Во время нашего путешествия вы познакомитесь с традициями и обычаями чеченского народа, с его культурой.
Вы увидите красоты горной Чечни — озеро Кезеной-Ам, водопад «Девичья коса», селение стражников Хой, а также познакомитесь с традиционным исламом, посетив самые красивые и большие мечети не только России, но и Европы.
Вы увидите красоты горной Чечни — озеро Кезеной-Ам, водопад «Девичья коса», селение стражников Хой, а также познакомитесь с традиционным исламом, посетив самые красивые и большие мечети не только России, но и Европы.
Описание экскурсииИз Грозного мы отправимся в город Аргун к мечети «Сердце матери». Остановимся у мечети, построенной в стиле хай-тек, и войдём в нее. При первом осмотре создаётся впечатление, что неизведанный летающий корабль приземлился в самом центре города Аргун. Затем посетим самую большую мечеть Европы в городе Шали — «Гордость мусульман». Её масштабы, красота и величие приведут вас в восторг. Далее у нас будет остановка на продовольственном рынке районного центра Ведено. Далее мы остановимся в селении Харачой у памятника абреку Зелимхану и наберём родниковой воды у водопада «Девичья коса». Фото у памятника и водопада получаются очень классные! Затем по живописному серпантину по перевалу Харами мы поднимемся к озеру Кезеной-Ам! По пути в этом направлении мы часто встречаем пасущихся коров, отары овец, лошадей, парящих в небе орлов. Будут остановки в красивых местах для фотосессии По приезду на Кезеной-Ам нас ждёт вкусный обед в ресторане «Кунаки». В ресторане предоставлены на выбор блюда национальной и европейской кухни. После обеда будет время прогуляться к озеру, по желанию покататься на вёсельной лодке, катамаране, водном трамвае, поднять адреналин на зиплайне, покататься на ватрушках (всё это — при хорошей погоде). И под конец нашей замечательной экскурсии мы отправимся в историко - архитектурный комплекс Хой (город стражников). Там мы соприкоснёмся с историей древнего тейпа Хо. Поднимемся на сторожевую башню, откуда открывается потрясающий панорамный вид на Чеберлоевский каньон. Затем мы вернемся в прекрасный город Грозный.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть «Сердце матери» в Аргуне
- Мечеть «Гордость мусульман» в Шали
- Село Харачой и памятник абреку Зелимхану
- Водопад «Девичья коса»
- Озеро Кезеной-Ам
- Историко-архитектурный комплекс в селении Хой
- Чеберлоевский каньон
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Обед - 500 рублей
- Билеты - 100 рублей
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Путешествие в Чечню планировали заранее, поэтому просматривали видео разных блогеров, чтобы составить свой план путешествия. И в ролике одной девушки увидели гида Мансура, и так он нам пришелся по душе,
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Э
Нашим гидом был Мансур. Наша группа в восхищении от такого прекрасного, эрудированного, великолепно знающего материал профессионала, интеллигентного и умного гида. Все заявленное в программе мы увидели, впечатлились красотой природы и
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С
Увидели красоты Чеченской республики, красивейшие виды. Гид влюблен в свой родной край и в свою работу, очень корректен и профессионален. Рекомендую
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И
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Л
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Н
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