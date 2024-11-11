Е Екатерина Листвянка - туристическая столица Байкала читать дальше рассказывал очень интересно. Это и исторические факты, и старинные легенды и рассказы. Данные различных геологических исследований. А сколько информации про природу и фауну Байкала. В музее мы собрали целую толпу сторонних слушателей, которые переходили за нами из зала в зал. Обязательно обратимся к нему в следующий раз. Благодарим за чудесно проведённое время! Хочется оставить отзыв о нашей экскурсии. Всё организовано замечательно. Александр невероятно эрудированный человек. Про все места, которые мы посещали он

А Андрей Листвянка - туристическая столица Байкала Восторг! Александр - прекрасный рассказчик, воодушевлённый своим родным Краем. Все прошло на одном дыхании. Узнали много интересного, того, что не пишут в интернете. Только яркие впечатления, положительные эмоции. Александр, огромное спасибо!!!

В Виктория Листвянка - туристическая столица Байкала В нашем путешествии в сторону Листвянки, Александр познакомил нас с удивительной историей края, в самой Листвянке, в музее, он провел интересную экскурсию, побывали на горе, увидели дно Байкала и попробовали прекрасную кухню! Безумно интересно и познавательно! Огромное спасибо!

М Михаил Подлёдный дайвинг на Байкале Мы брали 2 активности: экскурсия на юг Ольхона и подледный дайвинг Понравились обе, спасибо гиду (уже забыл имя), были остановки по пути перекусить, сходить в туалет, показал все что только можно было Дайвинг тоже понравился, воспоминания на всю жизнь)

С Савелий Подлёдный дайвинг на Байкале Мне очень понравился подледный дайвинг. Хорошая компания, очень добрые инструкторы - мы потом даже после дайвинга поговорили, очень душевные люди. И подледный дайвинг сам по себе очень впечатляющее занятие, никогда раньше не пробовал, поэтому было очень запоминающееся.