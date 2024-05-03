1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Иркутск: путешествие сквозь историю в индивидуальной экскурсии
Откройте тайны Иркутска: от сибирского барокко до историй декабристов в уникальной пешеходной экскурсии
Начало: В сквере им. Кирова
«В историко-мемориальном комплексе «Музей декабристов» вы увидите Спасо-Преображенскую церковь, дом князя Трубецкого, усадьбу Волконских и памятник Женам декабристов»
13 июня в 08:30
14 июня в 08:30
от 2 500₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иркутск - столица Восточной окраины
О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре - обзорная авто-экскурсия
«Посетим могилы именитых граждан Иркутска и декабристов»
14 июля в 09:30
1 сен в 09:30
5 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
По местам декабристов. Иркутск и окрестности на автомобиле
О быте, дружбе, любви и просветительской деятельности декабристов в сибирской ссылке
«более 120 декабристов были отправлены на каторгу и вечное поселение в Сибирь»
14 июля в 09:30
1 сен в 09:30
6 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Декабристы в Иркутске | Глубокое погружение в историю с индивидуальной экскурсией
Познайте историческое наследие Иркутска через жизнь декабристов. Трехчасовая экскурсия откроет вам тайны прошлого
Начало: Ваш отель
«В ходе нашей экскурсии мы посетим самые значимые места, которые связаны с жизнью и бытом декабристов»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Время Иркутска: погружение в историю города
Казаки и шаманы, польские повстанцы и декабристы, купцы и исследователи Сибири - скучно не будет
Начало: в удобном вам месте города
«От Знаменского монастыря вы услышите об основателе Русско-американской компании и декабристах, которые здесь похоронены, а также о Колчаке — в обители установлен единственный в мире памятник адмиралу»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия3 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Дарья приятный человек и интересно рассказывает
- ННаташа3 мая 2024Забываю я писать отзывы, но по прошествии времени можно отделить эмоции от поездки и оставить впечатление только о самой экскурсии.
- ССветлана25 марта 2024Мне очень понравилась экскурсия. Было познавательно. Дарья хорошо рассказывает, интересно слушать.
- ААлексей29 мая 2023Прокатившись по городу, и прослушав экскурсовода, мы поняли, что оказывается совсем ничего не знали об декабристах и их судьбе. Всё было очень интересно и увлекательно. Спасибо огромрое Ирине за столь увлекательную и познавательную экскурсию
- ООльга1 марта 2023Все просто супер, информация интересная, познавательная, изложена с душой и знанием. К информации осмотр конкретных мест, связанных с декабристами полные,
- ООксана18 июля 2022Мне и моему тринадцатилетнему племяннику экскурсия понравилась очень! И маршрут т историческое наполнение. Ирину обязательно буду советовать знакомым, которые захотят поближе познакомиться с жизнью декабристов в Сибири.
- ААся21 февраля 2022Ирина является экскурсоводом во время поездки по местам декабристов, а не просто водителем, который пунктуально подает автомобиль к объектам, указанным
- РРусских9 июля 2021Здравствуйте. Экскурсию вела Альбина - удивительный гид, эрудированный, энергичный, оптимистичный, влюблённый в свой город, его замечательную историю и людей,знающий ответ,
- ЕЕкатерина17 марта 2021В первый же день пребывания в Иркутске посетили данную экскурсию. Гид встретил нас в гостинице. Ирина- интеллигентный и эрудированный гид, который проводит экскурсию в классической манере. Все основные достопримечательности Иркутска экскурсанты точно увидят и получат о них исчерпывающую информацию.
- ССергей15 февраля 2021Всё было отлично! Ирина, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «СССР»
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