Иркутская история, экскурсия в мини-группе

Иркутск - уникальный, старинный город, древний перекресток торговых путей, столица Восточной Сибири

5
1 отзыв
Иркутск – уникальный, старинный город, древний перекресток торговых путей, столица Восточной Сибири.

А исторический центр города внесён в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На нашей экскурсии вы увидите исторический центр Иркутска, значимые достопримечательности, святые места и многое другое.

Экскурсия проводится на комфортабельном авто.
Иркутская история, экскурсия в мини-группе
Иркутская история, экскурсия в мини-группе
Иркутская история, экскурсия в мини-группе
Иркутская история, экскурсия в мини-группе
Иркутская история, экскурсия в мини-группе
Иркутская история, экскурсия в мини-группе

Что вы увидите 🤩

  • Исторический центр Иркутска
  • Памятник первопроходцам
  • Спасская церковь
  • Собор Богоявления
  • Площадь Сперанского
  • Польский костел
  • Сквер Кирова
  • Старая набережная Ангары
  • Памятник императору Александру III
  • Белый дом
  • 130 квартал
  • Первый Торговый центр
  • Музей-усадьба декабристов
  • Казанский собор
  • Знаменский женский монастырь
  • Памятник адмиралу Колчаку
  • Московские ворота.
Иркутск – уникальный, старинный город, древний перекресток торговых путей, столица Восточной Сибири. Иркутск отнесён к историческим поселениям России; исторический центр города внесён в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Что вас ждет?
На нашей экскурсии вы увидите исторический центр Иркутска, значимые достопримечательности, святые места и многое другое. Вы узнаете историю Иркутска не в сухих фактах и труднозапоминаемых датах, а услышите настоящую Иркутскую историю в красках так, что ее герои будто оживут, и мы сможем восстановить события прошлого.
Наша экскурсия длится не менее 3-х часов

Цены на экскурсию

Для группы 1-7 человек
Общий в группе до 7 человек
1 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорта
Что не входит
  • Питание
  • Билеты в музей
Место начала и завершения
Иркутск ул. Сухэ-Батора, 7
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10.00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно с 10.00

Евгений М.
Евгений М.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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