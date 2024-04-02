1 чел.
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Индивидуальная
3 часа
Душевная прогулка по историческому Иркутску с личным гидом
Откройте для себя душу Иркутска в увлекательной прогулке по его уникальным историческим местам с персональным рассказом
Начало: В районе улицы Карла Маркса
Завтра в 10:00
10 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2 часа
Иркутск: загадочная история Колчака и его женщин
Познакомьтесь с историей Александра Колчака в Иркутске: от любовных историй до политической борьбы
Начало: на бульваре Гагарина
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Парадный Иркутск
Познакомиться с бабром и местами, ставшими визитными карточками города
23 июня в 09:00
25 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена2 апреля 2024Ольга, прекрасный экскурсовод, структурировано и лаконично, информации много, но хорошо ложится в память. Мы были с детьми и было холодно, Ольга предложила маршрут, что бы не замерзли и посмотрели больше достопримечательностей, благодарим за прекрасно проведенное время.
- ввячеслав4 декабря 2023Все отлично, спасибо!
- ЕЕкатерина9 февраля 2023Спасибо Дмитрию за чудесную поездку по Байкалу на рассвет на мыс Хобой! Такую красоту увидели, Дмитрий рассказывал историю и легенды, связанные с Байкалом. Впечатлений получили на всю жизнь!
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Бульвар Гагарина»
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