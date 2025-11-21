Прогуляетесь по живописной Листвянке, подниметесь на обзорную площадку с
- Флисовая кофта
- Ветровка
- Джинсы и спортивные брюки
- Х/б повязка на уши (на случай сильного ветра)
- Кепка
- Cолнцезащитный крем
- Пляжная одежда и городская, в которой будет удобно гулять
- Тёплые и лёгкие носки
- Одежда для ношения в гостинице
- Сменное бельё
Техника:
• Смартфон.
• Зарядка для смартфона.
• Пауэрбанк
• Ноутбук с зарядным устройством (по желанию).
• Фотоаппарат.
• Запасные аккумуляторы для фотоаппарата, т. к. на холоде заряд падает очень быстро.
• Дополнительная карта памяти.
• Штатив (если есть).
Снаряжение:
• Рюкзак.
• Трекинговые палки (если в программе предусмотрены походы)
• Солнцезащитный крем
• Тёмные очки, желательно с поляризацией.
• Карманный или налобный фонарик
• Дождевик
Документы:
• Паспорт
• Свидетельство о рождении ребенка
• Полис ОМС
Дополнительно:
• Дорожный швейный набор
• Влажные салфетки и бумажные платочки
• Дезинфицирующий гель для рук
• Беруши
• Уход за лицом и телом
• Бритва и пена для бритья
• Дезодорант
• Зубные принадлежности
• Уход за волосами: шампунь, бальзам, кондиционер для волос, расчёска
- Личная аптечка
Экскурсия по Иркутску
Вас встретят в аэропорту Иркутска — рекомендуем выбирать рейсы с прибытием до 10:00. После встречи начнётся обзорная экскурсия по городу: вы познакомитесь со старинным и современным Иркутском — культурным центром Восточной Сибири. Далее — заселение в отель и отдых.
Листвянка, музей «Тальцы», прогулка на катере и Байкальский музей
Вы отправитесь в посёлок Листвянка. Посетите архитектурно-этнографический музей «Тальцы» под открытым небом, где познакомитесь с бытом и культурой народов Прибайкалья. Подниметесь на смотровую площадку Камень Черского на кресельном подъёмнике — здесь гид расскажет легенду о старике Байкале и его дочери Ангаре.
Затем вас ждёт прогулка на катере с прозрачным дном по озеру, посещение Байкальского музея с возможностью увидеть байкальскую нерпу и прогулка вдоль берега с выходом на знаменитый рыбный рынок, где можно попробовать омуля — эндемика Байкала.
Тажеранские степи и Ольхон
Сегодня вы отправитесь в джип-сафари по Тажеранским степям — уникальному реликтовому ландшафту, где чередуются сосновые боры, лиственницы и живописные скальные останцы. Вы увидите древние петроглифы, побываете в Долине каменных духов и подниметесь на высшую точку этих мест — гору Тан Хан. По пути предусмотрен обед. Далее маршрут пройдёт по множеству обзорных площадок, откуда открываются захватывающие виды на Байкал. К вечеру вы прибудете в посёлок Хужир — неформальную столицу острова Ольхон — и встретите закат у скалы Шаманка, одного из самых сакральных мест Байкала.
Мыс Хобой и север Ольхона
Вас ждёт поездка на север острова Ольхон — к мысу Хобой. Это крайняя северная точка острова, где соединяются Малое и Большое море. По пути вы посетите деревню Харанцы с обзорной площадкой, сделаете остановку в бухте Песчанка — в тёплую погоду здесь можно искупаться. Далее — мыс Три Брата, мыс Хобой и обед на берегу Байкала. Экскурсия завершится у мыса Любви (Хунтэ Левый), скалы в форме сердца, и в деревне Узуры.
Остров Огой
Этот день будет посвящён водной прогулке на катере. Вы отправитесь к острову Огой, где находится белоснежная буддийская ступа Просветления. Внутри ступы хранятся реликвии, тексты, минералы, земля из святых мест, вода всех океанов и бронзовая статуэтка дакини Трома Нагмо. Затем вы подниметесь к святому источнику Сурхайты с целебной водой. По дороге к нему вы пройдёте через лес, наслаждаясь природой Прибайкалья.
Южный Ольхон и возвращение в Иркутск
Сегодня вы отправитесь на юг острова Ольхон. Увидите скалу Трезубец и тёплое озеро Ханхой. После завершения экскурсии вас ждёт переезд в Иркутск и заселение в отель.
Окончание тура
Утром вас ждёт завтрак в отеле. На этом программа тура завершится, но мы не прощаемся — до новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|120 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание (кроме питания в придорожных кафе)
- Трансферы по маршруту, в том числе из аэропорта
- Входные билеты в музеи
- Рекреационные сборы
- Сопровождение гидом-проводником
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Питание в придорожных кафе
- Трансфер в аэропорт
- Доплата за 1-местное размещение - 24 000 ₽