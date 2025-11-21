В этом путешествии вы отправитесь в самое сердце Прибайкалья, чтобы исследовать самые захватывающие локации — от старинного Иркутска до заповедных уголков Байкала.Прогуляетесь по живописной Листвянке, подниметесь на обзорную площадку с

видом на исток Ангары, прокатитесь по озеру на катере с прозрачным дном и познакомитесь с бытом коренных народов в музее «Тальцы». Вас ждёт джип-сафари по Тажеранским степям, древние петроглифы, сосновые боры и закат у скалы Шаманка. Исследуете север Ольхона — мыс Хобой, бухту Песчанку, скалу Любви. А ещё увидите нерпу и ступу Просветления на острове Огой, пройдёте к святому источнику через лес и побываете у тёплого озера Ханхой.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой?

Флисовая кофта

Ветровка

Джинсы и спортивные брюки

Х/б повязка на уши (на случай сильного ветра)

Кепка

Cолнцезащитный крем

Пляжная одежда и городская, в которой будет удобно гулять

Тёплые и лёгкие носки

Одежда для ношения в гостинице

Сменное бельё

Техника:

• Смартфон.

• Зарядка для смартфона.

• Пауэрбанк

• Ноутбук с зарядным устройством (по желанию).

• Фотоаппарат.

• Запасные аккумуляторы для фотоаппарата, т. к. на холоде заряд падает очень быстро.

• Дополнительная карта памяти.

• Штатив (если есть).

Снаряжение:

• Рюкзак.

• Трекинговые палки (если в программе предусмотрены походы)

• Солнцезащитный крем

• Тёмные очки, желательно с поляризацией.

• Карманный или налобный фонарик

• Дождевик

Документы:

• Паспорт

• Свидетельство о рождении ребенка

• Полис ОМС

Дополнительно:

• Дорожный швейный набор

• Влажные салфетки и бумажные платочки

• Дезинфицирующий гель для рук

• Беруши

• Уход за лицом и телом

• Бритва и пена для бритья

• Дезодорант

• Зубные принадлежности

• Уход за волосами: шампунь, бальзам, кондиционер для волос, расчёска