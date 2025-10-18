Увидеть подлёдный космос, попробовать байкальскую рыбу и побывать на «золотой пряжке» Транссиба
Побываем в знаменитом посёлке Листвянка, который называют «Воротами Байкала», покатаемся на хивусе, погуляем у Кругобайкальской железной дороги и насладимся невероятными творениями природы — наплесками и ледяными пещерами. Продегустируем местные деликатесы и зарядимся энергией мистической скалы Шаманки.
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Описание
Организационные детали
Список вещей:
Паспорт
Свидетельство о рождении (для детей)
Полис ОМС
Тёплая обувь
Тёплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном)
Брюки
Шапка (лучше синтетическую, с непродуваемой мембраной)
Тёплый двухслойный шарф
Непродуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) взять лучше и то, и то.
Термобельё
Купальник/плавки (для купания в источниках и бани)
Флиска
Свитер, футболка
Треккинговые зимние носки (впитывающие влагу), шерстяные носки и лёгкие хлопковые)
Солнцезащитные очки (с защитой от UV-лучей не менее 2), защитный крем для лица, рук
Солнцезащитные очки (также можно взять горнолыжную маску)
Термос (на свое усмотрение)
Личная аптечка
Также для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак (до 40 литров) или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки, которые будут находиться в отеле).
Организация:
Сообщите заранее о том, куда вы приедете (укажите также номер рейса, время прибытия, контактный телефон).
При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно за свой счет.
Организатор оставляет за собой право изменить порядок проведения программы, не изменяя объема и качества предоставленных услуг.
Программа тура по дням
Подлёдный космос Большого Голоустного
Встретим вас в Иркутске, позавтракаем в кафе и поедем наслаждаться пейзажами Байкала. Первая точка нашего маршрута — Большое Голоустное. Здесь полюбуемся миллионами пузырьков, замёршими в Байкале. Просто космос!
Желающие смогут взять в аренду коньки. Во время экскурсии пообедаем, а затем вернёмся в Иркутск и заселимся в отель.
Кругобайкальская железная дорога и Листвянка
После завтрака выезжаем в Листвянку — «Ворота Байкала». Посёлок получил своё название благодаря лиственницам, растущим здесь. А ещё тут берёт своё начало река Ангара.
По приезде попробуем байкальскую рыбку, а после отправимся в путешествие к Кругобайкальской железной дороге на хивусе. КБЖД считается одним из самых красивых железнодорожных маршрутов мира. По прибытии на «золотую пряжку» Транссиба погуляем по льдам и увидим торосы.
После обеда вернёмся в Листвянку, заглянем на рыбный рынок, и вы сможете приобрести сувениры в местных лавках. Затем нас ждёт обратная дорога в Иркутск.
Остров Ольхон
Сегодня встаём рано, завтракаем и едем в самое сердце Байкала — на остров Ольхон. По пути полюбуемся прибайкальскими пейзажами: увидим Прибайкальский хребет, Тажеранские степи и берег Ольхона. Будем проезжать посёлок Еланцы и посмотрим на бронзовую статую летящего орла, ставшего покровителем степных просторов.
После обеда продолжим движение в сторону Ольхона: увидим наплески и ледяные пещеры.
Доберёмся до мыса Бурхан (скалы Шаманки). Пещера мыса считается местом, где живёт хозяин острова — эжин. Погуляв и насладившись ольхонскими видами, вернёмся в Иркутск.
Окончание тура
После завтрака вас ждёт трансфер до аэропорта или ж. -д. вокзала. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Иркутска, 08:30-09:30Завершение: Аэропорт или ж. - д. вокзал Иркутска, время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.