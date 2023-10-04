1 день

Обзорная экскурсия по г. Грозному

Встреча в аэропорту столицы Чеченской республики — города Грозного.

13:30 — групповой трансфер. Вещи оставляем в камере хранения отеля.

Заселение в номера — после экскурсионной программы.

Обед с национальными блюдами чеченской кухни — включен.

Во время пешеходной экскурсии вы посетите уникальное сооружение — мечеть «Сердце Чечни»: наружные и внутренние стены отделаны редчайшим мрамором — травертином, а интерьер обильно декорирован белым мрамором, который добывают на острове Мармара Адасы в Мраморном море.

Вы также увидите казачью церковь Архангела Михаила (1868 год), Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, а также первому Президенту Чеченской Республики Ахмату Кадырову; сквер Журналистов; площадь Дружбы народов; проспект Путина; бульвар М. Эсамбаева, где познакомитесь с историей и архитектурой барского дома — наследием столицы Чечни.

Возвращение в гостиницу.

Ужин — самостоятельно.