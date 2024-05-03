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кажется, на любой вопрос, просто искрящейся доброжелательностью,заряжающей своей энергией. Она, не ограничившись темой и временными рамками экскурсии, показала много необычных памятников, интересных мест, которые без её помощи я просто не успела бы увидеть, дала много полезных советов. Общение было информативным. живым, ни минуты без рассказа, улыбки, фактов, и никакой усталости, ощущения перегрузки,только желание слушать и узнавать всё больше и больше о городе.