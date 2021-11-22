Если вы впервые посетили Иркутск по работе или туризму, и у вас мало времени - можете «недорого и...
Если вы впервые посетили Иркутск по работе или туризму, и у вас мало времени — можете «недорого и сердито», а главное — быстро — увидеть легендарное озеро Байкал! На комфортабельном и безопасном автомобиле, по хорошей асфальтовой дороге, менее чем за час, могу доставить вас из Иркутска к берегу Байкала — на побережье у старинного рыбацком поселка Листвянка.
) Все представленные фотографии данного тура — сняты лично гидом.
экскурсии возможны на русском, китайском языках.
) Все представленные фотографии данного тура — сняты лично гидом.
экскурсии возможны на русском, китайском языках.
Что вы увидите 🤩
- Байкальский тракт древняя дорога со своей историей
- прибайкальская тайга - смешанный лес
- вид на: реку Ангара
- оз. Байкал
- шаман-камень
- порт Байкал
- горы Хамар-Дабана
- вышеуказанные музеи и смотровые точки.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Вас ожидает:
Если вы впервые посетили Иркутск по работе или туризму, и у вас мало времени — можете «недорого и сердито», а главное — быстро — увидеть легендарное озеро Байкал! На комфортабельном и безопасном автомобиле, по хорошей асфальтовой дороге, менее чем за час, могу доставить вас из Иркутска к берегу Байкала — на побережье у старинного рыбацкого поселка Листвянка. )
Все представленные фотографии данного тура — сняты лично гидом. экскурсии возможны на русском, китайском языках.
Ответы на вопросы
- Что входит?
- Трансфер Иркутск-Листвянка-Иркутск.
- Услуги гида
- Посещение Байкальского Лимнологического музея (вкл. аквариумы со многими живыми обитателями Байкала)
- Обзорной площадки Камень Черского (с канатной дорогой)
- Рыбный рынок (омуль, голомянка и т. д.)
- Осмотр самого оз. Байкал
- Исток Ангары
- Шаман-камень.
- Что не входит?
- Стоимость входных билетов в лимнологический музей и на канатную дорогу (около 300р/чел).
- Обед в Листвянке-оплачивается самостоятельно.
- Опционально: этнографический музей деревянного зодчества Тальцы.
- Место начала и завершения?
- Иркутск
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно, с 9-00 до 15-00Экскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- Что если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ежедневно, с 9-00 до 15-00
Василий И.
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