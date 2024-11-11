Дайвинг и купание с маской в Иркутске

Найдено 3 экскурсии в категории «Подводное плавание» в Иркутске, цены от 12 660 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Листвянка - туристическая столица Байкала
На машине
38 отзывов
10 часов
Водная прогулка
Лучший выбор
Листвянка - туристическая столица Байкала
Листвянка идеально подходит для первого знакомства с Прибайкальем. Осмотрите старинные образцы деревянного зодчества и узнайте об эпохе освоения Сибири
Начало: В вашем отеле в Иркутске
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
12 660 за всё до 4 чел.
Подлёдный дайвинг на Байкале
19 отзывов
1.5 часа
Водная прогулка
Подлёдный дайвинг на Байкале - водная прогулка в Иркутске
Приготовьтесь оказаться по ту сторону Байкала! Погружение под лед с опытным инструктором, хрустальные лабиринты и пещеры, подводная жизнь и нерпы
Начало: В поселке Листвянка
«Дайвинг не предполагает экскурсионного сопровождения: погружаться с вами будут инструктор и сопровождающий из нашей команды»
10 дек в 10:00
11 дек в 10:00
15 000 за человека
Дайвинг на Байкале
На машине
6 отзывов
4.5 часа
Водная прогулка
Дайвинг на Байкале
Исследовать подводный мир озера в сопровождении опытного инструктора
«Дайвинг возможен круглый год, так как открытая вода на Байкале есть всегда»
9 дек в 08:00
10 дек в 08:00
20 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    11 ноября 2024
    Листвянка - туристическая столица Байкала
    Хочется оставить отзыв о нашей экскурсии. Всё организовано замечательно. Александр невероятно эрудированный человек. Про все места, которые мы посещали он
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    рассказывал очень интересно. Это и исторические факты, и старинные легенды и рассказы. Данные различных геологических исследований. А сколько информации про природу и фауну Байкала. В музее мы собрали целую толпу сторонних слушателей, которые переходили за нами из зала в зал. Обязательно обратимся к нему в следующий раз. Благодарим за чудесно проведённое время!

  • А
    Андрей
    1 августа 2024
    Листвянка - туристическая столица Байкала
    Восторг! Александр - прекрасный рассказчик, воодушевлённый своим родным Краем. Все прошло на одном дыхании. Узнали много интересного, того, что не пишут в интернете. Только яркие впечатления, положительные эмоции. Александр, огромное спасибо!!!
  • В
    Виктория
    11 июня 2024
    Листвянка - туристическая столица Байкала
    В нашем путешествии в сторону Листвянки, Александр познакомил нас с удивительной историей края, в самой Листвянке, в музее, он провел интересную экскурсию, побывали на горе, увидели дно Байкала и попробовали прекрасную кухню! Безумно интересно и познавательно! Огромное спасибо!
  • М
    Михаил
    24 марта 2023
    Подлёдный дайвинг на Байкале
    Мы брали 2 активности: экскурсия на юг Ольхона и подледный дайвинг Понравились обе, спасибо гиду (уже забыл имя), были остановки по пути перекусить, сходить в туалет, показал все что только можно было Дайвинг тоже понравился, воспоминания на всю жизнь)
  • С
    Савелий
    24 марта 2023
    Подлёдный дайвинг на Байкале
    Мне очень понравился подледный дайвинг. Хорошая компания, очень добрые инструкторы - мы потом даже после дайвинга поговорили, очень душевные люди. И подледный дайвинг сам по себе очень впечатляющее занятие, никогда раньше не пробовал, поэтому было очень запоминающееся.
  • О
    Ольга
    18 марта 2023
    Подлёдный дайвинг на Байкале
    Это ни на что не похлжее впечатление, которое остаётся с вами надолго. Подледный гидрокосмос. Постоянное нахождение рядом инструктора даёт возможность чувствовать себя в безопасности и полностью расслабиться. Информационная поддержка оперативная и полная

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Подводное плавание»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Озеро Байкал
  3. Набережная
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  6. Московские ворота
  7. Ангара
  8. 130 Квартал
  9. Знаменский монастырь
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в декабре 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Подводное плавание" можно забронировать 3 экскурсии от 12 660 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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