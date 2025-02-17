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Приглашаем вас насладиться красотой великого озера и окунуться в духовное наследие бурят. Вы посетите Ольхон, изучите мыс Бурхан и прогуляетесь по Сарайскому пляжу. Познакомитесь с традиционными обрядами и по желанию посетите потомственную шаманку.



Как коренные жители и ценители уникальности нашего края мы максимально интересно расскажем вам о его особенностях.