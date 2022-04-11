Добро пожаловать в Бурятию - колоритную республику! Вам откроются потрясающие пейзажи Тункинской долины. Красивые виды
Добро пожаловать в Бурятию — колоритную республику! Вам откроются потрясающие пейзажи Тункинской долины. Красивые виды горной системы Восточный Саян, хребет Хамар-Дабан, многообразную флору и фауну, целебные источники Аршана, бассейн с горячими источниками в п. Жемчуг, мараловую ферму, древние мистические легенды, буддийские храмы-дацаны, национальную кухню и доброжелательность местного населения. Необыкновенная энергетика, атмосферные места для проведения фотосессии и чайной церемонии, места, где отдыхаешь от городской суеты.
Что вас ожидает 🤩
- Целебные источники курорта Аршан
- Водопад мраморного каньона реки Кынгарга
- Бальнеологический курорт с горячими источниками в п. Жемчуг
- Тункинская долина
- Восточный Саян
- Храм-дацан «Бодхидха́рма» у подножия горы Мундарга
- Мараловая ферма
- Монгольский рынок
Александр — ваш гид в Иркутске
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Бурятия — колоритная республика
В нашем путешествии вам откроются потрясающие пейзажи Тункинской долины. Вы увидите Восточный Саян, хребет Хамар-Дабан, многообразную флору и фауну, целебные источники Аршана, бассейн с горячими источниками в п. Жемчуг, мараловую ферму, древние мистические легенды, буддийские храмы-дацаны, национальную кухню и доброжелательность местного населения.
Необыкновенная энергетика, атмосферные места для проведения фотосессии и чайной церемонии, места, где отдыхаешь от городской суеты.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Сопровождение гида
- Питьевая вода
- Что не входит
- Обед
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
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