1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Хабаровск: путешествие в трёх частях
Добро пожаловать в столицу Дальнего Востока! Исследуйте Хабаровск с воды, посетите музей моста и проедьте по центральным маршрутам города
Начало: На набережной Амура
Расписание: в среду в 14:00, в субботу в 15:00
15 июня в 15:00
19 июня в 14:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Хабаровск - «город над вольной рекой»
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Хабаровску
Погружение в историю первой столицы Дальнего Востока
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
от 5 200₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Достопримечательности Хабаровска с пятитысячной купюры
Маршрут экскурсии охватывает главные достопримечательности Хабаровска, включая Амурский утёс, памятник Муравьёву-Амурскому и Амурский мост
Начало: Комсомольская площадь
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Экскурсия очень понравилась, особенно, музей моста. Три часа пролетели незаметно.
- ООлег27 мая 2024Василий отличный рассказчик и организатор. Экскурсия понравилась. Все интересно и по делу, грамотно отвечал на вопросы, живо и нескучно подавал информацию. Остались довольны, рекомендуем!
- ЕЕвгений24 мая 2024Василий отличный экскурсовод! Очень интересная и познавательная экскурсия. Всем советую!
- ЛЛюдмила12 мая 2024Очень благодарны Василию за знакомство нас, троих камчадалок, со столицей Хабаровского края. Эрудиция, любовь к родному краю, прекрасная речь -
- ИИрина3 мая 2024Специально взяла билеты так, чтобы один день побывать в Хабаровске. Поездка планировалась за 2.5 месяца и я каким-то чудом вышла
- ООльга21 апреля 2024У нас экскурсоводом была Ирина Юрьевна. Узнали много интересного не только по истории края и города, но и Китая. Жаль только, что экскурсия быстро окончилась, 2 часа пролетели незаметно.
- ВВера8 апреля 2024Елене спасибо за экскурсию. Все было замечательно!
- ЕЕвгений4 апреля 2024На пешеходной экскурсии с Андреем прошли самые важные для Хабаровска места. Он сходу захватил внимание своим рассказом об освоении края,
- ММарина5 февраля 2024Спасибо за великолепную экскурсию Гид Валентин провел её очень увлекательно и познавательно, не заметили как пролетело два часа. С удовольствием рекомендую всем, узнаете много новых и интересных фактов и событий из истории Хабаровска.
- ООксана7 сентября 2023Экскурсия была очень интересная. Кажется, Андрей знает абсолютно всё о городе и истории Дальнего востока. Он прекрасный рассказчик с прекрасным чувством юмора. Два часа пролетели незаметно.
Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Самое главное»
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