Иркутск хранит уникальные страницы истории, связанные с китайскими и корейскими рабочими начала 20 века.В ходе экскурсии можно узнать, как в городе появился филиал Коминтерна и как это повлияло на мировую

революцию. Маршрут включает посещение набережной Ангары, где проходили митинги, и здания Белого дома, где формировались «иркутские коминтерновцы». Не обойдётся без визита в типографию на улице Карла Маркса, где печаталась революционная литература. Это путешествие по памятным местам подарит новые знания и впечатления

за 1–2 человек или 1600 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Набережная Ангары и памятник императору Александру III

Когда-то площадь возле памятника называлась парком Парижской коммуны. Здесь состоялся самый крупный митинг китайских рабочих в Иркутске.

Здание Белого дома

В этом здании закалялись дух и дружба «иркутских коминтерновцев» в борьбе с белогвардейцами, что стало важной частью революционной истории города.

Здание 102 пехотных курсов

Здесь готовили военных функционеров Коминтерна. Это место сыграло ключевую роль в подготовке кадров для революции.

Русско-Азиатский банк

В прошлом — Азиатское бюро Наркомата иностранных дел РСФСР.

Типография на улице Карла Маркса

В этой типографии выпускалась революционная литература на национальных языках, что способствовало распространению социалистических идей среди рабочих и крестьян.

Резиденция Дальневосточного Секретариата Коминтерна

Здесь работали китайские революционеры Чжан Тайлэй и Цюй Цюбо, а также некоторое время находился Чжан Готао — главный конкурент Мао Цзэдуна в борьбе за власть в Коммунистической партии Китая.

Весь маршрут занимает два километра и по большей части проходит по улице Карла Маркса — самой оживлённой в городе. Если это расстояние для вас затруднительно, возможен вариант автомобильной экскурсии за дополнительную оплату.