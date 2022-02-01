Квадротур в Таловском 2дня / 1ночь

Хотим познакомить Вас с насыщенным и необычным туром с посещением эко-центра "Таловское"

Индивидуально
для 2 чел.
Хотим познакомить Вас с насыщенным и необычным туром с посещением эко-центра «Таловское».

В тур, включены непременно посещаемый многими туристами Мраморный карьер, поселок Бугульдейка на берегу Байкала, а также покатаем Вас на квадроциклах по тропам и сторожкам охотников! Проживать будем в эко-центре «Таловское» в лесу.
Квадротур в Таловском 2дня / 1ночь
Квадротур в Таловском 2дня / 1ночь
Квадротур в Таловском 2дня / 1ночь
Квадротур в Таловском 2дня / 1ночь
Квадротур в Таловском 2дня / 1ночь
Квадротур в Таловском 2дня / 1ночь
Квадротур в Таловском 2дня / 1ночь
Квадротур в Таловском 2дня / 1ночь
Квадротур в Таловском 2дня / 1ночь

Что вы можете увидеть 🤩

  • Эко — центр «Таловское»
  • п. Бугульдейка
  • Мраморный карьер
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Что вас ждет

Таловское

Таловское — хорошее место для уединенного и спокойного отдыха на природе, проведения неформальных переговоров и закрытых корпоративных мероприятий. Это место, где встречаются четыре важные составляющие для настоящего отдыха: свежий воздух соснового леса, кристально-чистая вода, щедрая природа и тепло сибирского гостеприимства!

Эко — центр «Таловское»

Эко — центр «Таловское» расположен в самом «сердце» Приморского хребта в Ольхонском районе Иркутской области на берегу реки Бугульдейка, 18 км Автодороги Косая Степь- Бугульдейка.
База отдыха включает в себя двухэтажный коттедж на 11 мест (2 двухместных номера на первом этаже, четырехместный и семейный трехместный номера на втором этаже, гостиная с камином на первом этаже, 2 санузла с душевой кабиной), также есть гостевой этаж в отдельном здании — это 2 двухместных номера с общим санузлом. На территории базы есть отдельный дом — кухня с большой обеденной зоной и современной кухней, которая оснащена всей необходимой техникой и посудой. Для наших гостей доступны 2 мангальные зоны. Также рекомендуем посетить нашу русскую баню, попариться, а самым смелым предлагаем окунуться в пруд рядом с баней.

Поселок Бугульдейка и Мраморный карьер

Бугульдейка — небольшой поселок в Ольхонском районе Иркутской области. Численность населения не превышает 1000 человек. Располагается в устье реки Бугульдейка, которая проторила себе дорогу к Байкалу в горном массиве Приморского хребта. Окрестности Бугульдейки входят в состав Прибайкальского национального парка и поэтому являются особо охраняемой природной зоной.
Богатейшие подземные кладовые белоснежной породы мрамора обнаружены лишь в единственном месте Байкальской земли — на Бугульдейском месторождении. Законсервированный карьер открыт для посещения, поэтому сюда частенько заглядывают экотуристы. На его вершине можно полюбоваться громадными мраморными глыбами размерами с легковушку, поглазеть с высоты на пустующее месторождение, сделать немало классных снимков. Любители экстрима могут спускаться в глубину белоснежного рудника по металлическим лестницам, высота отвесных узорчатых стен местами превышает 10 м.
Драйв-тур на квадроциклах по тайге
Распределение по квадроциклам: 2 человека на 1 квадроцикл.
Выезд по таежной дороге, в пути нас ждет пересечение рек и ручьев, грязевые отрезки дороги, заболоченные низменности, преодоление перевала. Отсюда открывается великолепный вид на горные третичные степи, скальники и гольцы горной тайги. Это место обитания таких животных как Сибирская косуля, благородный олень — изюбрь, рысь, бурый медведь. Всего в пути около 30 км. Это занимает 2-3 часа.

Организационные детали

  • Туроператор оставляет за собой право корректировать программу и менять средства размещения на подобные или лучшего качества.
  • Последовательность проведения экскурсий, указанная в программе тура, может быть изменена по погодным условиям.
  • Отели, указанные в программе, могут быть изменены на равные или выше по классу обслуживания.
  • Городские объекты посещения (рестораны, музеи) могут быть задействованы после снятия в Иркутской области ограничительных мер, связанных с пандемией.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча и проводы в Иркутске
  • Все трансферы и передвижения, указанные в программе
  • Экскурсия в Бугульдейку и на мраморный карьер (день 1)
  • Экскурсия на квадроциклах по тайге (день 2)
  • Размещение в эко-центре «Таловское», 2 местные номера (1 ночь)
  • Питание по программе: день 1 — ужин-барбекю день 2 — завтрак, обед
Что не входит
  • Дополнительное питание, услуги и трансферы, не указанные в программе или указанные за дополнительную стоимость
  • Посещение бани в эко-центре
  • Алкогольная, табачная, сувенирная и иная продукция
  • Авиабилеты
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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