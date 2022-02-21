Мой и твой Иркутск: путешествие длиной в три века

Душевная прогулка по историческому центру с профессиональным гидом

5
2 отзыва
Индивидуальная
Иркутск — старинный, живописный и очень интересный город.

Исследуя его колоритные улицы, вы увидите деревянные дома и купеческие каменные особняки, яркие церкви и оригинальные памятники.

Полюбуетесь реками Иркут и Ангара, сфотографируетесь с загадочным Бабром и покормите уток.
Мой и твой Иркутск: путешествие длиной в три века
Мой и твой Иркутск: путешествие длиной в три века
Мой и твой Иркутск: путешествие длиной в три века
Мой и твой Иркутск: путешествие длиной в три века
Мой и твой Иркутск: путешествие длиной в три века
Мой и твой Иркутск: путешествие длиной в три века
Мой и твой Иркутск: путешествие длиной в три века
Мой и твой Иркутск: путешествие длиной в три века
Мой и твой Иркутск: путешествие длиной в три века
Мой и твой Иркутск: путешествие длиной в три века
Мой и твой Иркутск: путешествие длиной в три века
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Многоликий Иркутск

Мы увидим самое старое каменное здание города, купеческие особняки Второва и Трапезникова, памятники Леониду Гайдаю и Александру III. Рассмотрим Крестовоздвиженскую церковь в стиле «сибирское барокко» и полюбуемся деревянными доходными домами с резным декором. Понаблюдаем за утками, плавающими в Ангаре, и оценим необычную скульптуру Бабр.

Иркутск сквозь столетия

Вы узнаете, благодаря кому появился Иркутск, какие события повлияли на его становление и как он прошел путь от деревянного острога в устье реки Иркут до города на Ангаре. Расскажу я и том, как жили иркутяне в эти три века, какие дома они строили и как формировались местные архитектурные стили. А еще покажу, где снимали сцену фильма о декабристах «Звезда пленительного счастья».

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная и занимает 3-4 часа
  • Общее расстояние — около 6 километров
  • По запросу я могу провести экскурсию на автомобиле. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Спасской церкви
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
21 фев 2022
Прилетели в Иркутск рано утром и время до заселения в отель решили потратить с пользой – осмотреть Иркутск. Поскольку мы были с ребёнком, и на улице внезапно (после раскисшей Москвы) оказалось -33, я попросила Ольгу дополнить экскурсию машиной и подсократить по времени. Всё получилось, все основные достопримечательности объехали и обошли, не замёрзнув. Всё понравилось! А парящая в мороз Ангара и жирные ленивые утки на берегу – незабываемая картина)) Плюс Ольга для ребёнка подготовила квест, чтобы не заскучал. Но наш вреднючка предпочитал пережидать в тёплой машине, зато мы с мужем с удовольствием порешали загадки квеста.
А ещё Ольга порекомендовала очень красивую книжку со сказками о Байкале. Я купила! Спасибо!
Е
16 фев 2022
Спасибо Ольге за экскурсию - интересно, информативно. Оля хороший гид, любит свой город, владеет большим объёмом информации, старается донести его так, чтобы было интересно и понятно. Большое спасибо!

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