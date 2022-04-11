Бурятия — колоритная республика

В нашем путешествии вам откроются потрясающие пейзажи Тункинской долины. Вы увидите Восточный Саян, хребет Хамар-Дабан, многообразную флору и фауну, целебные источники Аршана, бассейн с горячими источниками в п. Жемчуг, мараловую ферму, древние мистические легенды, буддийские храмы-дацаны, национальную кухню и доброжелательность местного населения.

Необыкновенная энергетика, атмосферные места для проведения фотосессии и чайной церемонии, места, где отдыхаешь от городской суеты.