Наталья К. – Гид из Иркутска

Иркутск — один из самых крупных городов Сибири.



Я расскажу вам о том, как рос и развивался небольшой городок, построенный еще в XVII веке, чем он славится и каково жить недалеко от Байкала.



Вместе со мной вы проедете по историческому центру, прогуляетесь 👣 по Иркутской слободе и узнаете почему Иркутск называют городом кружев.