Насыщенный однодневный тур по Чечне

Как пел Высоцкий: Так оставьте ненужные споры. Я себе уже всё доказал

Как пел Высоцкий: «Так оставьте ненужные споры.

Я себе уже всё доказал — лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал.» Вы на своём опыте убедитесь, что он был прав.

Горы, водопады, озёра, свежий воздух, памятники древней архитектуры, история, быт и культура чеченского народа — со всем этим вы познакомитесь во время нашего однодневного тура.
Насыщенный однодневный тур по Чечне
Насыщенный однодневный тур по Чечне
Насыщенный однодневный тур по Чечне
Насыщенный однодневный тур по Чечне
Насыщенный однодневный тур по Чечне
Насыщенный однодневный тур по Чечне
Насыщенный однодневный тур по Чечне

Что вас ожидает 🤩

  • Нихалойские водопады
  • Средневековые боевые башни: Хаккойская, Нихалойская, Ушкалойские, Итум-Калинская, Харачойская, Хойская
  • С. Итум-Кали
  • Замок Пхакоч
  • Музей им. Хусейна Исаева
  • Этнографическая деревня «Шира-котар»
  • Мечеть «Гордость мусульман»
  • С. Харачой
  • Мечеть «Сердце Матери»
  • Городище «Хо»
  • О. Казеной-Ам
  • Перевал «Харами»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Маршрут следует по одному из живописнейших ущелий Кавказа, вид от которого захватит дух даже у опытных путешественников. По пути мы полюбуемся на Нихалойские водопады и большое количество средневековых боевых башен: Хаккойская, Нихалойская, Ушкалойские, Итум-Калинская, Харачойская, Хойская. Но самое интересное в том, что на некоторые из них мы совершим подъём и полюбуемся на местность с их высоты. В горном селении Итум-Кали, посетим Замок Пхакоч и музей имени Хусейна Исаева, который расположился в старинном замковым комплексе.
  • В городе Шали, увидим мечеть «Гордость мусульман» — самую большую мечеть в Европе, памятник известному абреку Зелимхану Гушмазукову в с. Харачой. В городе Аргун полюбуемся на одну из самых красивых мечетей «Сердце Матери». Увидим остатки древнего городища «Хо» и конечно жемчужину Кавказа, самое большое по площади озеро Чечни и Северного Кавказа — Казеной-Ам. Вы будете очарованы удивительными по своей красоте пейзажами, а по пути следования, мы обязательно будем делать остановки, чтобы в полной мере насладиться их красотой. Попробуем отличную на вкус воду из придорожных горных родников, поднимемся по горной серпантинной дороге на перевал «Харами».

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер по программе
Что не входит
  • Входные билеты в музеи — 180 руб. /чел. (оплачивается на местах)
  • Входные билеты на водопады — 100 руб. /чел. (оплачивается на месте)
  • Обед (по желанию, средняя стоимость 300+ руб. /чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
Завершение: По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: кроме пятницы по договоренности в 7 или 8 утра
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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😎Индивидуальные🚗На машинеГоры🍀Природа и пейзажи☀️На весь день

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