Программа экскурсии:
- Современный Иркутск — один из крупнейших городов Сибири, которому есть чем гордиться. Отважные первопроходцы и Русская Америка, купцы и декабристы, светская жизнь XIX века и развитие образования, деревянное зодчество прошлых столетий и каменная архитектура — на 3-часовой автопрогулке вы откроете историческое и архитектурное богатство «старого города», осознаете его заметную роль в судьбе России и насладитесь романтикой сохранившейся старины.
- Автомобильная экскурсия ⛳ включает в себя автомобильную поездку по самым красивым улицам центра города — Ленина, Карла Маркса, Декабрьских событий. Вы узнаете историю 📖 Иркутска с момента основания до наших дней. Вашему взору предстанут памятники архитектуры и истории XVIII — XIX вв., действующий женский монастырь, иркутский символ Транссибирской магистрали. Изюминкой нашего вояжа станет посещение знаменитого деревянного 130-го квартала. Историческая экскурсия по городу проводится на автомобиле 🚘 / заказном автобусе 🚌 экскурсии 🧭 я использую карты, навигаторы «уличных гидов», ретрофотографии зданий и фотопортреты исторических лиц.
Дополнительная информация:
Период проведения экскурсии: апрель - октябрь
Продолжительность экскурсии: 3 часа
Протяженность маршрута: 10 км
Удобное время для начала экскурсии: с 9 до 16 часов
Форма проведения экскурсии: автомобильная экскурсия
Место встречи с гидом: г. Иркутск, площадь им. Кирова
При бронировании экскурсии вносится комиссия сайту 1400 руб. и предоплата гиду в размере 2 000 руб., остаток суммы оплачивается перед началом поездки
В случае отказа от экскурсии после внесения предоплаты - с туриста взымается штраф в размере суммы предоплаты в пользу гида