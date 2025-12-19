Мои заказы

Тажераны и 2 острова Байкала: персональный тур на внедорожнике

Исследовать Ольхон и Огой, увидеть скалу шаманку и пообедать в ледовом ресторане
Зимний Байкал откроется перед вами в своём ледяном величии.

Вы посетите остров Ольхон и мыс Хобой, где панорамные виды на замёрзшее озеро и его пейзажи оставят неизгладимые впечатления. Увидите ступу Просветления, скалу Шаманку и заглянете на Огой и в Тажеранские степи.

Вместе с местными жителями вы познакомитесь с традициями и кухней, а также окунётесь в атмосферу уединённых ферм и рыбацких лагерей.
Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:

Тёплая ветрозащитная одежда (непродуваемая шапка и др.).

Тёплые непромокаемые перчатки (желательно «сенсорные» для использования девайсов на морозе).

Солнцезащитные очки и солнцезащитный крем (на снеге и льду очень интенсивное солнце).

Оплата товаров и услуг: всегда есть возможность оплатить переводом или картой, наличные точно не нужны.

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Иркутске и первые впечатления от Байкала

Встретимся в Иркутске и поедем через живописные бурятские степи. На границе Ольхонского района проведём обряд приветствия шаманских духов, чтобы привлечь удачу в нашем путешествии.

Затем нас ждёт путь через сибирскую тайгу, с остановкой у таёжной реки Бугульдейка. Мы посетим карьер из белоснежного мрамора.

Наше первое знакомство с замёрзшими пузырьками на льду Байкала не оставит никого равнодушным — сделаем фото и получим незабываемые впечатления от этого природного чуда, как будто мы находимся в космосе.

Поездка продолжится по живописной ледовой дороге вдоль побережья Бугульдейка–Анга, с панорамными видами на бескрайние просторы. Обед на ферме в бухте Крестовая, где нас ждёт дегустация экологически чистых местных продуктов и знакомство с традиционным сельским хозяйством.

После обеда продолжим путешествие по ледовой дороге, наслаждаясь видами торосов, трещин и больших пузырьков на льду. Остановимся у устья реки Анга, где можно будет наблюдать различие между речным и озёрным льдом.

Завершим день подъёмом на гору Тондора с панорамным видом на ледовые просторы. Финальная точка дня — бухта Ая, где нас ждёт смотровая площадка с великолепными видами.

В этот день или на следующий мы организуем «Поцелуй Байкала» — выпьем напиток из кусочка льдины или лунки, соблюдая экологические нормы.

2 день

Север Ольхона и Малое Море

Сегодня мы отправимся на север острова Ольхон и в пролив Малое Море. На пути исследуем торосы, трещины, наплески, ледяные пещеры и другие невероятные красоты зимнего Байкала.

Посетим известные скалистые мысы Хобой и Три Брата, а также мыс Арал с его уникальными гротами. Увидим мыс Любви и заглянем на смотровую площадку, которой видны острова Крокодил и Лев.

Далее осмотрим главные визитные карточки Байкала — скалу Шаманка и 13 столбов сэргэ, символизирующие духовные традиции региона.

Обед мы проведём в ледовом ресторане у рыбаков в удалённой местности, где нас угостят блюдами из свежего улова.

3 день

Прогулки по южному Ольхону и активности на льду

День начнём с поездки на юг пролива Малое Море и острова Ольхон. Мы посетим остров Огой, где нас ждёт буддийская ступа Просветления на вершине, а также знаменитая фотолокация Хвост Дракона, залитые льдом деревья и несколько маленьких гротов.

Проведём время на мысах Ялга, Хоргой и Чертик, где в зимние месяцы формируются удивительные ледяные наплески и пещеры. Заглянем на смотровую площадку Трезубец и посетим залив Нуры, где образуются самые многочисленные выходы пузырьков на льду.

В этот день или на следующий предусмотрены активности на льду, такие как катание на багги, на собачьих упряжках, посещение авторского банного комплекса на льду и арктической станции «Боро-Боро».

4 день

Тайна Тажеранских степей и возвращение в Иркутск

В этот день мы отправимся в Тажеранские степи, уникальную местность, разделяющую горную тайгу и просторы Байкала. С одной стороны, нас будут окружать высокие панорамные виды на замёрзший Байкал, с другой — степи, где никогда не бывает снега, и пейзаж напоминает осеннюю картину.

Мы посетим Долину Каменных Духов, увидим серию скалистых останцев и наскальные рисунки. Эти места словно переносят нас в древнюю эпоху.

В завершение дня, если не удалось посетить все планируемые локации в предыдущие (например, из-за погоды), мы восполним эти пробелы.

После обеда неспешно вернёмся в Иркутск, а также есть возможность продлить маршрут в сторону Улан-Удэ.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • 2 обеда
  • Трансфер из аэропорта или отеля Иркутска и обратно
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Пропуска и разрешения в национальный парк (для граждан РФ)
Что не входит в цену
  • Перелёт до Иркутска и обратно
  • Проживание (от 3000 ₽)
  • Остальное питание (ресторан - от 1000 ₽ на человека, кафе - от 500 ₽)
  • Дополнительные активности и развлечения (баня, катание на багги, собачьих упряжках, прокат коньков и др.): баня - от 4000 ₽ в час, багги - от 6000 ₽ в час, собачьи упряжки - 4000 ₽ за 15 минут, коньки - от 700 ₽ в сутки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ваш отель в Иркутске/Улан-Удэ, 9:00 или по договорённости
Завершение: Аэропорт или ваш отель в Иркутске/Улан-Удэ, 21:00 или по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваш гид в Иркутске
Провёл экскурсии для 57 туристов
Путешествия по Байкалу, стране и миру — моя главная страсть со школьных лет. А родной Байкал — место для меня самое особенное и прекрасное. Со мной всегда можно: провести самую активную
читать дальше

программу, посетить самые потрясающие и бесподобные места, получить массу незабываемых впечатлений; или же, наоборот, никуда не спешить, гулять в полюбившихся локациях, наслаждаясь единением с природой, и отдыхать всей душой в свободном режиме; встречать рассветы и провожать закаты самых в потрясающих точках; оказаться в уникальных местах, до которых не добирается 99% туристов, где даже в самый пик сезона можно побыть совершенно одним, но эти места ничем не уступят точкам массовых экскурсий; отправиться в настоящее внедорожное сафари вдалеке от основных дорог в самые дикие уголки нашего края, при желании с ночёвками на природе или аутентичным размещением у местных жителей. Красота местной природы подарит вам незабываемые эмоции, мои рассказы вдохновят и влюбят вас в Байкал и Сибирский край!

