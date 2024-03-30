за всё до 10 чел.

6 000 ₽ за всё до 10 чел.

Познакомиться со столицей таежной Сибири в деталях и прочувствовать атмосферу старинного города

за всё до 4 чел.

7 800 ₽ за всё до 4 чел.

Главные и тайные места старинного города на обзорной автомобильной экскурсии

🚗 На машине

Индивидуальная

3 часа 52 отзыва

Сказки старого города: путешествие по историческому Иркутску Откройте для себя душу Иркутска в уникальной экскурсии по его историческому центру. Старинные дома, величественные храмы и живые легенды ждут вас Начало: У Вашего отеля

Расписание: В любой день и в любое время по договоренности