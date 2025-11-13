Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
Исследовать остров, послушать легенды, сходить в баню и насладиться пикником в живописном месте
Начало: Иркутск, Центральный рынок, автостоянка междугород...
13 ноя в 08:00
14 ноя в 08:00
34 900 ₽ за человека
-
15%
Джип-тур по Ольхону: север и юг
Загадать желания в местах силы, полюбоваться степями и мысами и отдохнуть у Байкала
Начало: Иркутск, 8:00
14 ноя в 08:00
15 ноя в 08:00
29 750 ₽
35 000 ₽ за человека
-
10%
Встречаем рассветы и закаты на Байкале: Ольхон, Хобой и бесконечный лёд
Пообедать прямо на льду, сделать фото в хрустальных гротах и увидеть Мраморный карьер
Начало: Иркутск, 09:30-10:00
2 янв в 09:30
3 янв в 09:30
73 800 ₽
82 000 ₽ за человека
В ледяных объятиях Байкала: Большое Голоустное, Аршан, Ольхон и Жемчуг
Попробовать бурятские буузы, расслабиться в горячих источниках и увидеть вселенную пузырьков
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Иркутска, 08:30-09:30
22 фев в 08:30
4 мар в 08:30
43 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Трипстер рекомендует»
Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур в Иркутске в ноябре 2025
Сейчас в Иркутске в категории "Трипстер рекомендует" можно забронировать 4 тура от 29 750 до 73 800 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 98 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
