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Описание
Что вас ожидает
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Старинные кварталы Иркутска — визитная карточка города и доказательство того, что и в современном мегаполисе есть место традициям и гармонии с природной средой. Построенные более 150 лет назад, ныне они формируют уникальный ландшафт и объединяют черты различных стилей: пышного барокко, лаконичного классицизма, изящного модерна и неповторимой эклектики.
С каждым годом этим объектам уделяется всё больше внимания: несмотря на сложный и дорогой ремонт, власти не считают их обузой, а горожане помогают в восстановлении домов. Я покажу деревянный Иркутск со всех сторон — с примерами того, как неумолим ход времени и что делается для сохранения истории.
Районы, кварталы…
Мы встретимся на площади им. Кирова и отправимся гулять по улицам с деревянными домами. В группе до 8 человек мы совершим увлекательное путешествие вглубь времён: от эпохи русского Средневековья до расцвета жилой застройки Иркутска в 19 веке. Я раскрою секреты, как «читать» и понимать узоры деревянной пропильной и накладной резьбы. Научу отличать сандрик от триглифа и объясню, зачем русские плотники и столяры вырезали на фасадах славянских богинь — Рожаниц.
На экскурсии вам предстоит: — увидеть старинные деревянные кварталы Иркутска; — познакомиться с основными архитектурными стилями; — узнать об особенностях деревянной резьбы; — сделать атмосферные фотографии деревянных зданий; — узнать истории и легенды жителей этих домов; — восхититься мастерством русских плотников и столяров; — посетить сувенирную лавку.
Экскурсия завершится на ул. Декабрьских Событий в 106-м квартале, где расположен знаменитый Кружевной дом.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Рекомендую выбрать удобную обувь и взять с собой бутылку воды, а также зонт на случай дождя
во вторник и субботу в 11:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
возле площади им. Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Иркутске
Привет, меня зовут Наталья, я живу в Иркутске, у меня историческое образование, и я больше 10 лет работаю профессиональным гидом. Предлагаю туры по знаменитым местам и показываю места, популярные у местных жителей! Байкал — замечательный регион, и я люблю знакомить путешественников с нашим краем. Я провожу экскурсии, однодневные треккинги и многодневные туры круглогодично, как по заказу туристических фирм, так и частно. В свободное время увлекаюсь бегом, стрейчингом и силовыми тренировками, придерживаюсь принципов полезного питания, хожу в горные походы, читаю мировые бестселлеры, люблю посещать музеи в новых городах, фотографировать архитектуру и природу, веду свой блог для путешественников и пью кофе в аутентичных кофейнях.
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