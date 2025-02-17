Авторская экскурсия по Ольхону «Байкал от сердца»

Познакомиться с Байкалом, услышать его легенды и научиться бурханить
Приглашаем вас насладиться красотой великого озера и окунуться в духовное наследие бурят. Вы посетите Ольхон, изучите мыс Бурхан и прогуляетесь по Сарайскому пляжу. Познакомитесь с традиционными обрядами и по желанию посетите потомственную шаманку.

Как коренные жители и ценители уникальности нашего края мы максимально интересно расскажем вам о его особенностях.
Авторская экскурсия по Ольхону «Байкал от сердца»
Авторская экскурсия по Ольхону «Байкал от сердца»
Авторская экскурсия по Ольхону «Байкал от сердца»
Ближайшие даты:
17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев22
фев23
фев
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Остров Ольхон — сердце Байкала и центр шаманизма в России.
  • Мыс Бурхан — это сакральное место и визитная карточка озера. Вы рассмотрите скалу Шаманка, которая входит в девять святынь Азии.
  • Сарайский пляж — протяжённостью 3 км.

А также вы:

  • Окунётесь в уникальную культуру и природу края.
  • Познакомитесь с духовным наследием бурят.
  • Узнаете про традиционные ритуалы и обряды.
  • Научитесь бурханить.
  • Услышите легенды, связанные с этим местом.
  • Насладитесь местной кухней и блюдами, приготовленными из натуральных продуктов.

Примерный тайминг экскурсии:

  • 7:00 — сбор группы и выезд.
  • 8:00 — остановка в шаманском молебном месте.
  • 9:00 — перекус в придорожном кафе.
  • 10:30 — первый блокпост Чингисхана и небольшая прогулка к вершине холма.
  • 12:00 — переправа на остров.
  • 12:30 — остров Ольхон.
  • 14:00 — обед в Хужире.
  • 14:30 — мыс Бурхан и Сарайский пляж.
  • 17:00 — отправление в Иркутск.
  • 22:00 — прибытие в город.

Организационные детали

  • Поездка до Ольхона и обратно проходит на автомобиле «хонда стрим», «фиат» или микроавтобусе «мерседес» (в зависимости от количества человек). По Ольхону будем передвигаться на УАЗе.
  • Отдельно оплачиваются перекус и обед — около 700 ₽ за чел.
  • Зимой переправа на остров проходит по льду Байкала.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные услуги по желанию:

  • Встреча с настоящей шаманкой — подробности уточняйте в переписке.
  • Фотосессия на профессиональную камеру Sony Alpha — 2000 ₽. Фотографии без обработки мы пришлём вам на следующий день ссылкой на облачное хранилище. Ограничения по количеству снимков нет.
  • Зимой — мастер-класс по катанию на коньках по льду Байкала либо прокат коньков. Летом — поездка на сапе.

ежедневно в 07:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет13 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы «Ангара»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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