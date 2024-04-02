Бульвар Гагарина – экскурсии в Иркутске

Найдено 3 экскурсии в категории «Бульвар Гагарина» в Иркутске, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душевная прогулка по Иркутску
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
28 отзывов
Душевная прогулка по историческому Иркутску с личным гидом
Откройте для себя душу Иркутска в увлекательной прогулке по его уникальным историческим местам с персональным рассказом
Начало: В районе улицы Карла Маркса
Завтра в 10:00
10 июня в 08:00
6 500 за всё до 9 чел.
Иркутск, Колчак и его женщины
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Иркутск: загадочная история Колчака и его женщин
Познакомьтесь с историей Александра Колчака в Иркутске: от любовных историй до политической борьбы
Начало: на бульваре Гагарина
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
5 000 за всё до 10 чел.
Парадный Иркутск
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
Парадный Иркутск
Познакомиться с бабром и местами, ставшими визитными карточками города
23 июня в 09:00
25 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    2 апреля 2024
    Душевная прогулка по Иркутску
    Ольга, прекрасный экскурсовод, структурировано и лаконично, информации много, но хорошо ложится в память. Мы были с детьми и было холодно, Ольга предложила маршрут, что бы не замерзли и посмотрели больше достопримечательностей, благодарим за прекрасно проведенное время.
  • в
    вячеслав
    4 декабря 2023
    Душевная прогулка по Иркутску
    Все отлично, спасибо!
  • Е
    Екатерина
    9 февраля 2023
    Душевная прогулка по Иркутску
    Спасибо Дмитрию за чудесную поездку по Байкалу на рассвет на мыс Хобой! Такую красоту увидели, Дмитрий рассказывал историю и легенды, связанные с Байкалом. Впечатлений получили на всю жизнь!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Бульвар Гагарина»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Душевная прогулка по Иркутску
  2. Иркутск, Колчак и его женщины
  3. Парадный Иркутск
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Бульвар Гагарина" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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