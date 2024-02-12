Искупаться в сибирском чане под звёздами, устроить пикник с вином на льду и сделать лучшие кадры
А ещё встретимся с настоящим шаманом, увидим ступу Просветления, попробуем воду из проруби и покатаемся по Байкалу на коньках.
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Описание
Организационные детали
В зависимости от погодных условий и ледовой обстановки, программа экскурсий может меняться.
Программа тура по дням
Прибытие в Иркутск и путешествие на Байкал
Встретим вас в аэропорту в 08:30 или на ж. -д. вокзале в 09:30, вкусно позавтракаем, познакомимся и отправимся к Малому морю. По пути вы будете любоваться пейзажами Тажеранской степи, Прибайкальского хребта и тайги и слушать удивительную историю самого глубокого озера. Обязательно будем останавливаться и фотографироваться.
Считается, что на Байкал нужно ехать только с чистой душой и помыслами, обязательно задобрив местных духов. Не будем нарушать традиций и мы. Встретимся с настоящим шаманом, который расскажет нам о религии, обрядах и правилах поведения в этих краях. Проведём обряд на удачу и поедем дальше.
По пути остановимся у памятников Орлу и Бродяге, и вот уже перед нами предстанет наконец Байкал! После заселения в отель пообедаем, разместимся на хивусе (судне на воздушной подушке) и поедем на лёд.
Будем любоваться невероятными пейзажами и блестящими на солнце ледяными глыбами. Советуем взять с собой яркие вещи, чтобы сделать особенно эффектные снимки.
По возвращении в отель отдохнём, а затем отправимся в SPA по-сибирски: будем париться в баньке, окунаться в банный чан с горячей водой и отваром из трав на улице, прямо под звёздами.
Дегустация вина, шампанского и чая на льду
Позавтракаем и поедем искать торосы — огромные нагромождения льда, возникающие из-за разницы температур. Проведём эффектную фотосессию: подскажем лучшие ракурсы и поможем с реквизитом. Отойдём подальше от берега и пробурим лунку, чтобы попробовать студёную байкальскую воду.
Прямо на льду устроим пикник. В меню шампанское, вино и горячий травяной чай из самовара.
По возвращении в отель — свободное время, а затем ужин.
Ледяные гроты, скала Шаманка, мыс Хобой и остров Огой
Утро начнём с вкусного завтрака и чашечки кофе, любуясь потрясающими видами из окна ресторана нашего отеля. Сегодня поедем к ледяным гротам, напоминающим залы настоящего замка!
Остановимся у мыса Бурхан (скала Шаманка), энергетически мощного места и одной из 9 святынь Азии. Следующая локация — мыс Хобой. В профиль он напоминает девушку, с которой связано местное поверье.
На обратном пути побываем на необитаемом острове Огой — самом большом на Малом море. Здесь находится буддийская ступа Просветления, возведённая в 2005 году. Считается, чем больше раз обойти святыню, тем больше вероятность того, что загаданное желание сбудется.
На остров прибудем в самое красивое время — на закате. Всё для ваших лучших кадров! Сфотографируем знаменитую скалу Дракон и вернёмся в отель как раз к ужину.
Возвращение в Иркутск
Продолжаем любоваться льдом. Мы покажем удивительное природное явление — тысячи застывших пузырей в ледяной толще. А ещё увидим сокуи — наплески байкальских волн на скалах.
После обеда поедем в Иркутск, заселимся в отель и отдохнём. Вечером вы сможете самостоятельно погулять по городу. Ужин — не включён.
Отъезд
После завтрака выселимся из отеля до 12:00. За доплату можем организовать трансфер в аэропорт или на ж. -д. вокзал.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Иркутск, в аэропорту в 08:00-08:30, на ж. - д. вокзале в 09:00-09:30Завершение: Иркутск, 18:00-19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.