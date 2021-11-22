Если вы впервые посетили Иркутск по работе или туризму, и у вас мало времени — можете «недорого и сердито», а главное — быстро — увидеть легендарное озеро Байкал! На комфортабельном и безопасном автомобиле, по хорошей асфальтовой дороге, менее чем за час, могу доставить вас из Иркутска к берегу Байкала — на побережье у старинного рыбацком поселка Листвянка.



) Все представленные фотографии данного тура — сняты лично гидом.



экскурсии возможны на русском, китайском языках.