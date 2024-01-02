Побывать на месте, где первый бурятский шаман обрёл силу, и влюбиться в байкальский лёд
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Организационные детали
Дополнительно к программе можно добавить:
• катание на коньках 1000 руб с чел
• катание на ватрушке по льду Байкала 1500 руб с чел
• катание на хаски 5000 руб с чел, можно быть в качестве каюра и самому управлять упряжкой
• аренда Хивуса (катер на воздушной подушке) на закат 14000 руб за группу
• баня на берегу Байкала с прорубью от 4000 руб/час
• посещение Мраморного карьера и здесь же находятся одни из самых красивых пузырьков на Байкале, цена 12000 руб за группу
• посещение Этнопарка с фольклорной программой, узнаем о культе бурят, цена 10000 руб за группу
• профессиональная видео-съёмка с коптера в один из дней – 23000 руб
• встреча рассвета на льду 20000 руб за группу
Программа тура по дням
Встреча, прибытие на Ольхон, закат на мысе Бурхан
Встретим вас в Иркутске и в 09:30-10:00 поедем на Ольхон. Дорога займёт 3-4 часа. По пути будем останавливаться, любоваться бескрайними просторами Тажеранских степей, а гид расскажет нам про бурятские традиции.
В 12:30 пообедаем в Еланцах и попробуем национальную кухню. В 15:00 перед нами наконец-то предстанет Байкал! Ехать до Ольхона будем прямо по льду озера.
Закат встретим на мысе Бурхан, где находится скала Шаманка. Место считается сакральным, когда-то шаманы проводили здесь свои обряды, а вход на мыс разрешался только мужчинам.
В 19:30 заселимся в гостиницу и отдохнём.
Мыс Хобой, торосы и остров Харанцы
Позавтракаем и в 10:00 поедем к мысу Хобой, самой северной точке острова. По пути будем любоваться невероятным льдом Байкала: заглянем в хрустальные гроты, рассмотрим огромные наплески льда — торосы.
Побываем в Харанцах и посетим остров Беленький, сделаем невероятные кадры бухты Песчаной и увидим мыс Три брата. Побываем в ещё одном месте силы — у мыса Хобой. Считается, что именно здесь первый бурятский шаман обрёл свою силу.
В 13:00 пообедаем на льду Байкала, а потом поедем в Иркутск. Вернёмся в город в 21:00-22:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Иркутск, 09:30-10:00Завершение: Иркутск, 21:00-22:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.