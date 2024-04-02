Е Елена

Ольга, прекрасный экскурсовод, структурировано и лаконично, информации много, но хорошо ложится в память. Мы были с детьми и было холодно, Ольга предложила маршрут, что бы не замерзли и посмотрели больше достопримечательностей, благодарим за прекрасно проведенное время.