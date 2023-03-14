во вторник и субботу в 11:00

Иркутск уникален своей деревянной архитектурой. Здешняя застройка превосходит по численности все крупные города России — более 450 памятников зодчества! Я расскажу об основных стилях деревянного Иркутска. Объясню, что привело к рождению самобытных форм убранства и декора. Научу верно истолковывать и понимать тайны резных орнаментов, пришедших к нам из далёких веков.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Найти и сохранить

Старинные кварталы Иркутска — визитная карточка города и доказательство того, что и в современном мегаполисе есть место традициям и гармонии с природной средой. Построенные более 150 лет назад, ныне они формируют уникальный ландшафт и объединяют черты различных стилей: пышного барокко, лаконичного классицизма, изящного модерна и неповторимой эклектики.

С каждым годом этим объектам уделяется всё больше внимания: несмотря на сложный и дорогой ремонт, власти не считают их обузой, а горожане помогают в восстановлении домов. Я покажу деревянный Иркутск со всех сторон — с примерами того, как неумолим ход времени и что делается для сохранения истории.

Районы, кварталы…

Мы встретимся на площади им. Кирова и отправимся гулять по улицам с деревянными домами. В группе до 8 человек мы совершим увлекательное путешествие вглубь времён: от эпохи русского Средневековья до расцвета жилой застройки Иркутска в 19 веке. Я раскрою секреты, как «читать» и понимать узоры деревянной пропильной и накладной резьбы. Научу отличать сандрик от триглифа и объясню, зачем русские плотники и столяры вырезали на фасадах славянских богинь — Рожаниц.

На экскурсии вам предстоит:

— увидеть старинные деревянные кварталы Иркутска;

— познакомиться с основными архитектурными стилями;

— узнать об особенностях деревянной резьбы;

— сделать атмосферные фотографии деревянных зданий;

— узнать истории и легенды жителей этих домов;

— восхититься мастерством русских плотников и столяров;

— посетить сувенирную лавку.

Экскурсия завершится на ул. Декабрьских Событий в 106-м квартале, где расположен знаменитый Кружевной дом.

Организационные детали