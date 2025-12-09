Мои заказы

Поход на коньках по Байкалу налегке и с проживанием в тёплых турбазах и гостевых домах

Покататься по огромному природному катку и полюбоваться легендарным льдом
Мы будем совершать переходы по кристальному льду, увидим наплески, прозрачные трещины и легендарные метановые пузырьки, прокатимся между величественных скал и заснеженных хребтов.

Вас ждут необычные места, куда не добраться по берегу:
Большие Коты, мыс Кадильный с мощными торосами, бухта Бабушка, Байкальская Ривьера и живописные Дюны, Чаячий остров и мыс Малая Колокольня и бухта Песчаная «шагающими» деревьями.

Маршрут проведёт нас через самые живописные уголки зимнего Байкала — от Листвянки до Бугульдейки, а каждая остановка подарит новую порцию восторга от завораживающих гротов, скал, утёсов и захватывающих панорам.

Будем устраивать вечерние посиделки, при желании греться в баньке и пробовать бурятскую кухню — в стоимость включено трёхразовое питание.

Описание тура

Организационные детали

Полный список необходимой зимней одежды и снаряжения: тёплое термобельё, флис, мембранная куртка и штаны, пуховик, треккинговые ботинки и т. д. Также необходимы маска, защита, термос, аптечка, посуда и непромокаемые пакеты для документов.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переезд в Листвянку, лимнологический музей, первый выход на лёд

Мы встретим вас в аэропорту и на удобном автобусе отправимся в Листвянку. По дороге сделаем остановку у истока Ангары и обсудим легенду о Шаман-камне. По прибытии в посёлок посетим Байкальский лимнологический музей: вы узнаете историю появления Байкала и увидите его подводных жителей.

После заселения и обеда совершим первый выход на лёд: настроим снаряжение и потренируем технику движения.

2 день

Переход в посёлок Большие Коты

После завтрака и небольшой разминки выйдем на лёд и направимся к посёлку Большие Коты. Нам предстоит переход около 20 км. По пути устроим перекус с горячим таёжным чаем. Рюкзаки поедут в транспорте сопровождения.

По прибытии заселимся на турбазу и поищем местных «больших и малых котиков».

3 день

Переход до Большого Голоустного

Сегодня продолжим ледовый поход до Большого Голоустного. По пути рассмотрим со стороны озера скалы Скрипер, Чаячий утёс и Чёртов мост. Остановимся на мысе Кадильный, чтобы попить чаю и сфотографироваться на торосах. У посёлка прокатимся по прозрачному льду с метановыми пузырьками. Всего пройдём около 30 км и заселимся на новую турбазу, уставшие, но довольные.

4 день

Переход до бухты Песчаная и до турбазы

После плотного завтрака снова отправимся по льду в сторону Байкальской ривьеры — бухты Песчаной. Проедем мимо Чаячьего острова и мыса Малая Колокольня, сделаем фото и доберёмся до турбазы «Байкальские Дюны» — места, куда можно попасть только по воде или льду. Прокатим примерно 35 км. Вечером — тёплые посиделки в компании.

5 день

День отдыха и неспешных прогулок, релакс в бане

Сегодня — день отдыха и восстановления. Мы поднимемся на мыс Малая Колокольня, сфотографируемся с «шагающими деревьями», прогуляемся по гротам и ледовым наплескам в бухте Бабушка. Вечером — баня с веником и наблюдение за закатом.

6 день

Переход до посёлка Бугульдейка

Сегодня пройдём вдоль скал Приморского хребта и спустя 42 км окажемся в посёлке Бугульдейка — финальной точке нашего ледового маршрута. Заселяемся в гостевой дом и отдыхаем.

7 день

Возвращение в Иркутск и достопримечательности по пути

Сегодня на комфортном автобусе вернёмся в Иркутск. По дороге посетим заброшенный мраморный карьер и скульптуру Буха Нойона, сделаем фото у всех фигур на трассе. Завершим путешествие обедом в кафе бурятской кухни.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет77 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Транспорт сопровождения
  • Трансферы по программе
  • Прокат коньков и палок
  • Сопровождение опытными гидами
  • Групповое снаряжение
  • Регистрация группы в МЧС
  • Разрешения в национальный парк
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Иркутска и обратно
  • Личные вещи и снаряжение
  • Расходы из-за форс-мажора или изменений программы
  • Баня в «Байкальских Дюнах»
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 8:00
Завершение: Иркутск, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваш гид в Иркутске
Меня зовут Иван. Уже более 4 лет назад я организовал турклуб в Иркутске, с тех пор приобщаю людей к активному отдыху. У меня за плечами 10 стран, где я ходил
на яхте по Средиземному морю, колесил на мотоцикле по горным районам Средней Азии. Еще 20 лет назад я открыл для себя туризм, и хочу делиться с вами крутыми локациями. Моя задача — подарить вам моменты, которые вы не забудете никогда, и даже расскажете о них своим детям.

