Кругобайкальская железная дорога — великолепный памятник инженерного зодчества вековой давности. Самый крупный на Байкале и самый дорогой в России! Вы полюбуетесь с воды её тоннелями, мостами и подпорными конструкциями. Выйдете на берег в интересных местах, искупаетесь и насладитесь шикарными пейзажами.

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Описание экскурсии

Из Иркутска мы отправимся на микроавтобусе в туристический посёлок Листвянка, где пересядем на быстроходный крытый катер. Во время 5-часовой прогулки по Байкалу вас ждут следующие остановки:

Шаман-камень. Вы полюбуетесь загадочной скалой в истоке единственной вытекающей из Байкала реки. Мы поделимся связанными с ней легендами.

Порт Байкал. Здесь находится тупиковая станция Кругобайкальской ж/д. Вы прикоснётесь к увлекательной истории этого участка дороги и узнаете, какими трудами он давался рабочим в конце 19 века.

Посёлок Шумиха. Вы прогуляетесь до красивой итальянской подпорной стенки, над которой работали мастера со всего мира. Увидите старинные мосты Кругобайкальской магистрали и по желанию искупаетесь.

Мыс Половинный. Вы пройдёте по самому длинному туннелю КБЖД протяжённостью 777 метров. Увидите старинный паровоз и, если захотите, подниметесь на него.

Организационные детали