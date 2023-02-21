2 счастливых дня на Ольхоне
Авторский тур в Иркутске

Полюбоваться ледяными узорами, побывать в сакральных местах и погулять по безлюдной степи

4
1 отзыв
Проветрить голову и освободить её от суетливых мыслей, зарядиться впечатлениями и почувствовать прилив энергии можно всего за два дня путешествия.

Тем более, если это путешествие к величественному Байкалу, который зимой, благодаря ледяной поверхности, обладает особым шармом и магнетизмом. Проверим? Вы рассмотрите торосы и наплески, огромные сосульки и сверкающие на солнце глыбы льда.

Узнаете, почему скала Шаманка считается священной и какие существуют поверья о ступе Просветления на острове Огой. А ещё побываем в живописных Тажеранских степях и насладимся просторами и уединением.
2 счастливых дня на Ольхоне
2 счастливых дня на Ольхоне
2 счастливых дня на Ольхоне
Ближайшие даты:
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
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мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет39 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста.

Проживание. В гостинице, гостевых домах и отелях со всеми удобствами в номере. Размещение 2-местное.

Питание. В стоимость входят 2 завтрака и 2 обеда. Дополнительное питание — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

От Иркутска до Ольхона, Тажеранские степи, скала Шаманка

Встретим вас у гостиницы вашего проживания, если вы уже отдыхаете в Иркутске, или в другом месте по договорённости и отправимся на Ольхон, делая по пути остановки. Пообедаем, посмотрим на бронзовый памятник «Бродяга» герою русской народной песни «По диким степям Забайкалья». Фигура странника стоит в живописном месте, откуда открывается завораживающая панорама озера и ольхонской переправы. Я расскажу вам о шаманизме, и задобрим местных духов — «побурханим».

Затем вас ждёт экскурсия по Тажеранским степям, возраст которых оценивается учёными в 300-400 миллионов лет! Их сравнивают с монгольскими южными и сухими степями Казахстана. Степи тянутся вдоль живописных бухт, и они настолько безлюдны и бескрайни, что можно почувствовать себя здесь единственными во Вселенной, ощутить гармонию с природой, замедлиться и зарядиться сильной энергетикой этих мест.

К вечеру прибудем на Ольхон, самый большой остров Байкала, и прогуляемся к сакральной скале Шаманка с двумя вершинами (мыс Бурхан), где, по преданиям, живёт главное божество Байкала.

От Иркутска до Ольхона, Тажеранские степи, скала ШаманкаОт Иркутска до Ольхона, Тажеранские степи, скала ШаманкаОт Иркутска до Ольхона, Тажеранские степи, скала ШаманкаОт Иркутска до Ольхона, Тажеранские степи, скала Шаманка
2 день

Огой, ступа Просветления и ледяные гроты

После завтрака побываем в южной части острова. Вы увидите ледяные пещеры, словно из фантастических фильмов, узнаете, какие бывают виды льда. Посетим остров Огой, на котором установлена белоснежная ступа Просветления. Внутри неё хранятся различные буддийские реликвии и бронзовая статуэтка матери всех Будд. Считается, что при определённых действиях здесь можно загадать желание, которое обязательно исполнится. После вернёмся в Иркутск.

Огой, ступа Просветления и ледяные гротыОгой, ступа Просветления и ледяные гротыОгой, ступа Просветления и ледяные гротыОгой, ступа Просветления и ледяные гроты

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение на Ольхоне (1 ночь)
  • Все трансферы и экскурсии по программе
  • Рекреационные сборы
  • 2 завтрака, 2 обеда
  • Сопровождение гидом
Что не входит в цену
  • Ж. - д. или авиабилеты до Иркутска и обратно
  • Дополнительные трансферы, не указанные в программе
  • Питание вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 10:00
Завершение: Иркутск, 18:00-19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
Л
21 фев 2023
Благодарим Артура, который проводил с нами экскурсию, показал прелести зимнего Байкала, познакомил с красивейшими местами и пейзажами. Опытный путешественник, хороший человек, приятный в общении. Прекрасно провели с ним время. Хочется пожелать Марии быть более внимательным к туристам при заказе, эти мелочи не испортили общего впечатления, но их могло не быть. В целом - экскурсия хорошая, рекомендую.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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