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По Иркутску от Московских до Амурских ворот

5
1 отзыв
Наталья К.
Наталья К. – Гид из Иркутска
Иркутск — один из самых крупных городов Сибири.

Я расскажу вам о том, как рос и развивался небольшой городок, построенный еще в XVII веке, чем он славится и каково жить недалеко от Байкала.

Вместе со мной вы проедете по историческому центру, прогуляетесь 👣 по Иркутской слободе и узнаете почему Иркутск называют городом кружев.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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По Иркутску от Московских до Амурских ворот
По Иркутску от Московских до Амурских ворот

Что вы увидите

  • Центральные улицы города — Ленина, Карла Маркса, Декабрьских событий
  • Знаменский женский монастырь
  • 130 квартал деревянного зодчества

Программа экскурсии:

  • Современный Иркутск — один из крупнейших городов Сибири, которому есть чем гордиться. Отважные первопроходцы и Русская Америка, купцы и декабристы, светская жизнь XIX века и развитие образования, деревянное зодчество прошлых столетий и каменная архитектура — на 3-часовой автопрогулке вы откроете историческое и архитектурное богатство «старого города», осознаете его заметную роль в судьбе России и насладитесь романтикой сохранившейся старины.
  • Автомобильная экскурсия ⛳ включает в себя автомобильную поездку по самым красивым улицам центра города — Ленина, Карла Маркса, Декабрьских событий. Вы узнаете историю 📖 Иркутска с момента основания до наших дней. Вашему взору предстанут памятники архитектуры и истории XVIII — XIX вв., действующий женский монастырь, иркутский символ Транссибирской магистрали. Изюминкой нашего вояжа станет посещение знаменитого деревянного 130-го квартала. Историческая экскурсия по городу проводится на автомобиле 🚘 / заказном автобусе 🚌 экскурсии 🧭 я использую карты, навигаторы «уличных гидов», ретрофотографии зданий и фотопортреты исторических лиц.

Дополнительная информация:

    Период проведения экскурсии: апрель - октябрь
    Продолжительность экскурсии: 3 часа
    Протяженность маршрута: 10 км
    Удобное время для начала экскурсии: с 9 до 16 часов
    Форма проведения экскурсии: автомобильная экскурсия
    Место встречи с гидом: г. Иркутск, площадь им. Кирова
    При бронировании экскурсии вносится комиссия сайту 1400 руб. и предоплата гиду в размере 2 000 руб., остаток суммы оплачивается перед началом поездки
    В случае отказа от экскурсии после внесения предоплаты - с туриста взымается штраф в размере суммы предоплаты в пользу гида
    Что входит
    • 1. Услуги гида для группы 1-7 человек
    • 2. Услуги трансфера RT (легковой автомобиль / микроавтобус)
    • 3. Комиссия сайта за предоставление информационной площадки
    Что не входит
    • Личные расходы
    Начало
    🚩 г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 8/1
    Место завершения
    🏁 г. Иркутск, ул. Седова (130 квартал)
    По Иркутску от Московских до Амурских ворот
    По Иркутску от Московских до Амурских ворот
    По Иркутску от Московских до Амурских ворот

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Наталья К.
    Наталья К.
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    1 отзыв оставили туристы

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