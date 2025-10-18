Топовые локации Байкала и окрестностей: Кругобайкальская железная дорога, Ольхон и Листвянка

Увидеть подлёдный космос, попробовать байкальскую рыбу и побывать на «золотой пряжке» Транссиба

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Искрящаяся зеркальная гладь, свежий морозный воздух и умопомрачительные пейзажи — всё это зимний Байкал. Отправляемся в небольшое путешествие к самому глубокому озеру мира.

Побываем в знаменитом посёлке Листвянка, который называют «Воротами Байкала», покатаемся на хивусе, погуляем у Кругобайкальской железной дороги и насладимся невероятными творениями природы — наплесками и ледяными пещерами. Продегустируем местные деликатесы и зарядимся энергией мистической скалы Шаманки.
Топовые локации Байкала и окрестностей: Кругобайкальская железная дорога, Ольхон и Листвянка
Топовые локации Байкала и окрестностей: Кругобайкальская железная дорога, Ольхон и Листвянка
Топовые локации Байкала и окрестностей: Кругобайкальская железная дорога, Ольхон и Листвянка
Топовые локации Байкала и окрестностей: Кругобайкальская железная дорога, Ольхон и Листвянка
Топовые локации Байкала и окрестностей: Кругобайкальская железная дорога, Ольхон и Листвянка
Топовые локации Байкала и окрестностей: Кругобайкальская железная дорога, Ольхон и Листвянка
Топовые локации Байкала и окрестностей: Кругобайкальская железная дорога, Ольхон и Листвянка
Топовые локации Байкала и окрестностей: Кругобайкальская железная дорога, Ольхон и Листвянка
Топовые локации Байкала и окрестностей: Кругобайкальская железная дорога, Ольхон и Листвянка
Топовые локации Байкала и окрестностей: Кругобайкальская железная дорога, Ольхон и Листвянка
Топовые локации Байкала и окрестностей: Кругобайкальская железная дорога, Ольхон и Листвянка
Топовые локации Байкала и окрестностей: Кругобайкальская железная дорога, Ольхон и Листвянка
Топовые локации Байкала и окрестностей: Кругобайкальская железная дорога, Ольхон и Листвянка
Ближайшие даты:
7
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12
фев
23
фев
26
фев
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Список вещей:

Паспорт
Свидетельство о рождении (для детей)
Полис ОМС
Тёплая обувь
Тёплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном)
Брюки
Шапка (лучше синтетическую, с непродуваемой мембраной)
Тёплый двухслойный шарф
Непродуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) взять лучше и то, и то.
Термобельё
Купальник/плавки (для купания в источниках и бани)
Флиска
Свитер, футболка
Треккинговые зимние носки (впитывающие влагу), шерстяные носки и лёгкие хлопковые)
Солнцезащитные очки (с защитой от UV-лучей не менее 2), защитный крем для лица, рук
Солнцезащитные очки (также можно взять горнолыжную маску)
Термос (на свое усмотрение)
Личная аптечка
Также для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак (до 40 литров) или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки, которые будут находиться в отеле).

Организация:
Сообщите заранее о том, куда вы приедете (укажите также номер рейса, время прибытия, контактный телефон).

При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно за свой счет.

Организатор оставляет за собой право изменить порядок проведения программы, не изменяя объема и качества предоставленных услуг.

Программа тура по дням

1 день

Подлёдный космос Большого Голоустного

Встретим вас в Иркутске, позавтракаем в кафе и поедем наслаждаться пейзажами Байкала. Первая точка нашего маршрута — Большое Голоустное. Здесь полюбуемся миллионами пузырьков, замёршими в Байкале. Просто космос!

Желающие смогут взять в аренду коньки. Во время экскурсии пообедаем, а затем вернёмся в Иркутск и заселимся в отель.

Подлёдный космос Большого ГолоустногоПодлёдный космос Большого ГолоустногоПодлёдный космос Большого ГолоустногоПодлёдный космос Большого ГолоустногоПодлёдный космос Большого ГолоустногоПодлёдный космос Большого Голоустного
2 день

Кругобайкальская железная дорога и Листвянка

После завтрака выезжаем в Листвянку — «Ворота Байкала». Посёлок получил своё название благодаря лиственницам, растущим здесь. А ещё тут берёт своё начало река Ангара.

По приезде попробуем байкальскую рыбку, а после отправимся в путешествие к Кругобайкальской железной дороге на хивусе. КБЖД считается одним из самых красивых железнодорожных маршрутов мира. По прибытии на «золотую пряжку» Транссиба погуляем по льдам и увидим торосы.

После обеда вернёмся в Листвянку, заглянем на рыбный рынок, и вы сможете приобрести сувениры в местных лавках. Затем нас ждёт обратная дорога в Иркутск.

Кругобайкальская железная дорога и ЛиствянкаКругобайкальская железная дорога и ЛиствянкаКругобайкальская железная дорога и ЛиствянкаКругобайкальская железная дорога и ЛиствянкаКругобайкальская железная дорога и ЛиствянкаКругобайкальская железная дорога и Листвянка
3 день

Остров Ольхон

Сегодня встаём рано, завтракаем и едем в самое сердце Байкала — на остров Ольхон. По пути полюбуемся прибайкальскими пейзажами: увидим Прибайкальский хребет, Тажеранские степи и берег Ольхона. Будем проезжать посёлок Еланцы и посмотрим на бронзовую статую летящего орла, ставшего покровителем степных просторов.

После обеда продолжим движение в сторону Ольхона: увидим наплески и ледяные пещеры.

Доберёмся до мыса Бурхан (скалы Шаманки). Пещера мыса считается местом, где живёт хозяин острова — эжин. Погуляв и насладившись ольхонскими видами, вернёмся в Иркутск.

Остров ОльхонОстров ОльхонОстров ОльхонОстров Ольхон
4 день

Окончание тура

После завтрака вас ждёт трансфер до аэропорта или ж. -д. вокзала. До новых встреч!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Иркутска, 08:30-09:30
Завершение: Аэропорт или ж. - д. вокзал Иркутска, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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