Присоединяйтесь к компании увлечённых исследователей природы Сибири! Вместе мы отправимся в путешествие к легендарному Байкалу и проведём там целый день. Побываем в знаменитой Листвянке, осмотрим её музеи и ключевые локации и оценим непередаваемую красоту самого глубокого озера на планете.

Описание экскурсии

10:00 — встреча с гидом в центре Иркутска и отправление

Наши гиды — настоящие знатоки Байкала. По пути они поделятся самыми интересными историями и фактами о крае. Не стесняйтесь задавать вопросы! Для вашего удобства в минивэне есть усилитель голоса, а также карты и наглядные материалы.

11:00 — музей «Тальцы»

Вы перенесётесь на несколько веков назад, в старую Сибирь: вас ждут подлинные деревянные постройки XVII–XIX веков и настоящий казачий острог. Гид расскажет об истории этого места и поможет сориентироваться на огромной территории.

13:00 — исток Ангары и Шаман-камень

Мы остановимся на панорамной площадке, чтобы полюбоваться единственной рекой, вытекающей из Байкала, услышать древнюю легенду и узнать правдивую историю строительства Кругобайкальской железной дороги.

13:30–15:00 — прибытие в Листвянку и свободное время

Здесь вы сможете пообедать в одном из кафе с видом на озеро, прогуляться по рыбному рынку (гид с радостью подскажет, как выбрать самого вкусного омуля горячего копчения) и купить сувениры.

15:15–16:30 — вид с высоты

На кресельном подъёмнике мы поднимемся на смотровую площадку камня Черского. Отсюда открывается захватывающий вид на Байкал и исток Ангары — лучшая возможность для памятных фотографий.

16:45–17:45 — Байкальский музей

Вы увидите уникальную научную экспозицию, а в аквариумах познакомитесь с байкальскими нерпами и знаменитым омулем.

18:00 — отъезд в город

Наполненные яркими впечатлениями, под звуки песен о Байкале мы стартуем обратно в Иркутск.

Организационные детали