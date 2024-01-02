Выходные на Ольхоне в индивидуальной группе: шаманские места, ледяные гроты и живописные бухты

Побывать на месте, где первый бурятский шаман обрёл силу, и влюбиться в байкальский лёд

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На 2 дня вы попадёте в зимнюю сказку и заглянете в гости к Снежной королеве — в её хрустальные гроты и пещеры, попробуете национальную бурятскую кухню и встретите закат у скалы Шаманка. Полюбуемся удивительным байкальским льдом: торосами, застывшими волнами и метановыми пузырьками. Вы узнаете историю сакральных мест Байкала и погрузитесь в культуру и быт бурятов. Проведение тура возможно в любые даты по запросу.
Выходные на Ольхоне в индивидуальной группе: шаманские места, ледяные гроты и живописные бухты
Выходные на Ольхоне в индивидуальной группе: шаманские места, ледяные гроты и живописные бухты
Выходные на Ольхоне в индивидуальной группе: шаманские места, ледяные гроты и живописные бухты
Выходные на Ольхоне в индивидуальной группе: шаманские места, ледяные гроты и живописные бухты
Выходные на Ольхоне в индивидуальной группе: шаманские места, ледяные гроты и живописные бухты
Выходные на Ольхоне в индивидуальной группе: шаманские места, ледяные гроты и живописные бухты
Выходные на Ольхоне в индивидуальной группе: шаманские места, ледяные гроты и живописные бухты
Выходные на Ольхоне в индивидуальной группе: шаманские места, ледяные гроты и живописные бухты
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Дополнительно к программе можно добавить:
• катание на коньках 1000 руб с чел
• катание на ватрушке по льду Байкала 1500 руб с чел
• катание на хаски 5000 руб с чел, можно быть в качестве каюра и самому управлять упряжкой
• аренда Хивуса (катер на воздушной подушке) на закат 14000 руб за группу
• баня на берегу Байкала с прорубью от 4000 руб/час
• посещение Мраморного карьера и здесь же находятся одни из самых красивых пузырьков на Байкале, цена 12000 руб за группу
• посещение Этнопарка с фольклорной программой, узнаем о культе бурят, цена 10000 руб за группу
• профессиональная видео-съёмка с коптера в один из дней – 23000 руб
• встреча рассвета на льду 20000 руб за группу

Программа тура по дням

1 день

Встреча, прибытие на Ольхон, закат на мысе Бурхан

Встретим вас в Иркутске и в 09:30-10:00 поедем на Ольхон. Дорога займёт 3-4 часа. По пути будем останавливаться, любоваться бескрайними просторами Тажеранских степей, а гид расскажет нам про бурятские традиции.

В 12:30 пообедаем в Еланцах и попробуем национальную кухню. В 15:00 перед нами наконец-то предстанет Байкал! Ехать до Ольхона будем прямо по льду озера.

Закат встретим на мысе Бурхан, где находится скала Шаманка. Место считается сакральным, когда-то шаманы проводили здесь свои обряды, а вход на мыс разрешался только мужчинам.

В 19:30 заселимся в гостиницу и отдохнём.

Встреча, прибытие на Ольхон, закат на мысе БурханВстреча, прибытие на Ольхон, закат на мысе БурханВстреча, прибытие на Ольхон, закат на мысе БурханВстреча, прибытие на Ольхон, закат на мысе БурханВстреча, прибытие на Ольхон, закат на мысе Бурхан
2 день

Мыс Хобой, торосы и остров Харанцы

Позавтракаем и в 10:00 поедем к мысу Хобой, самой северной точке острова. По пути будем любоваться невероятным льдом Байкала: заглянем в хрустальные гроты, рассмотрим огромные наплески льда — торосы.

Побываем в Харанцах и посетим остров Беленький, сделаем невероятные кадры бухты Песчаной и увидим мыс Три брата. Побываем в ещё одном месте силы — у мыса Хобой. Считается, что именно здесь первый бурятский шаман обрёл свою силу.

В 13:00 пообедаем на льду Байкала, а потом поедем в Иркутск. Вернёмся в город в 21:00-22:00.

Мыс Хобой, торосы и остров ХаранцыМыс Хобой, торосы и остров ХаранцыМыс Хобой, торосы и остров ХаранцыМыс Хобой, торосы и остров ХаранцыМыс Хобой, торосы и остров ХаранцыМыс Хобой, торосы и остров ХаранцыМыс Хобой, торосы и остров ХаранцыМыс Хобой, торосы и остров ХаранцыМыс Хобой, торосы и остров Харанцы

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 09:30-10:00
Завершение: Иркутск, 21:00-22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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