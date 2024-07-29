Рыбный рынок Иркутска

Найдено 3 экскурсии в категории «Рыбный Рынок» в Иркутске, цены от 14 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
На машине
скидка
10%
106 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Иркутска на Байкал: Легенды и виды
Исследуйте величие Байкала, познакомьтесь с уникальной природой и культурой Прибайкалья в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
Начало: В удобном для вас месте в центре города на правом ...
«Затем посетим рыбный рынок, где вас ждёт гастрономическая часть экскурсии, вы попробуете знаменитого омуля и найдете любопытные этнические сувениры»
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 1555514 000 за всё до 3 чел.
Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке
На машине
122 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Байкал за один день: экскурсия из Иркутска в Листвянку
Откройте для себя величие Байкала, исследуя его берега и историю в увлекательной экскурсии из Иркутска
Начало: По желанию заказчика
13 авг в 09:30
16 авг в 09:30
от 14 000 за всё до 4 чел.
Встреча с Байкалом: Листвянка + два музея
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Встреча с Байкалом: Листвянка + два музея
Подняться по канатной дороге на смотровую, побывать на рыбном рынке и узнать больше о крае
Начало: У гостиницы «Ангара» или у вашего отеля
Завтра в 10:00
2 авг в 10:00
от 16 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    29 июля 2024
    Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке
    Всем всем рекомендую,лучшая экскурсия
  • Т
    Татьяна
    24 июля 2024
    Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке
    Огромная благодарность Ольге и Дмитрию за проведенную экскурсию и прекрасное путешествие. Ольга - кладезь информации, интересные факты преподносит легким и
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    понятным языком, без перегруза информацией. Маршрут потрясающий, с возможностью скорректировать по нашему желанию. Все основные достопримечательности объехали, все осмотрели. Ольга помогла арендовать катер и покататься по Байкалу, а также показала выгодные точки для покупок. Рекомендуем Ольгу и Дмитрия в качестве ваших проводников по Иркутским красотам.

    Огромная благодарность Ольге и Дмитрию за проведенную экскурсию и прекрасное путешествие. Ольга - кладезь информации, интересныеОгромная благодарность Ольге и Дмитрию за проведенную экскурсию и прекрасное путешествие. Ольга - кладезь информации, интересныеОгромная благодарность Ольге и Дмитрию за проведенную экскурсию и прекрасное путешествие. Ольга - кладезь информации, интересныеОгромная благодарность Ольге и Дмитрию за проведенную экскурсию и прекрасное путешествие. Ольга - кладезь информации, интересныеОгромная благодарность Ольге и Дмитрию за проведенную экскурсию и прекрасное путешествие. Ольга - кладезь информации, интересные
  • М
    Михаил
    21 июля 2024
    Байкал - восьмое чудо света: один день в Листвянке
    Комфортная экскурсия по городу, состоящая из информации истории Сибири и народах, о природе и животных Байкала. Ольга очень жизнерадостно рассказывает
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    истории и легенды местности, знает все локации и рассказывает больше, чем входит в список мест посещения, подкрепляя красноречивыми стихотворениями. Автомобиль на котором проходит экскурсия очень комфортный и современный. Чувствуется, что гид очень любит места, о которых рассказывает и в которых живет.

  • Е
    Елена
    19 июля 2024
    Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
    Спасибо огромное Ивану за проведенную экскурсию! Все прекрасно организовано, прекрасно структурирован материал.
  • А
    Алла
    8 июля 2024
    Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
    Продуманный маршрут. Интересная информация. Получили удовольствие от экскурсии. Буду рекомендовать друзьям и знакомым. Иван, огромное спасибо.
  • Е
    Елена
    24 июня 2024
    Живописное путешествие из Иркутска на Байкал
    Поездка была чудесной! Иван опытный водитель и интересный рассказчик! Байкал прекрасен!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Рыбный Рынок»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Встреча с Байкалом: Листвянка + два музея
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Озеро Байкал
  3. Тальцы
  4. Набережная
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. 130 Квартал
  8. Московские ворота
  9. Знаменский монастырь
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июле 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Рыбный Рынок" можно забронировать 3 экскурсии от 14 000 до 16 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 228 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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