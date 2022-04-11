Аршан - горы Восточные Саяны, горячие минеральные источники и буддизм

Добро пожаловать в Бурятию - колоритную республику! Вам откроются потрясающие пейзажи Тункинской долины. Красивые виды

5
2 отзыва
Индивидуальная
Добро пожаловать в Бурятию — колоритную республику! Вам откроются потрясающие пейзажи Тункинской долины. Красивые виды горной системы Восточный Саян, хребет Хамар-Дабан, многообразную флору и фауну, целебные источники Аршана, бассейн с горячими источниками в п. Жемчуг, мараловую ферму, древние мистические легенды, буддийские храмы-дацаны, национальную кухню и доброжелательность местного населения. Необыкновенная энергетика, атмосферные места для проведения фотосессии и чайной церемонии, места, где отдыхаешь от городской суеты.
Аршан - горы Восточные Саяны, горячие минеральные источники и буддизм

Что вас ожидает 🤩

  • Целебные источники курорта Аршан
  • Водопад мраморного каньона реки Кынгарга
  • Бальнеологический курорт с горячими источниками в п. Жемчуг
  • Тункинская долина
  • Восточный Саян
  • Храм-дацан «Бодхидха́рма» у подножия горы Мундарга
  • Мараловая ферма
  • Монгольский рынок

Бурятия — колоритная республика

В нашем путешествии вам откроются потрясающие пейзажи Тункинской долины. Вы увидите Восточный Саян, хребет Хамар-Дабан, многообразную флору и фауну, целебные источники Аршана, бассейн с горячими источниками в п. Жемчуг, мараловую ферму, древние мистические легенды, буддийские храмы-дацаны, национальную кухню и доброжелательность местного населения.
Необыкновенная энергетика, атмосферные места для проведения фотосессии и чайной церемонии, места, где отдыхаешь от городской суеты.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Сопровождение гида
  • Питьевая вода
Что не входит
  • Обед
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы от туристов

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