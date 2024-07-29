скидка
10%
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Иркутска на Байкал: Легенды и виды
Исследуйте величие Байкала, познакомьтесь с уникальной природой и культурой Прибайкалья в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
Начало: В удобном для вас месте в центре города на правом ...
«Затем посетим рыбный рынок, где вас ждёт гастрономическая часть экскурсии, вы попробуете знаменитого омуля и найдете любопытные этнические сувениры»
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 1555514 000₽ за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Байкал за один день: экскурсия из Иркутска в Листвянку
Откройте для себя величие Байкала, исследуя его берега и историю в увлекательной экскурсии из Иркутска
Начало: По желанию заказчика
13 авг в 09:30
16 авг в 09:30
от 14 000₽ за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Встреча с Байкалом: Листвянка + два музея
Подняться по канатной дороге на смотровую, побывать на рыбном рынке и узнать больше о крае
Начало: У гостиницы «Ангара» или у вашего отеля
Завтра в 10:00
2 авг в 10:00
от 16 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена29 июля 2024Всем всем рекомендую,лучшая экскурсия
- ТТатьяна24 июля 2024Огромная благодарность Ольге и Дмитрию за проведенную экскурсию и прекрасное путешествие. Ольга - кладезь информации, интересные факты преподносит легким и
- ММихаил21 июля 2024Комфортная экскурсия по городу, состоящая из информации истории Сибири и народах, о природе и животных Байкала. Ольга очень жизнерадостно рассказывает
- ЕЕлена19 июля 2024Спасибо огромное Ивану за проведенную экскурсию! Все прекрасно организовано, прекрасно структурирован материал.
- ААлла8 июля 2024Продуманный маршрут. Интересная информация. Получили удовольствие от экскурсии. Буду рекомендовать друзьям и знакомым. Иван, огромное спасибо.
- ЕЕлена24 июня 2024Поездка была чудесной! Иван опытный водитель и интересный рассказчик! Байкал прекрасен!
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Рыбный Рынок»
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