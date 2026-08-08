Если у вас всего один день на знакомство с Байкалом, этот маршрут позволит увидеть его с разных сторон. Вы посетите музей «Тальцы», прогуляетесь по Листвянке, побываете в Байкальском музее, подниметесь к Камню Черского и полюбуетесь истоком Ангары с высоты. По пути вы услышите не только историю озера, но и рассказы о жизни местных жителей, бурятских традициях и особенностях самого глубокого озера планеты.

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Описание экскурсии

10:00 — выезд из Иркутска

11:00–12:00 — архитектурно-этнографический музей «Тальцы»

Осмотрим один из крупнейших музеев деревянного зодчества России, где собраны памятники 18—20 веков. Вы увидите Спасскую башню Илимского острога, Казанскую церковь и старинные сибирские усадьбы, а также узнаете, как осваивали Восточную Сибирь.

12:15–13:15 — Байкальский музей

Познакомимся с уникальной экосистемой Байкала, увидите байкальскую нерпу и узнаете, почему вода озера считается одной из самых чистых в мире.

13:20–13:50 — рыбный рынок

Прогуляемся по рынку, познакомимся с местными гастрономическими традициями. При желании можно купить байкальские деликатесы и сувениры.

14:00–15:00 — обед

Свободное время для знакомства с блюдами местной кухни (за дополнительную плату).

15:10–16:10 — камень Черского и исток Ангары

Поднимемся по канатной дороге на смотровую площадку, полюбуемся панорамой Байкала, увидим Шаман-камень и самый широкий исток реки в мире.

16:15–17:15 — прогулка по берегу Байкала

Пройдёмся вдоль озера, насладимся видами и обсудим факты байкальском льде, бурятских традициях, местной жизни, эндемиках и легендах Байкала.

18:00 — возвращение в Иркутск

Организационные детали