Их уникальные голоса сольются в единую мелодию восточного дуэта! Вас ждёт путешествие по историческим памятникам прошлого, погружение в историю, культуру и природу республик.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по г. Грозному
Встреча в аэропорту столицы Чеченской республики — города Грозного.
13:30 — групповой трансфер. Вещи оставляем в камере хранения отеля.
Заселение в номера — после экскурсионной программы.
Обед с национальными блюдами чеченской кухни — включен.
Во время пешеходной экскурсии вы посетите уникальное сооружение — мечеть «Сердце Чечни»: наружные и внутренние стены отделаны редчайшим мрамором — травертином, а интерьер обильно декорирован белым мрамором, который добывают на острове Мармара Адасы в Мраморном море.
Вы также увидите казачью церковь Архангела Михаила (1868 год), Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, а также первому Президенту Чеченской Республики Ахмату Кадырову; сквер Журналистов; площадь Дружбы народов; проспект Путина; бульвар М. Эсамбаева, где познакомитесь с историей и архитектурой барского дома — наследием столицы Чечни.
Возвращение в гостиницу.
Ужин — самостоятельно.
Высокогорное озеро Кезеной-Ам
Путешествие с экскурсией к высокогорному озеру Кезеной-Ам.
Озеро находится на территории сразу двух республик. Вода в озере холодная, летом температура на поверхности не поднимается выше 17-18 градусов по Цельсию.
Обед — самостоятельно.
Экскурсия на руины древнего селения «Хой».
Посещение шестиэтажной боевую башни, петроглифов, надгробных камней, арочных строений, которые встречаются только в здешних местах общества Чеберлой.
Заезд в город Шали, где осенью 2019 года открыли новую мечеть «Гордость мусульман».
Посещение г. Аргуна и мечети им. Аймани Кадыровой — первой мечети на территории России, построенной в стиле хай-тек.
Днем, в зависимости от погоды, своды мечети меняют свой цвет от светло-серого до бирюзово-синего. Ночью мечеть и прилегающие территории освещаются разноцветными светодиодными лампами и прожекторами.
Возвращение в отель.
Ужин — самостоятельно.
Махачкала. Сулакский каньон
Завтрак в отеле.
Выселение из номеров.
Выезд в Махачкалу, по дороге — экскурсия по Сулакскому каньону, высота которого составляет 1920 метров.
Его нередко сравнивают с Великим каньоном в Америке; дагестанский собрат выглядит не менее впечатляюще, а также — обладает большей глубиной.
Посещение смотровой площадки позволит в полной мере оценить красоту каньона и прочувствовать его впечатляющие размеры.
Обед — включен.
Заселение в гостиницу 3* в Махачкале.
Ужин — самостоятельно.
Горный Дагестан
Завтрак в отеле.
Посещение Хунзахского плато — самого широкого плато нагорного Дагестана.
Площадь составляет 250 кв. км., высота — 1000-1200 м. над уровнем моря.
Главная достопримечательность плато — каньон Цолотль с обрывистыми краями, в который с высоты срываются три горные реки.
В сезон дождей воды этих рек низвергаются в каньон с высоты 50-80 метров мощными струями и превращаются в бурлящий поток, над которым поднимаются белые облака мелких брызг.
Самый большой из водопадов — трехступенчатый Тобот, высота достигает 100 м.
Вы также посетите Военную крепость в Арани — мощное фортификационное сооружение времена царизма на Кавказе.
В этом особняке в свое время останавливался на ночлег Российский император Александр II.
В программе дня заезд в ущелье Матлас, изрезанное волнообразными хребтами.
На его территории есть смотровая площадка с небольшой мечетью, откуда открывается шикарный вид.
Обед в гостевом доме — включен.
Возвращение в отель.
Ужин — самостоятельно.
Знакомство с Дербентом
Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по самому древнему городу России — Дербенту.
По дороге у города Избербаш, туристам откроется вид на Пушкин-Тау: вы заметите удивительное сходство горы с профилем великого поэта.
Поездка к всем известному экраноплану «Лунь» — новой достопримечательности в пригороде Дербента.
Этот так называемый «каспийский монстр» поистине производит глубокое впечатление.
Посещение главной достопримечательности — цитадели «Нарын-Кала» — древней крепости, в которой сохранилась былая мощь Каспийских ворот.
Обед —включен.
Прогулка по старой части города – магалам.
Посещение этно-дома «Кубачи», музея Ковров и декоративно-прикладных искусств, расположенного в Армяно-Григорианской церкви.
Возвращение в отель.
Ужин — самостоятельно.
Отъезд
Завтрак в отеле. Выселение из номеров до 12:00.
Самостоятельный трансфер в аэропорт г. Махачкалы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Доплата за одноместное размещение – 11 500 рублей.
Варианты проживания
Гостиница «Городок»
Уютная и стильная гостиница «Городок» расположена в городе Грозный.
Гостиничный комплекс «Джами»
Гостиничный комплекс «Джами» с сауной и частным пляжем расположен в Турали.
К услугам гостей принадлежности для барбекю, детская игровая площадка, бар и ресторан, а также бесплатный Wi-Fi во всех зонах.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Двухместное размещение в гостинице 3*
- Транспортные услуги, включая групповые трансферы «аэропорт Грозного — отель Грозного — отель Махачкалы»
- Услуги гида
- Входные билеты в музеи по программе
- Питание: завтраки в отеле, обеды на программе, кроме дня 2
- Вода (0,5 л. /чел. /день)
- Что не входит
- Индивидуальные трансферы
- Трансфер в аэропорт в последний день
- Доплата за одноместное размещение – 11 500 рублей
- Питание, не включенное в программу: ужины, обед в день 2
- Поднос багажа
- Сувениры
- Дополнительные услуги в отеле
- Место начала и завершения?
- Чеченская Республика, Грозный
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Удобная одежда для пеших прогулок и отдыха по сезону, включая теплые вещи на случай прохладной погоды.
Появляться на улицах в слишком открытой одежде не рекомендуется. Что касается посещения мечети, мужчинам лучше надевать брюки или штаны, рубашки (футболки) с длинными рукавами, женщинам — платье ниже колен, платки (при входе в мечети можно надеть специальные платья, которые находятся в общем пользовании).
- Какое будет питание?
Мы учтем ваши ограничения в питании: если вы вегетарианец или у вас есть аллергия на какие-либо продукты, обязательно напишите об этом нам при бронировании тура. При отсутствии уточнений по данному вопросу в туре вам будет предложено стандартное меню.
- Есть ли скидки?
Для детей 10 — 12 лет на основном месте предоставляется скидка в размере 5%.
- Какие рестораны можно посоветовать в Чечене?
В свободное время рекомендуем посетить ресторан «Купол» — единственный в своем роде ресторан в форме стеклянного купола на всем Северном Кавказе, находящийся на высоте 32 этажа. Уютная планировка, стильный интерьер с элементами этнического орнамента и национальными башнями, приятная музыка помогут Вам на время забыть обо всех проблемах и насладиться изысками интернациональной кухни.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.