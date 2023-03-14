во вторник и субботу в 11:00

Деревянные кварталы Иркутска

Разобраться в деталях, конструкциях и типах домов на групповой прогулке

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Иркутск уникален своей деревянной архитектурой.

Здешняя застройка превосходит по численности все крупные города России — более 450 памятников зодчества! Я расскажу об основных стилях деревянного Иркутска. Объясню, что привело к рождению самобытных форм убранства и декора. Научу верно истолковывать и понимать тайны резных орнаментов, пришедших к нам из далёких веков.
Деревянные кварталы Иркутска
Деревянные кварталы Иркутска
Деревянные кварталы Иркутска
Деревянные кварталы Иркутска
Деревянные кварталы Иркутска
Деревянные кварталы Иркутска
Деревянные кварталы Иркутска
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Описание

Что вас ожидает

Найти и сохранить

Старинные кварталы Иркутска — визитная карточка города и доказательство того, что и в современном мегаполисе есть место традициям и гармонии с природной средой. Построенные более 150 лет назад, ныне они формируют уникальный ландшафт и объединяют черты различных стилей: пышного барокко, лаконичного классицизма, изящного модерна и неповторимой эклектики.

С каждым годом этим объектам уделяется всё больше внимания: несмотря на сложный и дорогой ремонт, власти не считают их обузой, а горожане помогают в восстановлении домов. Я покажу деревянный Иркутск со всех сторон — с примерами того, как неумолим ход времени и что делается для сохранения истории.

Районы, кварталы…

Мы встретимся на площади им. Кирова и отправимся гулять по улицам с деревянными домами. В группе до 8 человек мы совершим увлекательное путешествие вглубь времён: от эпохи русского Средневековья до расцвета жилой застройки Иркутска в 19 веке. Я раскрою секреты, как «читать» и понимать узоры деревянной пропильной и накладной резьбы. Научу отличать сандрик от триглифа и объясню, зачем русские плотники и столяры вырезали на фасадах славянских богинь — Рожаниц.

На экскурсии вам предстоит:
— увидеть старинные деревянные кварталы Иркутска;
— познакомиться с основными архитектурными стилями;
— узнать об особенностях деревянной резьбы;
— сделать атмосферные фотографии деревянных зданий;
— узнать истории и легенды жителей этих домов;
— восхититься мастерством русских плотников и столяров;
— посетить сувенирную лавку.

Экскурсия завершится на ул. Декабрьских Событий в 106-м квартале, где расположен знаменитый Кружевной дом.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
  • Рекомендую выбрать удобную обувь и взять с собой бутылку воды, а также зонт на случай дождя

во вторник и субботу в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле площади им. Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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