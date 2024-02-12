Встретим вас в аэропорту в 08:30 или на ж. -д. вокзале в 09:30, вкусно позавтракаем, познакомимся и отправимся к Малому морю. По пути вы будете любоваться пейзажами Тажеранской степи, Прибайкальского хребта и тайги и слушать удивительную историю самого глубокого озера. Обязательно будем останавливаться и фотографироваться.

Считается, что на Байкал нужно ехать только с чистой душой и помыслами, обязательно задобрив местных духов. Не будем нарушать традиций и мы. Встретимся с настоящим шаманом, который расскажет нам о религии, обрядах и правилах поведения в этих краях. Проведём обряд на удачу и поедем дальше.

По пути остановимся у памятников Орлу и Бродяге, и вот уже перед нами предстанет наконец Байкал! После заселения в отель пообедаем, разместимся на хивусе (судне на воздушной подушке) и поедем на лёд.

Будем любоваться невероятными пейзажами и блестящими на солнце ледяными глыбами. Советуем взять с собой яркие вещи, чтобы сделать особенно эффектные снимки.

По возвращении в отель отдохнём, а затем отправимся в SPA по-сибирски: будем париться в баньке, окунаться в банный чан с горячей водой и отваром из трав на улице, прямо под звёздами.