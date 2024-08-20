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На катере по Байкалу вдоль КБЖД: из Иркутска в мини-группе

Прокатиться на катере вдоль Кругобайкальской ж/д и оценить её уникальные инженерные сооружения
Кругобайкальская железная дорога — великолепный памятник инженерного зодчества вековой давности.

Самый крупный на Байкале и самый дорогой в России! Вы полюбуетесь с воды её тоннелями, мостами и подпорными конструкциями. Выйдете на берег в интересных местах, искупаетесь и насладитесь шикарными пейзажами.
5
2 отзыва
На катере по Байкалу вдоль КБЖД: из Иркутска в мини-группе
На катере по Байкалу вдоль КБЖД: из Иркутска в мини-группе
На катере по Байкалу вдоль КБЖД: из Иркутска в мини-группе

Описание экскурсии

Из Иркутска мы отправимся на микроавтобусе в туристический посёлок Листвянка, где пересядем на быстроходный крытый катер. Во время 5-часовой прогулки по Байкалу вас ждут следующие остановки:

Шаман-камень. Вы полюбуетесь загадочной скалой в истоке единственной вытекающей из Байкала реки. Мы поделимся связанными с ней легендами.

Порт Байкал. Здесь находится тупиковая станция Кругобайкальской ж/д. Вы прикоснётесь к увлекательной истории этого участка дороги и узнаете, какими трудами он давался рабочим в конце 19 века.

Посёлок Шумиха. Вы прогуляетесь до красивой итальянской подпорной стенки, над которой работали мастера со всего мира. Увидите старинные мосты Кругобайкальской магистрали и по желанию искупаетесь.

Мыс Половинный. Вы пройдёте по самому длинному туннелю КБЖД протяжённостью 777 метров. Увидите старинный паровоз и, если захотите, подниметесь на него.

Организационные детали

  • Время в пути из Иркутска до Листвянки — 1,5 часа в одну сторону. Продолжительность прогулки на катере — 5 часов
  • В стоимость всё включено: трансфер на микроавтобусе, прогулка на катере, обед
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

в субботу в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный16 000 ₽
Дети до 12 лет14 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы Ангара
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина
Валентина — Организатор в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 1489 туристов
Мы живём рядом с Байкалом и знаем его с детства — не туристический, а настоящий, с тихими тропами, сильными местами и лучшими видами. С 2022 года организуем путешествия по Байкалу
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и показываем его так, как видят местные. Берём на себя всю организацию и заботу о комфорте, чтобы вы могли выдохнуть и наслаждаться моментом. Продуманные маршруты, тёплая атмосфера и профессиональная фотосъёмка делают каждую поездку не просто туром, а живым воспоминанием. Хотите увидеть Байкал глазами местных — поехали вместе!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
О
Замечательная экскурсия. Спасибо большое организаторам, всё было великолепно.
Замечательная экскурсия. Спасибо большое организаторам, всё было великолепно.
Замечательная экскурсия. Спасибо большое организаторам, всё было великолепно.
Замечательная экскурсия. Спасибо большое организаторам, всё было великолепно.
Замечательная экскурсия. Спасибо большое организаторам, всё было великолепно.
Замечательная экскурсия. Спасибо большое организаторам, всё было великолепно.
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Мадумарова
Хочу поблагодарить организаторов данной экскурсии🙏 поездка прошла великолепно. Байкал это любовь с первого взгляда, и данная экскурсия поможет в него влюбиться бесповортно🌹
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