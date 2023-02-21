Полюбоваться ледяными узорами, побывать в сакральных местах и погулять по безлюдной степи
Тем более, если это путешествие к величественному Байкалу, который зимой, благодаря ледяной поверхности, обладает особым шармом и магнетизмом. Проверим? Вы рассмотрите торосы и наплески, огромные сосульки и сверкающие на солнце глыбы льда.
Узнаете, почему скала Шаманка считается священной и какие существуют поверья о ступе Просветления на острове Огой. А ещё побываем в живописных Тажеранских степях и насладимся просторами и уединением.
мая
мая
мая
мая
мая
мая
мая
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|39 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста.
Проживание. В гостинице, гостевых домах и отелях со всеми удобствами в номере. Размещение 2-местное.
Питание. В стоимость входят 2 завтрака и 2 обеда. Дополнительное питание — за доплату.
Программа тура по дням
От Иркутска до Ольхона, Тажеранские степи, скала Шаманка
Встретим вас у гостиницы вашего проживания, если вы уже отдыхаете в Иркутске, или в другом месте по договорённости и отправимся на Ольхон, делая по пути остановки. Пообедаем, посмотрим на бронзовый памятник «Бродяга» герою русской народной песни «По диким степям Забайкалья». Фигура странника стоит в живописном месте, откуда открывается завораживающая панорама озера и ольхонской переправы. Я расскажу вам о шаманизме, и задобрим местных духов — «побурханим».
Затем вас ждёт экскурсия по Тажеранским степям, возраст которых оценивается учёными в 300-400 миллионов лет! Их сравнивают с монгольскими южными и сухими степями Казахстана. Степи тянутся вдоль живописных бухт, и они настолько безлюдны и бескрайни, что можно почувствовать себя здесь единственными во Вселенной, ощутить гармонию с природой, замедлиться и зарядиться сильной энергетикой этих мест.
К вечеру прибудем на Ольхон, самый большой остров Байкала, и прогуляемся к сакральной скале Шаманка с двумя вершинами (мыс Бурхан), где, по преданиям, живёт главное божество Байкала.
Огой, ступа Просветления и ледяные гроты
После завтрака побываем в южной части острова. Вы увидите ледяные пещеры, словно из фантастических фильмов, узнаете, какие бывают виды льда. Посетим остров Огой, на котором установлена белоснежная ступа Просветления. Внутри неё хранятся различные буддийские реликвии и бронзовая статуэтка матери всех Будд. Считается, что при определённых действиях здесь можно загадать желание, которое обязательно исполнится. После вернёмся в Иркутск.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение на Ольхоне (1 ночь)
- Все трансферы и экскурсии по программе
- Рекреационные сборы
- 2 завтрака, 2 обеда
- Сопровождение гидом
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Иркутска и обратно
- Дополнительные трансферы, не указанные в программе
- Питание вне программы