Увидеть самое главное в Хабаровске

Найдено 4 экскурсии в категории «Самое главное» в Хабаровске, цены от 1 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хабаровск: путешествие в трёх частях
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
1 отзыв
Популярное предложение
Хабаровск: путешествие в трёх частях
Добро пожаловать в столицу Дальнего Востока! Исследуйте Хабаровск с воды, посетите музей моста и проедьте по центральным маршрутам города
Начало: На набережной Амура
Расписание: в среду в 14:00, в субботу в 15:00
15 июня в 15:00
19 июня в 14:00
1 800 за человека
Хабаровск - «город над вольной рекой»
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
61 отзыв
Популярное предложение
Хабаровск - «город над вольной рекой»
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 500 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Хабаровску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
Обзорная экскурсия по Хабаровску
Погружение в историю первой столицы Дальнего Востока
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
от 5 200 за всё до 7 чел.
Достопримечательности Хабаровска с пятитысячной купюры
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Популярное предложение
Достопримечательности Хабаровска с пятитысячной купюры
Маршрут экскурсии охватывает главные достопримечательности Хабаровска, включая Амурский утёс, памятник Муравьёву-Амурскому и Амурский мост
Начало: Комсомольская площадь
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Хабаровск: путешествие в трёх частях
    Экскурсия очень понравилась, особенно, музей моста. Три часа пролетели незаметно.
  • О
    Олег
    27 мая 2024
    Достопримечательности Хабаровска с пятитысячной купюры
    Василий отличный рассказчик и организатор. Экскурсия понравилась. Все интересно и по делу, грамотно отвечал на вопросы, живо и нескучно подавал информацию. Остались довольны, рекомендуем!
  • Е
    Евгений
    24 мая 2024
    Достопримечательности Хабаровска с пятитысячной купюры
    Василий отличный экскурсовод! Очень интересная и познавательная экскурсия. Всем советую!
    Василий отличный экскурсовод! Очень интересная и познавательная экскурсия. Всем советую!
  • Л
    Людмила
    12 мая 2024
    Достопримечательности Хабаровска с пятитысячной купюры
    Очень благодарны Василию за знакомство нас, троих камчадалок, со столицей Хабаровского края. Эрудиция, любовь к родному краю, прекрасная речь -
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    все по нашему общему мнению безупречны. Как и организация экскурсии, которой не помешала дождливая погода. Мы уже порекомендовали экскурсию с Василием нашим соседям по отелю. Спасибо! До встречи, Хабаровск!

  • И
    Ирина
    3 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Хабаровску
    Специально взяла билеты так, чтобы один день побывать в Хабаровске. Поездка планировалась за 2.5 месяца и я каким-то чудом вышла
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    именно на Андрея. В Хабаровске я была впервые, поэтому основное впечатление от города произвел, конечно же, гид. Экскурсия началась вовремя. Были учтены все мои пожелания: экскурсия была на авто и продолжительностью три часа. Гида было очень интересно слушать. Помимо интересной подачи материала (а я получила массу позитива) хочется отметить профессионализм гида, мне было очень комфортно на протяжении всей экскурсии. Я узнала массу интересной информации о городе и в целом о регионе, была подробнейшая историческая справка, а также я узнала и о современном развитии города. Хочу отметить, что машина была удобна и чиста, мы легко и плавно передвигались по исторической части города. Честно, абсолютно честно заявляю: я влюбилась в Хабаровск! И обязательно вернусь сюда еще!

  • О
    Ольга
    21 апреля 2024
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    У нас экскурсоводом была Ирина Юрьевна. Узнали много интересного не только по истории края и города, но и Китая. Жаль только, что экскурсия быстро окончилась, 2 часа пролетели незаметно.
    У нас экскурсоводом была Ирина Юрьевна. Узнали много интересного не только по истории края и города
  • В
    Вера
    8 апреля 2024
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Елене спасибо за экскурсию. Все было замечательно!
  • Е
    Евгений
    4 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Хабаровску
    На пешеходной экскурсии с Андреем прошли самые важные для Хабаровска места. Он сходу захватил внимание своим рассказом об освоении края,
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    наиболее интересных событиях и людях. О многом услышали впервые. Погуляли по набережной, трем площадям и улице Муравьева-Амурского, причем каждое мало-мальски значимое здание Андрей сопроводил исторической справкой. Ни один наш вопрос не остался без ответа. Очень рекомендуем экскурсию для тех, кто неравнодушен к истории Хабаровска и Приамурья в целом и хочет наглядно и предметно познакомиться с городом.

    На пешеходной экскурсии с Андреем прошли самые важные для Хабаровска места. Он сходу захватил внимание своимНа пешеходной экскурсии с Андреем прошли самые важные для Хабаровска места. Он сходу захватил внимание своимНа пешеходной экскурсии с Андреем прошли самые важные для Хабаровска места. Он сходу захватил внимание своимНа пешеходной экскурсии с Андреем прошли самые важные для Хабаровска места. Он сходу захватил внимание своимНа пешеходной экскурсии с Андреем прошли самые важные для Хабаровска места. Он сходу захватил внимание своим
  • М
    Марина
    5 февраля 2024
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Спасибо за великолепную экскурсию Гид Валентин провел её очень увлекательно и познавательно, не заметили как пролетело два часа. С удовольствием рекомендую всем, узнаете много новых и интересных фактов и событий из истории Хабаровска.
  • О
    Оксана
    7 сентября 2023
    Обзорная экскурсия по Хабаровску
    Экскурсия была очень интересная. Кажется, Андрей знает абсолютно всё о городе и истории Дальнего востока. Он прекрасный рассказчик с прекрасным чувством юмора. Два часа пролетели незаметно.

Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Самое главное»

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Сколько стоит экскурсия по Хабаровску в июне 2024
Сейчас в Хабаровске в категории "Самое главное" можно забронировать 4 экскурсии от 1 800 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 117 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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