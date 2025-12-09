Мы встретим вас в аэропорту и на удобном автобусе отправимся в Листвянку. По дороге сделаем остановку у истока Ангары и обсудим легенду о Шаман-камне. По прибытии в посёлок посетим Байкальский лимнологический музей: вы узнаете историю появления Байкала и увидите его подводных жителей.

После заселения и обеда совершим первый выход на лёд: настроим снаряжение и потренируем технику движения.