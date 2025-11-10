Революцию - на экспорт! Иркутск глазами китайских рабочих
Узнайте о китайских и корейских рабочих в Иркутске начала 20 века. Погрузитесь в атмосферу революционной истории и откройте новые страницы прошлого
Иркутск хранит уникальные страницы истории, связанные с китайскими и корейскими рабочими начала 20 века.
В ходе экскурсии можно узнать, как в городе появился филиал Коминтерна и как это повлияло на мировую читать дальше
революцию.
Маршрут включает посещение набережной Ангары, где проходили митинги, и здания Белого дома, где формировались «иркутские коминтерновцы». Не обойдётся без визита в типографию на улице Карла Маркса, где печаталась революционная литература. Это путешествие по памятным местам подарит новые знания и впечатления
Здесь работали китайские революционеры Чжан Тайлэй и Цюй Цюбо, а также некоторое время находился Чжан Готао — главный конкурент Мао Цзэдуна в борьбе за власть в Коммунистической партии Китая.
Организационные детали
Весь маршрут занимает два километра и по большей части проходит по улице Карла Маркса — самой оживлённой в городе. Если это расстояние для вас затруднительно, возможен вариант автомобильной экскурсии за дополнительную оплату.
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Алексей — ваш гид в Иркутске
Провёл экскурсии для 944 туристов
Здравствуйте, дорогие гости города! Иркутск — исторический город и, как написал А. П. Чехов, «Иркутск — превосходный город. Совсем интеллигентный». Раскрыть страницы его истории помогу я профессиональный экскурсовод, аспирант, научный сотрудник областного музея.