Праздничный дуэт Кавказских республик

5
3 отзыва
Программа по дням
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаем вас в путешествие по Чеченской республике и республике Дагестан — самым восточным регионам Кавказа.

Их уникальные голоса сольются в единую мелодию восточного дуэта! Вас ждёт путешествие по историческим памятникам прошлого, погружение в историю, культуру и природу республик.
Праздничный дуэт Кавказских республик
Праздничный дуэт Кавказских республик
Праздничный дуэт Кавказских республик
Праздничный дуэт Кавказских республик
Праздничный дуэт Кавказских республик
Праздничный дуэт Кавказских республик
Праздничный дуэт Кавказских республик
Праздничный дуэт Кавказских республик
Праздничный дуэт Кавказских республик
Праздничный дуэт Кавказских республик
Праздничный дуэт Кавказских республик
Праздничный дуэт Кавказских республик
Праздничный дуэт Кавказских республик
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает:

Захватывающие просторы Дагестана и Чечни
Захватывающие просторы Дагестана и Чечни
Вы посетите много вдохновляющих природных видов, которые откроются вам на маршрутах и смотровых площадках
Национальная кавказская кухня
Национальная кавказская кухня
Вы сможете насладиться обедами и ужинами всеми любимой национальной кавказской кухни
Знакомство с культурным наследием Востока
Знакомство с культурным наследием Востока
Вы посетите территории земель, где активно развивались древние цивилизации

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по г. Грозному

Встреча в аэропорту столицы Чеченской республики — города Грозного.

13:30 — групповой трансфер. Вещи оставляем в камере хранения отеля.

Заселение в номера — после экскурсионной программы.

Обед с национальными блюдами чеченской кухни — включен.

Во время пешеходной экскурсии вы посетите уникальное сооружение — мечеть «Сердце Чечни»: наружные и внутренние стены отделаны редчайшим мрамором — травертином, а интерьер обильно декорирован белым мрамором, который добывают на острове Мармара Адасы в Мраморном море.

Вы также увидите казачью церковь Архангела Михаила (1868 год), Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, а также первому Президенту Чеченской Республики Ахмату Кадырову; сквер Журналистов; площадь Дружбы народов; проспект Путина; бульвар М. Эсамбаева, где познакомитесь с историей и архитектурой барского дома — наследием столицы Чечни.

Возвращение в гостиницу.

Ужин — самостоятельно.

Обзорная экскурсия по г. ГрозномуОбзорная экскурсия по г. ГрозномуОбзорная экскурсия по г. ГрозномуОбзорная экскурсия по г. Грозному
2 день

Высокогорное озеро Кезеной-Ам

Путешествие с экскурсией к высокогорному озеру Кезеной-Ам.

Озеро находится на территории сразу двух республик. Вода в озере холодная, летом температура на поверхности не поднимается выше 17-18 градусов по Цельсию.

Обед — самостоятельно.

Экскурсия на руины древнего селения «Хой».

Посещение шестиэтажной боевую башни, петроглифов, надгробных камней, арочных строений, которые встречаются только в здешних местах общества Чеберлой.

Заезд в город Шали, где осенью 2019 года открыли новую мечеть «Гордость мусульман».

Посещение г. Аргуна и мечети им. Аймани Кадыровой — первой мечети на территории России, построенной в стиле хай-тек.

Днем, в зависимости от погоды, своды мечети меняют свой цвет от светло-серого до бирюзово-синего. Ночью мечеть и прилегающие территории освещаются разноцветными светодиодными лампами и прожекторами.

Возвращение в отель.

Ужин — самостоятельно.

Высокогорное озеро Кезеной-АмВысокогорное озеро Кезеной-АмВысокогорное озеро Кезеной-АмВысокогорное озеро Кезеной-Ам
3 день

Махачкала. Сулакский каньон

Завтрак в отеле.

Выселение из номеров.

Выезд в Махачкалу, по дороге — экскурсия по Сулакскому каньону, высота которого составляет 1920 метров.

Его нередко сравнивают с Великим каньоном в Америке; дагестанский собрат выглядит не менее впечатляюще, а также — обладает большей глубиной.

Посещение смотровой площадки позволит в полной мере оценить красоту каньона и прочувствовать его впечатляющие размеры.

Обед — включен.

Заселение в гостиницу 3* в Махачкале.

Ужин — самостоятельно.

Махачкала. Сулакский каньонМахачкала. Сулакский каньонМахачкала. Сулакский каньонМахачкала. Сулакский каньон
4 день

Горный Дагестан

Завтрак в отеле.

Посещение Хунзахского плато — самого широкого плато нагорного Дагестана.

Площадь составляет 250 кв. км., высота — 1000-1200 м. над уровнем моря.

Главная достопримечательность плато — каньон Цолотль с обрывистыми краями, в который с высоты срываются три горные реки.

В сезон дождей воды этих рек низвергаются в каньон с высоты 50-80 метров мощными струями и превращаются в бурлящий поток, над которым поднимаются белые облака мелких брызг.

Самый большой из водопадов — трехступенчатый Тобот, высота достигает 100 м.

Вы также посетите Военную крепость в Арани — мощное фортификационное сооружение времена царизма на Кавказе.

В этом особняке в свое время останавливался на ночлег Российский император Александр II.

В программе дня заезд в ущелье Матлас, изрезанное волнообразными хребтами.

На его территории есть смотровая площадка с небольшой мечетью, откуда открывается шикарный вид.

Обед в гостевом доме — включен.

Возвращение в отель.

Ужин — самостоятельно.

Горный ДагестанГорный ДагестанГорный ДагестанГорный Дагестан
5 день

Знакомство с Дербентом

Завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по самому древнему городу России — Дербенту.

По дороге у города Избербаш, туристам откроется вид на Пушкин-Тау: вы заметите удивительное сходство горы с профилем великого поэта.

Поездка к всем известному экраноплану «Лунь» — новой достопримечательности в пригороде Дербента.

Этот так называемый «каспийский монстр» поистине производит глубокое впечатление.

Посещение главной достопримечательности — цитадели «Нарын-Кала» — древней крепости, в которой сохранилась былая мощь Каспийских ворот.

Обед —включен.

Прогулка по старой части города – магалам.

Посещение этно-дома «Кубачи», музея Ковров и декоративно-прикладных искусств, расположенного в Армяно-Григорианской церкви.

Возвращение в отель.

Ужин — самостоятельно.

Знакомство с ДербентомЗнакомство с ДербентомЗнакомство с ДербентомЗнакомство с Дербентом
6 день

Отъезд

Завтрак в отеле. Выселение из номеров до 12:00.

Самостоятельный трансфер в аэропорт г. Махачкалы.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Доплата за одноместное размещение – 11 500 рублей.

Варианты проживания

Гостиница «Городок»

2 ночи

Уютная и стильная гостиница «Городок» расположена в городе Грозный.

Гостиница «Городок»Гостиница «Городок»Гостиница «Городок»Гостиница «Городок»Гостиница «Городок»Гостиница «Городок»

Гостиничный комплекс «Джами»

3 ночи

Гостиничный комплекс «Джами» с сауной и частным пляжем расположен в Турали.

К услугам гостей принадлежности для барбекю, детская игровая площадка, бар и ресторан, а также бесплатный Wi-Fi во всех зонах.

Гостиничный комплекс «Джами»Гостиничный комплекс «Джами»Гостиничный комплекс «Джами»Гостиничный комплекс «Джами»Гостиничный комплекс «Джами»Гостиничный комплекс «Джами»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Двухместное размещение в гостинице 3*
  • Транспортные услуги, включая групповые трансферы «аэропорт Грозного — отель Грозного — отель Махачкалы»
  • Услуги гида
  • Входные билеты в музеи по программе
  • Питание: завтраки в отеле, обеды на программе, кроме дня 2
  • Вода (0,5 л. /чел. /день)
Что не входит
  • Индивидуальные трансферы
  • Трансфер в аэропорт в последний день
  • Доплата за одноместное размещение – 11 500 рублей
  • Питание, не включенное в программу: ужины, обед в день 2
  • Поднос багажа
  • Сувениры
  • Дополнительные услуги в отеле
Место начала и завершения?
Чеченская Республика, Грозный
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Удобная одежда для пеших прогулок и отдыха по сезону, включая теплые вещи на случай прохладной погоды.

Появляться на улицах в слишком открытой одежде не рекомендуется. Что касается посещения мечети, мужчинам лучше надевать брюки или штаны, рубашки (футболки) с длинными рукавами, женщинам — платье ниже колен, платки (при входе в мечети можно надеть специальные платья, которые находятся в общем пользовании).

Какое будет питание?

Мы учтем ваши ограничения в питании: если вы вегетарианец или у вас есть аллергия на какие-либо продукты, обязательно напишите об этом нам при бронировании тура. При отсутствии уточнений по данному вопросу в туре вам будет предложено стандартное меню.

Есть ли скидки?

Для детей 10 — 12 лет на основном месте предоставляется скидка в размере 5%.

Какие рестораны можно посоветовать в Чечене?

В свободное время рекомендуем посетить ресторан «Купол» — единственный в своем роде ресторан в форме стеклянного купола на всем Северном Кавказе, находящийся на высоте 32 этажа. Уютная планировка, стильный интерьер с элементами этнического орнамента и национальными башнями, приятная музыка помогут Вам на время забыть обо всех проблемах и насладиться изысками интернациональной кухни.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
4 окт 2023
Топ из топов, всем рекомендую.
М
28 сен 2023
Супер организатор! Поеду с ними на Кавказ еще раз!
Д
25 сен 2023
Тур в Приэльбрусье организован отлично. Всё по программе без задержек и изменений. Гиды настоящие профи.

Похожие туры из Грозного

Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
🚗 На машине
Авторский тур
10 дней
Кавказский квартет: от храмов Грузии до ущелий Чечни, Осетии и Ингушетии
Распробовать грузинское вино, увидеть «Сердце Чечни» и наесться осетинских пирогов
Грозный, аэропорт или ж. - д. вокзал до 15:00
22 ноя
6 дек
29 дек
17 янв
71 860 за человека
Чечня и Дагестан: две республики за два дня
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Чечня и Дагестан: две республики за два дня
Прогуляться по Грозному, исследовать аулы и проснуться с видом на горы
Грозный, 10:00, заберём там, где будет удобно гост...
18 окт
26 окт
3 ноя
15 ноя
49 900 за всё до 5 чел.
Шагом, рысью и галопом - верхом по Чеченской республике
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
Шагом, рысью и галопом - верхом по Чеченской республике
Исследовать древние селения в объятиях гор, покорить перевалы и переночевать в звенящей тишине
Грозный, 9:00. Заберём вас из вашего отеля либо из...
27 окт
35 500 за человека
У нас ещё много экскурсий в Грозном. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Грозном
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ