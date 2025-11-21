Мои заказы

Байкальская сокровищница: Иркутск, Листвянка, Тажеранские степи, острова Огой и Ольхон (мини-группы)

Отправиться в джип-сафари, увидеть скалу Шаманку и полюбоваться Малым и Большим морями
В этом путешествии вы отправитесь в самое сердце Прибайкалья, чтобы исследовать самые захватывающие локации — от старинного Иркутска до заповедных уголков Байкала.

Прогуляетесь по живописной Листвянке, подниметесь на обзорную площадку с
видом на исток Ангары, прокатитесь по озеру на катере с прозрачным дном и познакомитесь с бытом коренных народов в музее «Тальцы».

Вас ждёт джип-сафари по Тажеранским степям, древние петроглифы, сосновые боры и закат у скалы Шаманка. Исследуете север Ольхона — мыс Хобой, бухту Песчанку, скалу Любви.

А ещё увидите нерпу и ступу Просветления на острове Огой, пройдёте к святому источнику через лес и побываете у тёплого озера Ханхой.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой?

  • Флисовая кофта
  • Ветровка
  • Джинсы и спортивные брюки
  • Х/б повязка на уши (на случай сильного ветра)
  • Кепка
  • Cолнцезащитный крем
  • Пляжная одежда и городская, в которой будет удобно гулять
  • Тёплые и лёгкие носки
  • Одежда для ношения в гостинице
  • Сменное бельё

Техника:
• Смартфон.
• Зарядка для смартфона.
• Пауэрбанк
• Ноутбук с зарядным устройством (по желанию).
• Фотоаппарат.
• Запасные аккумуляторы для фотоаппарата, т. к. на холоде заряд падает очень быстро.
• Дополнительная карта памяти.
• Штатив (если есть).

Снаряжение:
• Рюкзак.
• Трекинговые палки (если в программе предусмотрены походы)
• Солнцезащитный крем
• Тёмные очки, желательно с поляризацией.
• Карманный или налобный фонарик
• Дождевик

Документы:
• Паспорт
• Свидетельство о рождении ребенка
• Полис ОМС

Дополнительно:
• Дорожный швейный набор
• Влажные салфетки и бумажные платочки
• Дезинфицирующий гель для рук
• Беруши
• Уход за лицом и телом
• Бритва и пена для бритья
• Дезодорант
• Зубные принадлежности
• Уход за волосами: шампунь, бальзам, кондиционер для волос, расчёска

  • Личная аптечка

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Иркутску

Вас встретят в аэропорту Иркутска — рекомендуем выбирать рейсы с прибытием до 10:00. После встречи начнётся обзорная экскурсия по городу: вы познакомитесь со старинным и современным Иркутском — культурным центром Восточной Сибири. Далее — заселение в отель и отдых.

Экскурсия по ИркутскуЭкскурсия по Иркутску
2 день

Листвянка, музей «Тальцы», прогулка на катере и Байкальский музей

Вы отправитесь в посёлок Листвянка. Посетите архитектурно-этнографический музей «Тальцы» под открытым небом, где познакомитесь с бытом и культурой народов Прибайкалья. Подниметесь на смотровую площадку Камень Черского на кресельном подъёмнике — здесь гид расскажет легенду о старике Байкале и его дочери Ангаре.

Затем вас ждёт прогулка на катере с прозрачным дном по озеру, посещение Байкальского музея с возможностью увидеть байкальскую нерпу и прогулка вдоль берега с выходом на знаменитый рыбный рынок, где можно попробовать омуля — эндемика Байкала.

Листвянка, музей «Тальцы», прогулка на катере и Байкальский музейЛиствянка, музей «Тальцы», прогулка на катере и Байкальский музейЛиствянка, музей «Тальцы», прогулка на катере и Байкальский музей
3 день

Тажеранские степи и Ольхон

Сегодня вы отправитесь в джип-сафари по Тажеранским степям — уникальному реликтовому ландшафту, где чередуются сосновые боры, лиственницы и живописные скальные останцы. Вы увидите древние петроглифы, побываете в Долине каменных духов и подниметесь на высшую точку этих мест — гору Тан Хан. По пути предусмотрен обед. Далее маршрут пройдёт по множеству обзорных площадок, откуда открываются захватывающие виды на Байкал. К вечеру вы прибудете в посёлок Хужир — неформальную столицу острова Ольхон — и встретите закат у скалы Шаманка, одного из самых сакральных мест Байкала.

Тажеранские степи и ОльхонТажеранские степи и ОльхонТажеранские степи и ОльхонТажеранские степи и Ольхон
4 день

Мыс Хобой и север Ольхона

Вас ждёт поездка на север острова Ольхон — к мысу Хобой. Это крайняя северная точка острова, где соединяются Малое и Большое море. По пути вы посетите деревню Харанцы с обзорной площадкой, сделаете остановку в бухте Песчанка — в тёплую погоду здесь можно искупаться. Далее — мыс Три Брата, мыс Хобой и обед на берегу Байкала. Экскурсия завершится у мыса Любви (Хунтэ Левый), скалы в форме сердца, и в деревне Узуры.

Мыс Хобой и север ОльхонаМыс Хобой и север ОльхонаМыс Хобой и север Ольхона
5 день

Остров Огой

Этот день будет посвящён водной прогулке на катере. Вы отправитесь к острову Огой, где находится белоснежная буддийская ступа Просветления. Внутри ступы хранятся реликвии, тексты, минералы, земля из святых мест, вода всех океанов и бронзовая статуэтка дакини Трома Нагмо. Затем вы подниметесь к святому источнику Сурхайты с целебной водой. По дороге к нему вы пройдёте через лес, наслаждаясь природой Прибайкалья.

Остров ОгойОстров Огой
6 день

Южный Ольхон и возвращение в Иркутск

Сегодня вы отправитесь на юг острова Ольхон. Увидите скалу Трезубец и тёплое озеро Ханхой. После завершения экскурсии вас ждёт переезд в Иркутск и заселение в отель.

Южный Ольхон и возвращение в ИркутскЮжный Ольхон и возвращение в Иркутск
7 день

Окончание тура

Утром вас ждёт завтрак в отеле. На этом программа тура завершится, но мы не прощаемся — до новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет120 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание (кроме питания в придорожных кафе)
  • Трансферы по маршруту, в том числе из аэропорта
  • Входные билеты в музеи
  • Рекреационные сборы
  • Сопровождение гидом-проводником
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Питание в придорожных кафе
  • Трансфер в аэропорт
  • Доплата за 1-местное размещение - 24 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, до 10:00
Завершение: Иркутск, трансфер в аэропорт самостоятельно в любое удобное время
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 1616 туристов
Я коренная иркутянка, которая безумно рада, что родилась и выросла именно здесь. О себе могу сказать строчкой из стихотворения одного известного современного автора: «Я всегда слышу, как зовут в дорогу
свирели…» Вот именно поэтому я и стала гидом-экскурсоводом-переводчиком, а вообще я человек-оркестр. Меня всегда тянет узнавать что-то новое, идти туда, где много неизвестного, любопытного и очень интересного. Провожу экскурсии и организую авторские туры по Листвянке, Ольхону, Иркутску и Аршану, а также очень люблю ходить в походы:)

Тур входит в следующие категории Иркутска

