесь в мастерской известного народного умельца в Урус-Мартане — месте, где дерево оживает. Увидите, как рождаются национальные орнаменты, попробуете свои силы в резьбе и узнаете, почему ремесло в Чечне всегда было способом сохранять культуру.

12:30 — переезд в село Валерик

Дорога пройдёт по живописной равнине, где шумят ветра, а за каждым поворотом — история.

13:00 — школьный музей М. Ю. Лермонтова в селе Валерик

Мы посетим небольшой, но душевный музей, созданного с любовью и уважением к поэту. Его экспозиция посвящена Кавказской войне и участию Лермонтова.

Воздух там чист, как молитва ребёнка;
И люди, как вольные птицы, живут беззаботно…»

Так писал Лермонтов об этих местах. Вы убедитесь, что эти строки до сих пор живут в сердцах местных жителей.

14:00 — конная прогулка на равнине

После музея — короткий отдых и возможность почувствовать дух свободы, оседлав гордого скакуна Сегуна. Вы сможете прокатиться под присмотром инструктора и ощутить ту самую мощь и энергию кавказской природы, о которой писал поэт.

15:00 — В гостях у Энисы: мастер-класс и обед

Финал маршрута — в доме гостеприимной местной хозяйки. Вас ждёт:

  • тёплый приём и знакомство с традициями чеченского застолья
  • мастер-класс по приготовлению национальных блюд: жижик-галнаш, хингалш, чепалгаш
  • совместная трапеза с ароматным чаем и домашними сладостями

16:30 — обратный путь в Грозный

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Camry или минивэне Hyundai Grand Starex
  • Экскурсия подходит для любых возрастных категорий, а также для людей с ограниченными физическими возможностями.
  • В стоимость включены: транспортные расходы, билеты, прогулка на лошади, мастер-класс с обедом
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аслан
Аслан — ваш гид в Грозном
Я имею два высших образования — экономическое и техническое. Вся моя жизнь связана с родной республикой: я прошёл вместе с ней все этапы — от развитого социализма до военного времени,
читать дальше

восстановления и дальнейшего развития. Почти 30 лет проработал на руководящих должностях в финансовой системе и органах исполнительной власти республики, что позволяет мне в цифрах и фактах раскрывать для гостей самые интересные темы. С 2021 года являюсь членом Русского географического общества. Провожу экскурсии с 2020 года. Иногда меня подменяет сын, также гид-водитель.

Входит в следующие категории Грозного

Похожие экскурсии из Грозного

Влюбиться в Грозный за один день
Пешая
3 часа
10 отзывов
Групповая
Влюбиться в Грозный за один день
Увидеть главные места города и познакомиться с традициями и обычаями чеченского народа
Начало: У Мечети «Сердце Чечни»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 дек в 11:00
1700 ₽ за человека
Из Грозного - в горную Ингушетию
На машине
9 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Грозный и горная Ингушетия: башни, храмы и не только
Приглашаем вас на захватывающее путешествие из Грозного в сердце Ингушетии, где вас ждут древние башни, храмы и уникальные истории
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Грозный, Аргун и Шали - три сердца Чечни
На машине
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Грозный, Аргун и Шали - три сердца Чечни
Получить максимум впечатлений о культуре, истории и архитектуре региона
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
7900 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Грозном. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Грозном