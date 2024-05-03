Советский союз

Найдено 5 экскурсий в категории «СССР» в Иркутске, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Иркутск: история на каждом шагу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Иркутск: путешествие сквозь историю в индивидуальной экскурсии
Откройте тайны Иркутска: от сибирского барокко до историй декабристов в уникальной пешеходной экскурсии
Начало: В сквере им. Кирова
«В историко-мемориальном комплексе «Музей декабристов» вы увидите Спасо-Преображенскую церковь, дом князя Трубецкого, усадьбу Волконских и памятник Женам декабристов»
13 июня в 08:30
14 июня в 08:30
от 2 500 за всё до 15 чел.
Иркутск - столица Восточной окраины
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
50 отзывов
Иркутск - столица Восточной окраины
О первопроходцах, Русской Америке, декабристах, образовании и архитектуре - обзорная авто-экскурсия
«Посетим могилы именитых граждан Иркутска и декабристов»
14 июля в 09:30
1 сен в 09:30
5 500 за всё до 3 чел.
По местам декабристов. Иркутск и окрестности на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
22 отзыва
По местам декабристов. Иркутск и окрестности на автомобиле
О быте, дружбе, любви и просветительской деятельности декабристов в сибирской ссылке
«более 120 декабристов были отправлены на каторгу и вечное поселение в Сибирь»
14 июля в 09:30
1 сен в 09:30
6 700 за всё до 3 чел.
Декабристы в Иркутске | Индивидуальная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Декабристы в Иркутске | Глубокое погружение в историю с индивидуальной экскурсией
Познайте историческое наследие Иркутска через жизнь декабристов. Трехчасовая экскурсия откроет вам тайны прошлого
Начало: Ваш отель
«В ходе нашей экскурсии мы посетим самые значимые места, которые связаны с жизнью и бытом декабристов»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 7 500 за всё до 4 чел.
Время Иркутска: погружение в историю города
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
Время Иркутска: погружение в историю города
Казаки и шаманы, польские повстанцы и декабристы, купцы и исследователи Сибири - скучно не будет
Начало: в удобном вам месте города
«От Знаменского монастыря вы услышите об основателе Русско-американской компании и декабристах, которые здесь похоронены, а также о Колчаке — в обители установлен единственный в мире памятник адмиралу»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    3 мая 2024
    Иркутск: история на каждом шагу
    Очень понравилась экскурсия. Дарья приятный человек и интересно рассказывает
  • Н
    Наташа
    3 мая 2024
    Иркутск: история на каждом шагу
    Забываю я писать отзывы, но по прошествии времени можно отделить эмоции от поездки и оставить впечатление только о самой экскурсии.
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    Экскурсия по-настоящему понравилась: очень легко и интересно, а главное для меня -структурированно. У нас была сложная схема с временем экскурсии (переносили несколько раз, так как не успевали из-за работы), Дарья без проблем пошла на встречу, за что ей огромное спасибо. Об Иркутске остались только приятные впечатления. Всячески рекомендую.

  • С
    Светлана
    25 марта 2024
    Иркутск: история на каждом шагу
    Мне очень понравилась экскурсия. Было познавательно. Дарья хорошо рассказывает, интересно слушать.
  • А
    Алексей
    29 мая 2023
    По местам декабристов. Иркутск и окрестности на автомобиле
    Прокатившись по городу, и прослушав экскурсовода, мы поняли, что оказывается совсем ничего не знали об декабристах и их судьбе. Всё было очень интересно и увлекательно. Спасибо огромрое Ирине за столь увлекательную и познавательную экскурсию
  • О
    Ольга
    1 марта 2023
    Декабристы в Иркутске | Индивидуальная экскурсия
    Все просто супер, информация интересная, познавательная, изложена с душой и знанием. К информации осмотр конкретных мест, связанных с декабристами полные,
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    потрясающие и меняющие историческое восприятие событий. Дополнительно затронуты и другие темы и памятники Колчаку, Шелехову, впечатляет. Рекомендую всем данную экскурсию и экскурсовода.

  • О
    Оксана
    18 июля 2022
    По местам декабристов. Иркутск и окрестности на автомобиле
    Мне и моему тринадцатилетнему племяннику экскурсия понравилась очень! И маршрут т историческое наполнение. Ирину обязательно буду советовать знакомым, которые захотят поближе познакомиться с жизнью декабристов в Сибири.
  • А
    Ася
    21 февраля 2022
    По местам декабристов. Иркутск и окрестности на автомобиле
    Ирина является экскурсоводом во время поездки по местам декабристов, а не просто водителем, который пунктуально подает автомобиль к объектам, указанным
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    в программе экскурсии, и указывает, в каком направлении нужно пойти, что посмотреть и через сколько минут вернуться для продолжения поездки. Ирина полностью сопровождает по всему маршруту и преподносит много интересной информации. Возможно эта экскурсия имеет определенную специфику, а именно, больше подойдет людям, которые уже побывали на обзорной экскурсии по городу или конкретно интересуются деятельностью декабристов в России.

  • Р
    Русских
    9 июля 2021
    Декабристы в Иркутске | Индивидуальная экскурсия
    Здравствуйте. Экскурсию вела Альбина - удивительный гид, эрудированный, энергичный, оптимистичный, влюблённый в свой город, его замечательную историю и людей,знающий ответ,
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    кажется, на любой вопрос, просто искрящейся доброжелательностью,заряжающей своей энергией. Она, не ограничившись темой и временными рамками экскурсии, показала много необычных памятников, интересных мест, которые без её помощи я просто не успела бы увидеть, дала много полезных советов. Общение было информативным. живым, ни минуты без рассказа, улыбки, фактов, и никакой усталости, ощущения перегрузки,только желание слушать и узнавать всё больше и больше о городе.

  • Е
    Екатерина
    17 марта 2021
    Иркутск - столица Восточной окраины
    В первый же день пребывания в Иркутске посетили данную экскурсию. Гид встретил нас в гостинице. Ирина- интеллигентный и эрудированный гид, который проводит экскурсию в классической манере. Все основные достопримечательности Иркутска экскурсанты точно увидят и получат о них исчерпывающую информацию.
  • С
    Сергей
    15 февраля 2021
    Иркутск - столица Восточной окраины
    Всё было отлично! Ирина, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «СССР»

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Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
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