Во время нашего путешествия вы познакомитесь с традициями и обычаями чеченского народа, с его культурой.
Вы увидите красоты горной Чечни — озеро Кезеной-Ам, водопад «Девичья коса», селение стражников Хой, а также познакомитесь с традиционным исламом, посетив самые красивые и большие мечети не только России, но и Европы.
Вы увидите красоты горной Чечни — озеро Кезеной-Ам, водопад «Девичья коса», селение стражников Хой, а также познакомитесь с традиционным исламом, посетив самые красивые и большие мечети не только России, но и Европы.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Мечеть «Сердце матери» в Аргуне
- Мечеть «Гордость мусульман» в Шали
- Село Харачой и памятник абреку Зелимхану
- Водопад «Девичья коса»
- Озеро Кезеной-Ам
- Историко-архитектурный комплекс в селении Хой
- Чеберлоевский каньон
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетИз Грозного мы отправимся в город Аргун к мечети «Сердце матери». Остановимся у мечети, построенной в стиле хай-тек, и войдём в нее. При первом осмотре создаётся впечатление, что неизведанный летающий корабль приземлился в самом центре города Аргун. Затем посетим самую большую мечеть Европы в городе Шали — «Гордость мусульман». Её масштабы, красота и величие приведут вас в восторг. Далее у нас будет остановка на продовольственном рынке районного центра Ведено. Далее мы остановимся в селении Харачой у памятника абреку Зелимхану и наберём родниковой воды у водопада «Девичья коса». Фото у памятника и водопада получаются очень классные! Затем по живописному серпантину по перевалу Харами мы поднимемся к озеру Кезеной-Ам! По пути в этом направлении мы часто встречаем пасущихся коров, отары овец, лошадей, парящих в небе орлов. Будут остановки в красивых местах для фотосессии По приезду на Кезеной-Ам нас ждёт вкусный обед в ресторане «Кунаки». В ресторане предоставлены на выбор блюда национальной и европейской кухни. После обеда будет время прогуляться к озеру, по желанию покататься на вёсельной лодке, катамаране, водном трамвае, поднять адреналин на зиплайне, покататься на ватрушках (всё это — при хорошей погоде). И под конец нашей замечательной экскурсии мы отправимся в историко - архитектурный комплекс Хой (город стражников). Там мы соприкоснёмся с историей древнего тейпа Хо. Поднимемся на сторожевую башню, откуда открывается потрясающий панорамный вид на Чеберлоевский каньон. Затем мы вернемся в прекрасный город Грозный.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Обед — 500 рублей
- Билеты — 100 рублей
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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