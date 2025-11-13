Мои заказы

Найдено 4 тура в категории «Трипстер рекомендует» в Иркутске, цены от 29 750 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
На машине
3 дня
78 отзывов
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
Исследовать остров, послушать легенды, сходить в баню и насладиться пикником в живописном месте
Начало: Иркутск, Центральный рынок, автостоянка междугород...
13 ноя в 08:00
14 ноя в 08:00
34 900 ₽ за человека
Джип-тур по Ольхону: север и юг
На машине
Джиппинг
2 дня
-
15%
10 отзывов
Джип-тур по Ольхону: север и юг
Загадать желания в местах силы, полюбоваться степями и мысами и отдохнуть у Байкала
Начало: Иркутск, 8:00
14 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
29 750 ₽35 000 ₽ за человека
Встречаем рассветы и закаты на Байкале: Ольхон, Хобой и бесконечный лёд
На машине
4 дня
-
10%
6 отзывов
Встречаем рассветы и закаты на Байкале: Ольхон, Хобой и бесконечный лёд
Пообедать прямо на льду, сделать фото в хрустальных гротах и увидеть Мраморный карьер
Начало: Иркутск, 09:30-10:00
2 янв в 09:30
3 янв в 09:30
73 800 ₽82 000 ₽ за человека
В ледяных объятиях Байкала: Большое Голоустное, Аршан, Ольхон и Жемчуг
4 дня
4 отзыва
В ледяных объятиях Байкала: Большое Голоустное, Аршан, Ольхон и Жемчуг
Попробовать бурятские буузы, расслабиться в горячих источниках и увидеть вселенную пузырьков
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Иркутска, 08:30-09:30
22 фев в 08:30
4 мар в 08:30
43 500 ₽ за человека

Сколько стоит тур в Иркутске в ноябре 2025
Сейчас в Иркутске в категории "Трипстер рекомендует" можно забронировать 4 тура от 29 750 до 73 800 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 98 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
