Байкал в шаговой доступности

Если вы впервые посетили Иркутск по работе или туризму, и у вас мало времени - можете «недорого и...

Если вы впервые посетили Иркутск по работе или туризму, и у вас мало времени — можете «недорого и сердито», а главное — быстро — увидеть легендарное озеро Байкал! На комфортабельном и безопасном автомобиле, по хорошей асфальтовой дороге, менее чем за час, могу доставить вас из Иркутска к берегу Байкала — на побережье у старинного рыбацком поселка Листвянка.

) Все представленные фотографии данного тура — сняты лично гидом.

экскурсии возможны на русском, китайском языках.
Байкал в шаговой доступности
Байкал в шаговой доступности
Байкал в шаговой доступности
Байкал в шаговой доступности
Байкал в шаговой доступности
Байкал в шаговой доступности

Что вы увидите 🤩

  • Байкальский тракт древняя дорога со своей историей
  • прибайкальская тайга - смешанный лес
  • вид на: реку Ангара
  • оз. Байкал
  • шаман-камень
  • порт Байкал
  • горы Хамар-Дабана
  • вышеуказанные музеи и смотровые точки.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Вас ожидает:

    Если вы впервые посетили Иркутск по работе или туризму, и у вас мало времени — можете «недорого и сердито», а главное — быстро — увидеть легендарное озеро Байкал! На комфортабельном и безопасном автомобиле, по хорошей асфальтовой дороге, менее чем за час, могу доставить вас из Иркутска к берегу Байкала — на побережье у старинного рыбацкого поселка Листвянка. )
    Все представленные фотографии данного тура — сняты лично гидом. экскурсии возможны на русском, китайском языках.

    Ответы на вопросы

    Что входит?
    • Трансфер Иркутск-Листвянка-Иркутск.
    • Услуги гида
    • Посещение Байкальского Лимнологического музея (вкл. аквариумы со многими живыми обитателями Байкала)
    • Обзорной площадки Камень Черского (с канатной дорогой)
    • Рыбный рынок (омуль, голомянка и т. д.)
    • Осмотр самого оз. Байкал
    • Исток Ангары
    • Шаман-камень.
    Что не входит?
    • Стоимость входных билетов в лимнологический музей и на канатную дорогу (около 300р/чел).
    • Обед в Листвянке-оплачивается самостоятельно.
    • Опционально: этнографический музей деревянного зодчества Тальцы.
    Место начала и завершения?
    Иркутск
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно, с 9-00 до 15-00
    Экскурсия длится около 5 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    Что если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    ежедневно, с 9-00 до 15-00

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