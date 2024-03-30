1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Иркутск
Познакомиться со столицей таежной Сибири в деталях и прочувствовать атмосферу старинного города
Начало: в центре города
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Иркутску с ветерком
Главные и тайные места старинного города на обзорной автомобильной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сказки старого города: путешествие по историческому Иркутску
Откройте для себя душу Иркутска в уникальной экскурсии по его историческому центру. Старинные дома, величественные храмы и живые легенды ждут вас
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 6 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария30 марта 2024Были в Иркутске с дочкой, 12 лет. Экскурсоводом нашим была Ольга. За один день мы влюбились в Иркутск😍 Сама экскурсия прошла
- ЛЛюдмила31 августа 2023Была проездом в Иркутске и чтобы не сидеть в душном аэропорту заказала экскурсию на сайте Tripster у гида Марии. Мария
- ТТатьяна8 августа 2023Экскурсия охватывает все значимые точки города. Материала предостаточно, даже много очень.
- ВВалерия28 июля 2023Нашим гидом была Наталья! 3.5 часа пролетели мгновенно. Очень живой, содержательный рассказ!! Занятная прогулка. В ходе экскурсии на все вопросы получили ответы. 2 экскурсии от одного организатора. Оба тура на отлично!!!! Рекомендую всем эту компанию
- DDaria29 марта 2023Экскурсию вела явно профессиональный экскурсовод. Материал был интересный, его было достаточно - и про основание города и про Колчака, декабристов
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Старый город»
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