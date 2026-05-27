Отправляемся в экспедицию по следам древней цивилизации, где солнце царствует 360 дней в году! Нас ждёт путешествие сквозь века: мы расшифруем тайные послания, оставленные на камнях средневековых башен, познаем мудрость народа малхи — людей Солнца. И прикоснёмся к наследию прошлого через взаимосвязь суровой природы и гениальной архитектуры.

Описание квеста

По древней дороге, вырубленной в скалах, мы углубимся в Аргунское ущелье к загадочной Малхисте — «cтране Солнца». Там в формате квеста вам предстоит расшифровать древние солярные знаки и петроглифы на стенах башен. И выяснить:

почему именно в Малхисте собирался Совет старейшин и почему этот район так тщательно охранялся

почему великому завоевателю Тамерлану не удалось покорить свободолюбивых малхистов

где находятся родники с «живой» и «мёртвой» водой и какие легенды с ними связаны

что известно о могучих богатырях-нартах и жрецах-врачевателях

В программе квеста:

минеральные источники и Ушкалойские башни-близнецы, хранящие секреты сигнализации горцев (~ 1 час)

легендарные мосты: «Царский» и «Чёртов» (~ 1 час)

некрополь Цой-Педе — 40 каменных склепов с мощной энергетикой и потрясающими видами (~ 1 час)

аул Икольчу и Тертийский комплекс с уникальными склепами-святилищами (~ 1 час)

комплекс Меши на склоне горы Харсакорт (~ 1 час)

Всем участникам — призы, пикник у самовара с национальным колоритом (~ 1 час) и фотосессия в чеченском костюме в подарок.

Организационные детали