Путь к глубинам Байкала: из Иркутска в Листвянку и музей «Тальцы»
Познакомиться с природой, историей и традициями Байкала через знаковые места и малоизвестные уголки
Если у вас всего один день на знакомство с Байкалом, этот маршрут позволит увидеть его с разных сторон.
Вы посетите музей «Тальцы», прогуляетесь по Листвянке, побываете в Байкальском музее, подниметесь к Камню Черского и полюбуетесь истоком Ангары с высоты.
По пути вы услышите не только историю озера, но и рассказы о жизни местных жителей, бурятских традициях и особенностях самого глубокого озера планеты.
Описание экскурсии
10:00 — выезд из Иркутска
11:00–12:00 — архитектурно-этнографический музей «Тальцы»
Осмотрим один из крупнейших музеев деревянного зодчества России, где собраны памятники 18—20 веков. Вы увидите Спасскую башню Илимского острога, Казанскую церковь и старинные сибирские усадьбы, а также узнаете, как осваивали Восточную Сибирь.
12:15–13:15 — Байкальский музей
Познакомимся с уникальной экосистемой Байкала, увидите байкальскую нерпу и узнаете, почему вода озера считается одной из самых чистых в мире.
13:20–13:50 — рыбный рынок
Прогуляемся по рынку, познакомимся с местными гастрономическими традициями. При желании можно купить байкальские деликатесы и сувениры.
14:00–15:00 — обед
Свободное время для знакомства с блюдами местной кухни (за дополнительную плату).
15:10–16:10 — камень Черского и исток Ангары
Поднимемся по канатной дороге на смотровую площадку, полюбуемся панорамой Байкала, увидим Шаман-камень и самый широкий исток реки в мире.
16:15–17:15 — прогулка по берегу Байкала
Пройдёмся вдоль озера, насладимся видами и обсудим факты байкальском льде, бурятских традициях, местной жизни, эндемиках и легендах Байкала.
18:00 — возвращение в Иркутск
Организационные детали
Едем на 7-местном минивэне, детям предоставляются автокресла
Входные билеты по программе входят в стоимость
Маршрут подходит путешественникам любого возраста и не требует специальной физической подготовки
Порядок посещения объектов может быть изменён с сохранением общей программы
С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
6100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Сухэ-Батора
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 90 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я родилась и выросла на Байкале, поэтому живу здесь всю жизнь и знаю каждый уголок этого уникального места. Моя команда состоит исключительно из местных гидов, которые любят свой край и читать дальшеуменьшить
знают о нем абсолютно все. Мы специализируемся на однодневных экскурсиях, потому что умеем идеально рассчитывать логистику, знаем особенности капризной байкальской погоды и состояние льда или дорог в зависимости от сезона. Наша главная задача — показать вам максимум за 24 часа. Мы отлично разбираемся в тайных локациях, скрытых от обычных туристов, правилах безопасности на воде и льду, а также в подлинных традициях, шаманизме и легендах коренных народов. Мы искрене хотим влюбить каждого гостя в энергетику озера, избавить вас от организационных забот и подарить настоящее сибирское гостеприимство.
Входит в следующие категории Иркутска
Похожие экскурсии на «Путь к глубинам Байкала: из Иркутска в Листвянку и музей «Тальцы»»