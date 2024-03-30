Экскурсии по Старому городу в Иркутске

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый город» в Иркутске, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Иркутск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Добро пожаловать в Иркутск
Познакомиться со столицей таежной Сибири в деталях и прочувствовать атмосферу старинного города
Начало: в центре города
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 000 за всё до 10 чел.
По Иркутску с ветерком
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
По Иркутску с ветерком
Главные и тайные места старинного города на обзорной автомобильной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 800 за всё до 4 чел.
Сказки старого города
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
52 отзыва
Сказки старого города: путешествие по историческому Иркутску
Откройте для себя душу Иркутска в уникальной экскурсии по его историческому центру. Старинные дома, величественные храмы и живые легенды ждут вас
Начало: У Вашего отеля
Расписание: В любой день и в любое время по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 6 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    30 марта 2024
    По Иркутску с ветерком
    Были в Иркутске с дочкой, 12 лет. Экскурсоводом нашим была Ольга. За один день мы влюбились в Иркутск😍 Сама экскурсия прошла
    читать дальше

    легко, интересно и очень познавательно. Если честно, то я забывала доставать телефон, чтобы сфотографировать, потому что очень интересно было слушать Ольгу. Спасибо!

    Были в Иркутске с дочкой, 12 лет. Экскурсоводом нашим была Ольга. За один день мы влюбились в Иркутск😍Были в Иркутске с дочкой, 12 лет. Экскурсоводом нашим была Ольга. За один день мы влюбились в Иркутск😍Были в Иркутске с дочкой, 12 лет. Экскурсоводом нашим была Ольга. За один день мы влюбились в Иркутск😍Были в Иркутске с дочкой, 12 лет. Экскурсоводом нашим была Ольга. За один день мы влюбились в Иркутск😍Были в Иркутске с дочкой, 12 лет. Экскурсоводом нашим была Ольга. За один день мы влюбились в Иркутск😍Были в Иркутске с дочкой, 12 лет. Экскурсоводом нашим была Ольга. За один день мы влюбились в Иркутск😍Были в Иркутске с дочкой, 12 лет. Экскурсоводом нашим была Ольга. За один день мы влюбились в Иркутск😍
  • Л
    Людмила
    31 августа 2023
    По Иркутску с ветерком
    Была проездом в Иркутске и чтобы не сидеть в душном аэропорту заказала экскурсию на сайте Tripster у гида Марии. Мария
    читать дальше

    любезно согласилась за мной приехать прямо в аэропорт и погрузив чемоданы в багажник автомобиля мы отправились на экскурсию. Город очень ухоженный,красивый,солнечный, с большой историей, посмотреть точно есть что. В рамках того времени которым я располагала думаю мы успели посмотреть самые значимые места. Сначала Мария провезла меня по городу посмотрели памятники деревянного зодчества, затем церкви, набережную реки Ангара, а дальше музей Тальцы, пос. Листвянка, даже удалось заехать на рыбный рынок и попробовать вкуснейшую Байкальскую рыбку и помочить руки в озере Байкал. Воспоминания об Иркутске остались очень хорошие, хотелось бы побывать там еще раз но подольше и побольше узнать про этот исторический город.

  • Т
    Татьяна
    8 августа 2023
    Добро пожаловать в Иркутск
    Экскурсия охватывает все значимые точки города. Материала предостаточно, даже много очень.
  • В
    Валерия
    28 июля 2023
    Добро пожаловать в Иркутск
    Нашим гидом была Наталья! 3.5 часа пролетели мгновенно. Очень живой, содержательный рассказ!! Занятная прогулка. В ходе экскурсии на все вопросы получили ответы. 2 экскурсии от одного организатора. Оба тура на отлично!!!! Рекомендую всем эту компанию
  • D
    Daria
    29 марта 2023
    Добро пожаловать в Иркутск
    Экскурсию вела явно профессиональный экскурсовод. Материал был интересный, его было достаточно - и про основание города и про Колчака, декабристов
    читать дальше

    и т д, но не было диалога и живого общения. Моя подруга пошутила что «боялась задать вопрос чтоб не сбить у человека внутренний диктофон». От индивидуальных экскурсий немного другого ожидаешь.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Старый город»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Добро пожаловать в Иркутск
  2. По Иркутску с ветерком
  3. Сказки старого города
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 7 800. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Мы предлагаем посетить экскурсию по Старому городу в Иркутске с профессиональным гидом в 2024 году. Вас ждут интересные истории и познавательные прогулки, а также выгодные цены. Закажите у нас экскурсию уже сегодня!. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам