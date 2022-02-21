Что вас ожидает

Многоликий Иркутск

Мы увидим самое старое каменное здание города, купеческие особняки Второва и Трапезникова, памятники Леониду Гайдаю и Александру III. Рассмотрим Крестовоздвиженскую церковь в стиле «сибирское барокко» и полюбуемся деревянными доходными домами с резным декором. Понаблюдаем за утками, плавающими в Ангаре, и оценим необычную скульптуру Бабр.

Иркутск сквозь столетия

Вы узнаете, благодаря кому появился Иркутск, какие события повлияли на его становление и как он прошел путь от деревянного острога в устье реки Иркут до города на Ангаре. Расскажу я и том, как жили иркутяне в эти три века, какие дома они строили и как формировались местные архитектурные стили. А еще покажу, где снимали сцену фильма о декабристах «Звезда пленительного счастья».

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