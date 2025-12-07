Северный Кавказ может казаться суровым и закрытым миром. Мы покажем вам его душу — гостеприимную и живописную. На этой экскурсии вы соедините величие гор и бирюзового озера Кезеной-Ам с мощью современной архитектуры и колоритом чеченских сёл. Услышите местные легенды и попробуете аутентичную кухню.

от 12 000 ₽ за 1–3 человек или 3500 ₽ за человека, если вас больше

Асвад Ваш гид в Грозном

Описание экскурсии

Величественные мечети в окрестностях Грозного

По пути в горы вы познакомитесь с современной архитектурой и духовными традициями Чечни. Вас ждёт:

посещение мечети «Сердце матери» , выполненной в стиле хай-тек и переливающейся на солнце разными цветами

, выполненной в стиле хай-тек и переливающейся на солнце разными цветами визит в город Шали, где вы увидите одну из самых больших и красивых мечетей Европы — «Гордость мусульман»

Горы, озеро и селение стражников

Эта часть путешествия погрузит вас в историю и природу края. Вы:

увидите памятник, посвящённый одному из чеченских героев

полюбуетесь живописным родником «Девичья коса»

попробуете блюда чеченской кухни в селе Харачой

оцените красоту озера Кезеной-Ам и услышите историю его происхождения

Финальным аккордом станет посещение древнего селения стражников Хой. Вы узнаете легенду о его жителях, которые на протяжении веков воспитывали истинных воинов Чечни.

Примерный тайминг поездки

9:00 — выезд из Грозного

10:00 — прибытие в Шали, осмотр мечети «Гордость мусульман»

10:30 — осмотр мечети «Сердце матери»

11:30 — прибытие в село Харачой, осмотр памятника герою и родника «Девичья коса»

12:30 — обед в кафе (блюд чеченской кухни)

14:00 — прибытие к озеру Кезеной-Ам

15:30 — экскурсия по древнему селению стражников Хой

17:30 — ориентировочное время возвращения в Грозный

Организационные детали