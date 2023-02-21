Встретим вас у гостиницы вашего проживания, если вы уже отдыхаете в Иркутске, или в другом месте по договорённости и отправимся на Ольхон, делая по пути остановки. Пообедаем, посмотрим на бронзовый памятник «Бродяга» герою русской народной песни «По диким степям Забайкалья». Фигура странника стоит в живописном месте, откуда открывается завораживающая панорама озера и ольхонской переправы. Я расскажу вам о шаманизме, и задобрим местных духов — «побурханим».

Затем вас ждёт экскурсия по Тажеранским степям, возраст которых оценивается учёными в 300-400 миллионов лет! Их сравнивают с монгольскими южными и сухими степями Казахстана. Степи тянутся вдоль живописных бухт, и они настолько безлюдны и бескрайни, что можно почувствовать себя здесь единственными во Вселенной, ощутить гармонию с природой, замедлиться и зарядиться сильной энергетикой этих мест.

К вечеру прибудем на Ольхон, самый большой остров Байкала, и прогуляемся к сакральной скале Шаманка с двумя вершинами (мыс Бурхан), где, по преданиям, живёт главное божество Байкала.