Полный список необходимой зимней одежды и снаряжения: тёплое термобельё, флис, мембранная куртка и штаны, пуховик, треккинговые ботинки и т. д. Также необходимы маска, защита, термос, аптечка, посуда и непромокаемые пакеты для документов.
Встреча, переезд в Листвянку, лимнологический музей, первый выход на лёд
Мы встретим вас в аэропорту и на удобном автобусе отправимся в Листвянку. По дороге сделаем остановку у истока Ангары и обсудим легенду о Шаман-камне. По прибытии в посёлок посетим Байкальский лимнологический музей: вы узнаете историю появления Байкала и увидите его подводных жителей.
После заселения и обеда совершим первый выход на лёд: настроим снаряжение и потренируем технику движения.
Переход в посёлок Большие Коты
После завтрака и небольшой разминки выйдем на лёд и направимся к посёлку Большие Коты. Нам предстоит переход около 20 км. По пути устроим перекус с горячим таёжным чаем. Рюкзаки поедут в транспорте сопровождения.
По прибытии заселимся на турбазу и поищем местных «больших и малых котиков».
Переход до Большого Голоустного
Сегодня продолжим ледовый поход до Большого Голоустного. По пути рассмотрим со стороны озера скалы Скрипер, Чаячий утёс и Чёртов мост. Остановимся на мысе Кадильный, чтобы попить чаю и сфотографироваться на торосах. У посёлка прокатимся по прозрачному льду с метановыми пузырьками. Всего пройдём около 30 км и заселимся на новую турбазу, уставшие, но довольные.
Переход до бухты Песчаная и до турбазы
После плотного завтрака снова отправимся по льду в сторону Байкальской ривьеры — бухты Песчаной. Проедем мимо Чаячьего острова и мыса Малая Колокольня, сделаем фото и доберёмся до турбазы «Байкальские Дюны» — места, куда можно попасть только по воде или льду. Прокатим примерно 35 км. Вечером — тёплые посиделки в компании.
День отдыха и неспешных прогулок, релакс в бане
Сегодня — день отдыха и восстановления. Мы поднимемся на мыс Малая Колокольня, сфотографируемся с «шагающими деревьями», прогуляемся по гротам и ледовым наплескам в бухте Бабушка. Вечером — баня с веником и наблюдение за закатом.
Переход до посёлка Бугульдейка
Сегодня пройдём вдоль скал Приморского хребта и спустя 42 км окажемся в посёлке Бугульдейка — финальной точке нашего ледового маршрута. Заселяемся в гостевой дом и отдыхаем.
Возвращение в Иркутск и достопримечательности по пути
Сегодня на комфортном автобусе вернёмся в Иркутск. По дороге посетим заброшенный мраморный карьер и скульптуру Буха Нойона, сделаем фото у всех фигур на трассе. Завершим путешествие обедом в кафе бурятской кухни.
Стоимость тура
|Стандартный билет
|77 000 ₽
Что включено
- Проживание
- Питание
- Транспорт сопровождения
- Трансферы по программе
- Прокат коньков и палок
- Сопровождение опытными гидами
- Групповое снаряжение
- Регистрация группы в МЧС
- Разрешения в национальный парк
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Иркутска и обратно
- Личные вещи и снаряжение
- Расходы из-за форс-мажора или изменений программы
- Баня в «Байкальских Дюнах»