Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Во время нашего путешествия вы познакомитесь с традициями и обычаями чеченского народа, с его культурой.



Вы увидите красоты горной Чечни — озеро Кезеной-Ам, водопад «Девичья коса», селение стражников Хой, а также познакомитесь с традиционным исламом, посетив самые красивые и большие мечети не только России, но и Европы. 5 6 отзывов

Мансур Ваш гид в Грозном Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 13 300 ₽ за экскурсию Цена за 1-11 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 6 отзывов 8 часов 1-11 человек На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Из Грозного мы отправимся в город Аргун к мечети «Сердце матери». Остановимся у мечети, построенной в стиле хай-тек, и войдём в нее. При первом осмотре создаётся впечатление, что неизведанный летающий корабль приземлился в самом центре города Аргун. Затем посетим самую большую мечеть Европы в городе Шали — «Гордость мусульман». Её масштабы, красота и величие приведут вас в восторг. Далее у нас будет остановка на продовольственном рынке районного центра Ведено. Далее мы остановимся в селении Харачой у памятника абреку Зелимхану и наберём родниковой воды у водопада «Девичья коса». Фото у памятника и водопада получаются очень классные! Затем по живописному серпантину по перевалу Харами мы поднимемся к озеру Кезеной-Ам! По пути в этом направлении мы часто встречаем пасущихся коров, отары овец, лошадей, парящих в небе орлов. Будут остановки в красивых местах для фотосессии По приезду на Кезеной-Ам нас ждёт вкусный обед в ресторане «Кунаки». В ресторане предоставлены на выбор блюда национальной и европейской кухни. После обеда будет время прогуляться к озеру, по желанию покататься на вёсельной лодке, катамаране, водном трамвае, поднять адреналин на зиплайне, покататься на ватрушках (всё это — при хорошей погоде). И под конец нашей замечательной экскурсии мы отправимся в историко - архитектурный комплекс Хой (город стражников). Там мы соприкоснёмся с историей древнего тейпа Хо. Поднимемся на сторожевую башню, откуда открывается потрясающий панорамный вид на Чеберлоевский каньон. Затем мы вернемся в прекрасный город Грозный.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Мечеть «Сердце матери» в Аргуне

Мечеть «Гордость мусульман» в Шали

Село Харачой и памятник абреку Зелимхану

Водопад «Девичья коса»

Озеро Кезеной-Ам

Историко-архитектурный комплекс в селении Хой

Чеберлоевский каньон Что включено Услуги гида

Транспорт Что не входит в цену Обед - 500 рублей

Билеты - 100 рублей Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.