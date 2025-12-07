Северный Кавказ может казаться суровым и закрытым миром. Мы покажем вам его душу — гостеприимную и живописную.
На этой экскурсии вы соедините величие гор и бирюзового озера Кезеной-Ам с мощью современной архитектуры и колоритом чеченских сёл. Услышите местные легенды и попробуете аутентичную кухню.
Описание экскурсии
Величественные мечети в окрестностях Грозного
По пути в горы вы познакомитесь с современной архитектурой и духовными традициями Чечни. Вас ждёт:
- посещение мечети «Сердце матери», выполненной в стиле хай-тек и переливающейся на солнце разными цветами
- визит в город Шали, где вы увидите одну из самых больших и красивых мечетей Европы — «Гордость мусульман»
Горы, озеро и селение стражников
Эта часть путешествия погрузит вас в историю и природу края. Вы:
- увидите памятник, посвящённый одному из чеченских героев
- полюбуетесь живописным родником «Девичья коса»
- попробуете блюда чеченской кухни в селе Харачой
- оцените красоту озера Кезеной-Ам и услышите историю его происхождения
Финальным аккордом станет посещение древнего селения стражников Хой. Вы узнаете легенду о его жителях, которые на протяжении веков воспитывали истинных воинов Чечни.
Примерный тайминг поездки
9:00 — выезд из Грозного
10:00 — прибытие в Шали, осмотр мечети «Гордость мусульман»
10:30 — осмотр мечети «Сердце матери»
11:30 — прибытие в село Харачой, осмотр памятника герою и родника «Девичья коса»
12:30 — обед в кафе (блюд чеченской кухни)
14:00 — прибытие к озеру Кезеной-Ам
15:30 — экскурсия по древнему селению стражников Хой
17:30 — ориентировочное время возвращения в Грозный
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Toyota Corolla
- На озере можно прокатиться на зиплайне (1000 ₽ с чел.) или арендовать вёсельные лодки (350 ₽ за лодку)
- Еда и напитки оплачиваются отдельно. Средняя цена обеда 700 ₽ с чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Асвад — ваш гид в Грозном
Провёл экскурсии для 31 туриста
Добро пожаловать в Чеченскую Республику! Именно этими словами я встречаю каждого гостя в Грозном. Меня зовут Асвад, я гид по одному из самых самобытных и загадочных регионов России. С радостью покажу не только популярные достопримечательности, но и «места для своих». С нетерпением жду встречи с вами.
