Как пел Высоцкий: Так оставьте ненужные споры. Я себе уже всё доказал
Как пел Высоцкий: «Так оставьте ненужные споры.
Я себе уже всё доказал — лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал.» Вы на своём опыте убедитесь, что он был прав.
Горы, водопады, озёра, свежий воздух, памятники древней архитектуры, история, быт и культура чеченского народа — со всем этим вы познакомитесь во время нашего однодневного тура.
Я себе уже всё доказал — лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал.» Вы на своём опыте убедитесь, что он был прав.
Горы, водопады, озёра, свежий воздух, памятники древней архитектуры, история, быт и культура чеченского народа — со всем этим вы познакомитесь во время нашего однодневного тура.
Что вас ожидает 🤩
- Нихалойские водопады
- Средневековые боевые башни: Хаккойская, Нихалойская, Ушкалойские, Итум-Калинская, Харачойская, Хойская
- С. Итум-Кали
- Замок Пхакоч
- Музей им. Хусейна Исаева
- Этнографическая деревня «Шира-котар»
- Мечеть «Гордость мусульман»
- С. Харачой
- Мечеть «Сердце Матери»
- Городище «Хо»
- О. Казеной-Ам
- Перевал «Харами»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Маршрут следует по одному из живописнейших ущелий Кавказа, вид от которого захватит дух даже у опытных путешественников. По пути мы полюбуемся на Нихалойские водопады и большое количество средневековых боевых башен: Хаккойская, Нихалойская, Ушкалойские, Итум-Калинская, Харачойская, Хойская. Но самое интересное в том, что на некоторые из них мы совершим подъём и полюбуемся на местность с их высоты. В горном селении Итум-Кали, посетим Замок Пхакоч и музей имени Хусейна Исаева, который расположился в старинном замковым комплексе.
- В городе Шали, увидим мечеть «Гордость мусульман» — самую большую мечеть в Европе, памятник известному абреку Зелимхану Гушмазукову в с. Харачой. В городе Аргун полюбуемся на одну из самых красивых мечетей «Сердце Матери». Увидим остатки древнего городища «Хо» и конечно жемчужину Кавказа, самое большое по площади озеро Чечни и Северного Кавказа — Казеной-Ам. Вы будете очарованы удивительными по своей красоте пейзажами, а по пути следования, мы обязательно будем делать остановки, чтобы в полной мере насладиться их красотой. Попробуем отличную на вкус воду из придорожных горных родников, поднимемся по горной серпантинной дороге на перевал «Харами».
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер по программе
- Что не входит
- Входные билеты в музеи — 180 руб. /чел. (оплачивается на местах)
- Входные билеты на водопады — 100 руб. /чел. (оплачивается на месте)
- Обед (по желанию, средняя стоимость 300+ руб. /чел.)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале ГрозногоЗавершение: По согласованию с туристом
- Когда и сколько длится?
- Когда: кроме пятницы по договоренности в 7 или 8 утраЭкскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Грозного
Похожие туры в Грозном
Авторский тур
до 15 чел.
Большая Страна
К сердцу Чечни. Экскурсионный тур
В рамках нашего тура «К сердцу Чечни» вы познакомитесь с регионом
г. Грозный
3 янв
23 фев
3 мар
29 апр
от 30 000₽ за 1 человека
Авторский тур
до 50 чел.
Большая Страна
Дагестан и Грозный. Тур на выходные
Популярные природные и культурные достопримечательности Чечни и Дагестана в насыщенном и удивительном туре выходного дня
г. Лермонтов
5 янв
21 апр
12 мая
16 июня
12 900₽ за 1 человека
Авторский тур
до 50 чел.
Большая Страна
Активный тур «Чарующий Кавказ» с посещением Горной Чечни
Программа активного тура «Чарующий Кавказ» позволит вам за считанные дни
г. Пятигорск
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
от 2800027 100₽ за 1 человека
Авторский тур
до 16 чел.
Большая Страна
Чеченская классика. Тур выходного дня
Классический экскурсионный тур выходного дня по Чечне
г. Грозный
23 дек
30 дек
3 янв
13 янв
28 500₽ за 1 человека
Авторский тур
до 14 чел.
Большая Страна
Добро пожаловать в Чечню
В рамках программы вы увидите основные достопримечательности Чечни исторического значения
г. Грозный
22 апр
20 мая
24 июня
22 июля
от 34 500₽ за 1 человека
Авторский тур
до 50 чел.
Большая Страна
Актив «Присоединись в любой момент». Цикличный тур
Окунитесь с головой в недельный тур по Кавказу
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
3 апр
10 апр
17 апр
24 апр
от 31 500₽ за 1 человека
Авторский тур
до 50 чел.
Большая Страна
Зимний Актив «Присоединись в любой момент». Цикличный тур
В этом туре вы увидите все самое интересное на Кавказе
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
20 фев
5 мар
20 мар
4 дек
от 31 500₽ за 1 человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Тимирлан
Джип-тур: Башенный комплекс Никарой и «Город мёртвых» Цой-Педе
Во время джип-тура на Цой-Педе, мы проедем по живописному ущелью и посетим крупнейший некрополь Северного Кавказа
Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
25 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
до 35 чел.
Большая Страна
Рождественские каникулы на Кавказе: КМВ, Чечня и Дагестан
В этом туре мы посетим Кавказ зимой
г. Пятигорск
4 янв
37 400₽ за 1 человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Адам
Огни ночного Грозного и три «Сердца» Чечни
В вечерней подсветке столица Чечни особенно хороша
я за вами заеду в отель
6 800₽ за всё до 5 чел.
Авторский тур
до 19 чел.
Большая Страна
Знакомство с Чечней и Дагестаном
Шестидневное путешествие по ярким и самобытным республикам Кавказа - Дагестану и Чечне
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
3 апр
10 апр
17 апр
24 апр
от 38 300₽ за 1 человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Анастасия
Ослепительные огни вечерней Чечни. Vip
Мы с вами посмотрим на Чечню в огнях
Заберу вас с отеля
9 000₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Можно выбрать дату до оплаты