Вы посетите остров Ольхон и мыс Хобой, где панорамные виды на замёрзшее озеро и его пейзажи оставят неизгладимые впечатления. Увидите ступу Просветления, скалу Шаманку и заглянете на Огой и в Тажеранские степи.
Вместе с местными жителями вы познакомитесь с традициями и кухней, а также окунётесь в атмосферу уединённых ферм и рыбацких лагерей.
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой:
Тёплая ветрозащитная одежда (непродуваемая шапка и др.).
Тёплые непромокаемые перчатки (желательно «сенсорные» для использования девайсов на морозе).
Солнцезащитные очки и солнцезащитный крем (на снеге и льду очень интенсивное солнце).
Оплата товаров и услуг: всегда есть возможность оплатить переводом или картой, наличные точно не нужны.
Программа тура по дням
Встреча в Иркутске и первые впечатления от Байкала
Встретимся в Иркутске и поедем через живописные бурятские степи. На границе Ольхонского района проведём обряд приветствия шаманских духов, чтобы привлечь удачу в нашем путешествии.
Затем нас ждёт путь через сибирскую тайгу, с остановкой у таёжной реки Бугульдейка. Мы посетим карьер из белоснежного мрамора.
Наше первое знакомство с замёрзшими пузырьками на льду Байкала не оставит никого равнодушным — сделаем фото и получим незабываемые впечатления от этого природного чуда, как будто мы находимся в космосе.
Поездка продолжится по живописной ледовой дороге вдоль побережья Бугульдейка–Анга, с панорамными видами на бескрайние просторы. Обед на ферме в бухте Крестовая, где нас ждёт дегустация экологически чистых местных продуктов и знакомство с традиционным сельским хозяйством.
После обеда продолжим путешествие по ледовой дороге, наслаждаясь видами торосов, трещин и больших пузырьков на льду. Остановимся у устья реки Анга, где можно будет наблюдать различие между речным и озёрным льдом.
Завершим день подъёмом на гору Тондора с панорамным видом на ледовые просторы. Финальная точка дня — бухта Ая, где нас ждёт смотровая площадка с великолепными видами.
В этот день или на следующий мы организуем «Поцелуй Байкала» — выпьем напиток из кусочка льдины или лунки, соблюдая экологические нормы.
Север Ольхона и Малое Море
Сегодня мы отправимся на север острова Ольхон и в пролив Малое Море. На пути исследуем торосы, трещины, наплески, ледяные пещеры и другие невероятные красоты зимнего Байкала.
Посетим известные скалистые мысы Хобой и Три Брата, а также мыс Арал с его уникальными гротами. Увидим мыс Любви и заглянем на смотровую площадку, которой видны острова Крокодил и Лев.
Далее осмотрим главные визитные карточки Байкала — скалу Шаманка и 13 столбов сэргэ, символизирующие духовные традиции региона.
Обед мы проведём в ледовом ресторане у рыбаков в удалённой местности, где нас угостят блюдами из свежего улова.
Прогулки по южному Ольхону и активности на льду
День начнём с поездки на юг пролива Малое Море и острова Ольхон. Мы посетим остров Огой, где нас ждёт буддийская ступа Просветления на вершине, а также знаменитая фотолокация Хвост Дракона, залитые льдом деревья и несколько маленьких гротов.
Проведём время на мысах Ялга, Хоргой и Чертик, где в зимние месяцы формируются удивительные ледяные наплески и пещеры. Заглянем на смотровую площадку Трезубец и посетим залив Нуры, где образуются самые многочисленные выходы пузырьков на льду.
В этот день или на следующий предусмотрены активности на льду, такие как катание на багги, на собачьих упряжках, посещение авторского банного комплекса на льду и арктической станции «Боро-Боро».
Тайна Тажеранских степей и возвращение в Иркутск
В этот день мы отправимся в Тажеранские степи, уникальную местность, разделяющую горную тайгу и просторы Байкала. С одной стороны, нас будут окружать высокие панорамные виды на замёрзший Байкал, с другой — степи, где никогда не бывает снега, и пейзаж напоминает осеннюю картину.
Мы посетим Долину Каменных Духов, увидим серию скалистых останцев и наскальные рисунки. Эти места словно переносят нас в древнюю эпоху.
В завершение дня, если не удалось посетить все планируемые локации в предыдущие (например, из-за погоды), мы восполним эти пробелы.
После обеда неспешно вернёмся в Иркутск, а также есть возможность продлить маршрут в сторону Улан-Удэ.
Ответы на вопросы
Что включено
- 2 обеда
- Трансфер из аэропорта или отеля Иркутска и обратно
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Пропуска и разрешения в национальный парк (для граждан РФ)
Что не входит в цену
- Перелёт до Иркутска и обратно
- Проживание (от 3000 ₽)
- Остальное питание (ресторан - от 1000 ₽ на человека, кафе - от 500 ₽)
- Дополнительные активности и развлечения (баня, катание на багги, собачьих упряжках, прокат коньков и др.): баня - от 4000 ₽ в час, багги - от 6000 ₽ в час, собачьи упряжки - 4000 ₽ за 15 минут, коньки - от 700 ₽ в сутки