10 часов
Водная прогулка
Лучший выборЛиствянка - туристическая столица Байкала
Листвянка идеально подходит для первого знакомства с Прибайкальем. Осмотрите старинные образцы деревянного зодчества и узнайте об эпохе освоения Сибири
Начало: В вашем отеле в Иркутске
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
12 660₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Водная прогулка
Подлёдный дайвинг на Байкале - водная прогулка в Иркутске
Приготовьтесь оказаться по ту сторону Байкала! Погружение под лед с опытным инструктором, хрустальные лабиринты и пещеры, подводная жизнь и нерпы
Начало: В поселке Листвянка
«Дайвинг не предполагает экскурсионного сопровождения: погружаться с вами будут инструктор и сопровождающий из нашей команды»
10 дек в 10:00
11 дек в 10:00
15 000₽ за человека
4.5 часа
Водная прогулка
Дайвинг на Байкале
Исследовать подводный мир озера в сопровождении опытного инструктора
«Дайвинг возможен круглый год, так как открытая вода на Байкале есть всегда»
9 дек в 08:00
10 дек в 08:00
20 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина11 ноября 2024Хочется оставить отзыв о нашей экскурсии. Всё организовано замечательно. Александр невероятно эрудированный человек. Про все места, которые мы посещали он
- ААндрей1 августа 2024Восторг! Александр - прекрасный рассказчик, воодушевлённый своим родным Краем. Все прошло на одном дыхании. Узнали много интересного, того, что не пишут в интернете. Только яркие впечатления, положительные эмоции. Александр, огромное спасибо!!!
- ВВиктория11 июня 2024В нашем путешествии в сторону Листвянки, Александр познакомил нас с удивительной историей края, в самой Листвянке, в музее, он провел интересную экскурсию, побывали на горе, увидели дно Байкала и попробовали прекрасную кухню! Безумно интересно и познавательно! Огромное спасибо!
- ММихаил24 марта 2023Мы брали 2 активности: экскурсия на юг Ольхона и подледный дайвинг Понравились обе, спасибо гиду (уже забыл имя), были остановки по пути перекусить, сходить в туалет, показал все что только можно было Дайвинг тоже понравился, воспоминания на всю жизнь)
- ССавелий24 марта 2023Мне очень понравился подледный дайвинг. Хорошая компания, очень добрые инструкторы - мы потом даже после дайвинга поговорили, очень душевные люди. И подледный дайвинг сам по себе очень впечатляющее занятие, никогда раньше не пробовал, поэтому было очень запоминающееся.
- ООльга18 марта 2023Это ни на что не похлжее впечатление, которое остаётся с вами надолго. Подледный гидрокосмос. Постоянное нахождение рядом инструктора даёт возможность чувствовать себя в безопасности и полностью расслабиться. Информационная поддержка оперативная и полная
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Подводное плавание»
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