Как пел Высоцкий: «Так оставьте ненужные споры.



Я себе уже всё доказал — лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал.» Вы на своём опыте убедитесь, что он был прав.



Горы, водопады, озёра, свежий воздух, памятники древней архитектуры, история, быт и культура чеченского народа — со всем этим вы познакомитесь во время нашего однодневного тура.