Иркутск – уникальный, старинный город, древний перекресток торговых путей, столица Восточной Сибири. Иркутск отнесён к историческим поселениям России; исторический центр города внесён в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Что вас ждет?

На нашей экскурсии вы увидите исторический центр Иркутска, значимые достопримечательности, святые места и многое другое. Вы узнаете историю Иркутска не в сухих фактах и труднозапоминаемых датах, а услышите настоящую Иркутскую историю в красках так, что ее герои будто оживут, и мы сможем восстановить события прошлого.

Наша экскурсия длится не менее 3-х часов