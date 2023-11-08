Описание

Что вас ждет Экскурсионный маршрут начинается из столицы Чечни, города Грозного, в направлении третьего по значимости города республики — Аргун. Здесь мы посетим мечеть «Сердце матери» им. А. Н. Кадыровой, построенную в современном стиле хай-тек. Далее маршрут пролегает через город Шали — посещаем самую большую мечеть в Европе «Гордость мусульман». Въезжаем в Веденское ущелье. Маршрут пролегает через горные села, с живописными пейзажами до села Харачой. Пологое, очень удобное для проезда ущелье, лесистые невысокие горы (до 1 500 метров над уровнем моря) — без обрывов, нависающих скал и т. д. Дорога проходит вдоль небольшой речки Хулхулау. Следующая локация на нашем пути,— природный памятник, родник «Девичья коса». Свое романтическое название он получил из-за сходства с женской косой — струи родника с вершины горы стекают по естественному желобу, который образовался за долгие годы своего существования из отложения солей. Также село Харачой известно как родина Абрека Зелимхана. В народе его называют «защитником угнетенных», «народным мстителем». Вокруг этого водопада построены две башни, а рядом с ними стоит памятник легендарному Абреку Зелимхану вместе с его конем. В Харачое мы увидим первую на нашем пути древнюю боевую башню высотой 24 метра, стоящую на утесе. Далее нам предстоит подъем на перевал Харами, по очень красивому серпантину длиной около 24 км. От высоты 960 метров над уровнем моря поднимаемся до 2 200 метров. Остановка на смотровой площадке на середине перевала. С перевала открываются красивые виды на Веденское ущелье и окрестные горы. В хорошую погоду с перевала также видны вершины Главного Кавказского хребта. Здесь заканчиваются лесистые горы и начинается безлесое пространство — субальпийские луга. Затем нас ждет спуск непосредственно к озеру Кезеной-Ам, которое производит сильное впечатление на туристов своей красотой, чистой водой изумрудного цвета. Останавливаемся на 15-20 минут на смотровой площадке. Отсюда открываются красивейшие виды на все озеро. Заезжаем на территорию спорткомплекса — прогулка по берегу озера, далее пообедав мы выдвинемся в путь. В трех километрах от озера Кезеной-Ам находится этнографический музей под открытым небом, древний город стражников — Хой, экскурсия по территории музея. Далее наш маршрут проходит по грунтовой, но укатанной дороге, по Чеберлойскому каньону, через древние чеченские села. Откуда открывается вид на весь каньон. Фотосессия. Через заброшенные села Кулой, Чубякхинерой, подъезжаем к селу Нохчикелой. Посещаем самый красивый в Чечне Нохчикелойский водопад. На обратном пути в селе Дай прогуляемся по подвесному мостику через реку Шарой-Аргун. Маршрут проходит по очень живописному ущелью. Дорога пролегает прямо над реками, обрывы, скалы, теснины, бурные потоки воды, сочетающие с лесными массивами, — производит яркое впечатление на туристов.