Что вы можете увидеть 🤩

Что вас ждет

Таловское

Таловское — хорошее место для уединенного и спокойного отдыха на природе, проведения неформальных переговоров и закрытых корпоративных мероприятий. Это место, где встречаются четыре важные составляющие для настоящего отдыха: свежий воздух соснового леса, кристально-чистая вода, щедрая природа и тепло сибирского гостеприимства!

Эко — центр «Таловское»

Эко — центр «Таловское» расположен в самом «сердце» Приморского хребта в Ольхонском районе Иркутской области на берегу реки Бугульдейка, 18 км Автодороги Косая Степь- Бугульдейка.

База отдыха включает в себя двухэтажный коттедж на 11 мест (2 двухместных номера на первом этаже, четырехместный и семейный трехместный номера на втором этаже, гостиная с камином на первом этаже, 2 санузла с душевой кабиной), также есть гостевой этаж в отдельном здании — это 2 двухместных номера с общим санузлом. На территории базы есть отдельный дом — кухня с большой обеденной зоной и современной кухней, которая оснащена всей необходимой техникой и посудой. Для наших гостей доступны 2 мангальные зоны. Также рекомендуем посетить нашу русскую баню, попариться, а самым смелым предлагаем окунуться в пруд рядом с баней.

Поселок Бугульдейка и Мраморный карьер

Бугульдейка — небольшой поселок в Ольхонском районе Иркутской области. Численность населения не превышает 1000 человек. Располагается в устье реки Бугульдейка, которая проторила себе дорогу к Байкалу в горном массиве Приморского хребта. Окрестности Бугульдейки входят в состав Прибайкальского национального парка и поэтому являются особо охраняемой природной зоной.

Богатейшие подземные кладовые белоснежной породы мрамора обнаружены лишь в единственном месте Байкальской земли — на Бугульдейском месторождении. Законсервированный карьер открыт для посещения, поэтому сюда частенько заглядывают экотуристы. На его вершине можно полюбоваться громадными мраморными глыбами размерами с легковушку, поглазеть с высоты на пустующее месторождение, сделать немало классных снимков. Любители экстрима могут спускаться в глубину белоснежного рудника по металлическим лестницам, высота отвесных узорчатых стен местами превышает 10 м.

Драйв-тур на квадроциклах по тайге

Распределение по квадроциклам: 2 человека на 1 квадроцикл.

Выезд по таежной дороге, в пути нас ждет пересечение рек и ручьев, грязевые отрезки дороги, заболоченные низменности, преодоление перевала. Отсюда открывается великолепный вид на горные третичные степи, скальники и гольцы горной тайги. Это место обитания таких животных как Сибирская косуля, благородный олень — изюбрь, рысь, бурый медведь. Всего в пути около 30 км. Это занимает 2-3 часа.

Организационные детали