На катере по Байкалу вдоль КБЖД: из Иркутска в мини-группе
Прокатиться на катере вдоль Кругобайкальской ж/д и оценить её уникальные инженерные сооружения
Кругобайкальская железная дорога — великолепный памятник инженерного зодчества вековой давности.
Самый крупный на Байкале и самый дорогой в России! Вы полюбуетесь с воды её тоннелями, мостами и подпорными конструкциями. Выйдете на берег в интересных местах, искупаетесь и насладитесь шикарными пейзажами.
Из Иркутска мы отправимся на микроавтобусе в туристический посёлок Листвянка, где пересядем на быстроходный крытый катер. Во время 5-часовой прогулки по Байкалу вас ждут следующие остановки:
Шаман-камень. Вы полюбуетесь загадочной скалой в истоке единственной вытекающей из Байкала реки. Мы поделимся связанными с ней легендами.
Порт Байкал. Здесь находится тупиковая станция Кругобайкальской ж/д. Вы прикоснётесь к увлекательной истории этого участка дороги и узнаете, какими трудами он давался рабочим в конце 19 века.
Посёлок Шумиха. Вы прогуляетесь до красивой итальянской подпорной стенки, над которой работали мастера со всего мира. Увидите старинные мосты Кругобайкальской магистрали и по желанию искупаетесь.
Мыс Половинный. Вы пройдёте по самому длинному туннелю КБЖД протяжённостью 777 метров. Увидите старинный паровоз и, если захотите, подниметесь на него.
Организационные детали
Время в пути из Иркутска до Листвянки — 1,5 часа в одну сторону. Продолжительность прогулки на катере — 5 часов
В стоимость всё включено: трансфер на микроавтобусе, прогулка на катере, обед
С вами буду я или другой гид из нашей команды
в субботу в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
16 000 ₽
Дети до 12 лет
14 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы Ангара
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — Организатор в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 1489 туристов
Мы живём рядом с Байкалом и знаем его с детства — не туристический, а настоящий, с тихими тропами, сильными местами и лучшими видами. С 2022 года организуем путешествия по Байкалу читать дальшеуменьшить
и показываем его так, как видят местные.
Берём на себя всю организацию и заботу о комфорте, чтобы вы могли выдохнуть и наслаждаться моментом. Продуманные маршруты, тёплая атмосфера и профессиональная фотосъёмка делают каждую поездку не просто туром, а живым воспоминанием.
Хотите увидеть Байкал глазами местных — поехали вместе!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Оксана
Замечательная экскурсия. Спасибо большое организаторам, всё было великолепно.
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Мадумарова
Хочу поблагодарить организаторов данной экскурсии🙏 поездка прошла великолепно. Байкал это любовь с первого взгляда, и данная экскурсия поможет в него влюбиться бесповортно🌹
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