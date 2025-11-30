Познакомиться с великим озером через музеи, легенды и панорамные виды
Присоединяйтесь к компании увлечённых исследователей природы Сибири! Вместе мы отправимся в путешествие к легендарному Байкалу и проведём там целый день.
Побываем в знаменитой Листвянке, осмотрим её музеи и ключевые локации и оценим непередаваемую красоту самого глубокого озера на планете.
Описание экскурсии
10:00 — встреча с гидом в центре Иркутска и отправление
Наши гиды — настоящие знатоки Байкала. По пути они поделятся самыми интересными историями и фактами о крае. Не стесняйтесь задавать вопросы! Для вашего удобства в минивэне есть усилитель голоса, а также карты и наглядные материалы.
11:00 — музей «Тальцы»
Вы перенесётесь на несколько веков назад, в старую Сибирь: вас ждут подлинные деревянные постройки XVII–XIX веков и настоящий казачий острог. Гид расскажет об истории этого места и поможет сориентироваться на огромной территории.
13:00 — исток Ангары и Шаман-камень
Мы остановимся на панорамной площадке, чтобы полюбоваться единственной рекой, вытекающей из Байкала, услышать древнюю легенду и узнать правдивую историю строительства Кругобайкальской железной дороги.
13:30–15:00 — прибытие в Листвянку и свободное время
Здесь вы сможете пообедать в одном из кафе с видом на озеро, прогуляться по рыбному рынку (гид с радостью подскажет, как выбрать самого вкусного омуля горячего копчения) и купить сувениры.
15:15–16:30 — вид с высоты
На кресельном подъёмнике мы поднимемся на смотровую площадку камня Черского. Отсюда открывается захватывающий вид на Байкал и исток Ангары — лучшая возможность для памятных фотографий.
16:45–17:45 — Байкальский музей
Вы увидите уникальную научную экспозицию, а в аквариумах познакомитесь с байкальскими нерпами и знаменитым омулем.
18:00 — отъезд в город
Наполненные яркими впечатлениями, под звуки песен о Байкале мы стартуем обратно в Иркутск.
Организационные детали
Тип авто зависит от размера группы: до трёх пассажиров включительно — легковое авто, большее количество — минивэн вместительностью до 7 человек
Экскурсия проводится круглогодично. Обращаем внимание, что лёд встает в Листвянке начиная с середины января
Дополнительно оплачивается: — билеты в музей «Тальцы»: взрослый — 300 ₽ — подъём/спуск по канатной дороге: 550 ₽ с чел. для граждан России, 700 ₽ для нерезидентов — билет в Байкальский музей: 600 ₽ с чел. — обед (от 500 ₽ с чел.)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Сухэ-Батора
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 3382 туристов
Мы, команда опытных байкальских гидов, занимаемся приёмом
путешественников с 2005 года. К проведению экскурсий относимся
серьезно и ответственно, ценим ваши отзывы. Многие имеют
профессиональную подготовку и аттестацию, уникальные навыки проведения
джип-туров в условиях байкальского читать дальше
бездорожья. Наши гиды расскажут с
душой о крае, покажут самые красивые локации.
Я — аттестованный гид Иркутской области, имею высшее
историческое образование, курсы гидов, в том числе с английским,
аккредитована как внешний экскурсовод в ведущих музеях региона. В 2019
году Агентство по туризму Иркутской области присудило мне звание
«Лучший гид-переводчик». В 2020 получила второе место в номинации
лучший экскурсовод Иркутской области. Стараюсь сама проводить
экскурсии по Иркутску и Листвянке (микроавтобус Nissan Serena Hybrid 7
пассажиров).
Туры на Ольхон, в Тажераны и в Аршан проводят опытные коллеги.