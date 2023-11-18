Описание

Что вас ждет Из Грозного мы отправимся в город Аргун к мечети «Сердце матери». Остановимся у мечети, построенной в стиле хай-тек, и войдём в нее. При первом осмотре создаётся впечатление, что неизведанный летающий корабль приземлился в самом центре города Аргун. Затем посетим самую большую мечеть Европы в городе Шали — «Гордость мусульман». Её масштабы, красота и величие приведут вас в восторг. Далее у нас будет остановка на продовольственном рынке районного центра Ведено. Далее мы остановимся в селении Харачой у памятника абреку Зелимхану и наберём родниковой воды у водопада «Девичья коса». Фото у памятника и водопада получаются очень классные! Затем по живописному серпантину по перевалу Харами мы поднимемся к озеру Кезеной-Ам! По пути в этом направлении мы часто встречаем пасущихся коров, отары овец, лошадей, парящих в небе орлов. Будут остановки в красивых местах для фотосессии По приезду на Кезеной-Ам нас ждёт вкусный обед в ресторане «Кунаки». В ресторане предоставлены на выбор блюда национальной и европейской кухни. После обеда будет время прогуляться к озеру, по желанию покататься на вёсельной лодке, катамаране, водном трамвае, поднять адреналин на зиплайне, покататься на ватрушках (всё это — при хорошей погоде). И под конец нашей замечательной экскурсии мы отправимся в историко - архитектурный комплекс Хой (город стражников). Там мы соприкоснёмся с историей древнего тейпа Хо. Поднимемся на сторожевую башню, откуда открывается потрясающий панорамный вид на Чеберлоевский каньон. Затем мы вернемся в прекрасный город Грозный.