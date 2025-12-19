Встретимся в Иркутске и поедем через живописные бурятские степи. На границе Ольхонского района проведём обряд приветствия шаманских духов, чтобы привлечь удачу в нашем путешествии.

Затем нас ждёт путь через сибирскую тайгу, с остановкой у таёжной реки Бугульдейка. Мы посетим карьер из белоснежного мрамора.

Наше первое знакомство с замёрзшими пузырьками на льду Байкала не оставит никого равнодушным — сделаем фото и получим незабываемые впечатления от этого природного чуда, как будто мы находимся в космосе.

Поездка продолжится по живописной ледовой дороге вдоль побережья Бугульдейка–Анга, с панорамными видами на бескрайние просторы. Обед на ферме в бухте Крестовая, где нас ждёт дегустация экологически чистых местных продуктов и знакомство с традиционным сельским хозяйством.

После обеда продолжим путешествие по ледовой дороге, наслаждаясь видами торосов, трещин и больших пузырьков на льду. Остановимся у устья реки Анга, где можно будет наблюдать различие между речным и озёрным льдом.

Завершим день подъёмом на гору Тондора с панорамным видом на ледовые просторы. Финальная точка дня — бухта Ая, где нас ждёт смотровая площадка с великолепными видами.

В этот день или на следующий мы организуем «Поцелуй Байкала» — выпьем напиток из кусочка льдины или лунки, соблюдая экологические нормы.