Революцию - на экспорт! Иркутск глазами китайских рабочих

Узнайте о китайских и корейских рабочих в Иркутске начала 20 века. Погрузитесь в атмосферу революционной истории и откройте новые страницы прошлого
Иркутск хранит уникальные страницы истории, связанные с китайскими и корейскими рабочими начала 20 века.

В ходе экскурсии можно узнать, как в городе появился филиал Коминтерна и как это повлияло на мировую
революцию.

Маршрут включает посещение набережной Ангары, где проходили митинги, и здания Белого дома, где формировались «иркутские коминтерновцы». Не обойдётся без визита в типографию на улице Карла Маркса, где печаталась революционная литература. Это путешествие по памятным местам подарит новые знания и впечатления

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Уникальная историческая перспектива
  • 🏛️ Посещение знаковых мест Иркутска
  • 👥 Истории китайских и корейских рабочих
  • 🌍 Понимание влияния Коминтерна
  • 🚶‍♂️ Прогулка по улице Карла Маркса
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя17
ноя18
ноя19
ноя20
ноя
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Набережная Ангары
  • Памятник императору Александру III
  • Здание Белого дома
  • Здание 102 пехотных курсов
  • Русско-Азиатский банк
  • Типография на улице Карла Маркса
  • Резиденция Дальневосточного Секретариата Коминтерна

Описание экскурсии

Набережная Ангары и памятник императору Александру III

Когда-то площадь возле памятника называлась парком Парижской коммуны. Здесь состоялся самый крупный митинг китайских рабочих в Иркутске.

Здание Белого дома

В этом здании закалялись дух и дружба «иркутских коминтерновцев» в борьбе с белогвардейцами, что стало важной частью революционной истории города.

Здание 102 пехотных курсов

Здесь готовили военных функционеров Коминтерна. Это место сыграло ключевую роль в подготовке кадров для революции.

Русско-Азиатский банк

В прошлом — Азиатское бюро Наркомата иностранных дел РСФСР.

Типография на улице Карла Маркса

В этой типографии выпускалась революционная литература на национальных языках, что способствовало распространению социалистических идей среди рабочих и крестьян.

Резиденция Дальневосточного Секретариата Коминтерна

Здесь работали китайские революционеры Чжан Тайлэй и Цюй Цюбо, а также некоторое время находился Чжан Готао — главный конкурент Мао Цзэдуна в борьбе за власть в Коммунистической партии Китая.

Организационные детали

Весь маршрут занимает два километра и по большей части проходит по улице Карла Маркса — самой оживлённой в городе. Если это расстояние для вас затруднительно, возможен вариант автомобильной экскурсии за дополнительную оплату.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На бульваре Гагарина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Иркутске
Провёл экскурсии для 944 туристов
Здравствуйте, дорогие гости города! Иркутск — исторический город и, как написал А. П. Чехов, «Иркутск — превосходный город. Совсем интеллигентный». Раскрыть страницы его истории помогу я профессиональный экскурсовод, аспирант, научный сотрудник областного музея.
