Отправляемся в путешествие по самому глубокому озеру мира за драйвом и релаксом одновременно. Побываем в самых захватывающих и интересных местах: полюбуемся просторами Тажеранских степей, ощутим величие Долины каменных духов и поймаем дзен у ступы Просветления на острове Огой. Порелаксируем в русской баньке, устроим пикник на льду и ощутим все прелести катания на джипах, хивусе и квадроциклах.

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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Организационные детали

Список вещей:

Паспорт

Свидетельство о рождении (для детей)

Полис ОМС

Тёплая обувь

Тёплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном)

Брюки

Шапка (лучше синтетическая, с непродуваемой мембраной)

Тёплый двухслойный шарф

Непродуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) — взять лучше и то, и то.

Термобельё

Купальник/плавки (для купания в источниках и бани)

Флиска

Свитер, футболка

Треккинговые зимние носки (впитывающие влагу), шерстяные носки и лёгкие хлопковые)

Солнцезащитные очки (с защитой от UV-лучей не менее 2), защитный крем для лица, рук

Солнцезащитные очки (также можно взять горнолыжную маску)

Личная аптечка

Средства личной гигиены

Организация:

Сообщите заранее о том, куда вы приедете (укажите также номер рейса, время прибытия, контактный телефон).

Организатор оставляет за собой право изменить порядок проведения программы, не изменяя объема и качества предоставленных услуг.

Мы не рекомендуем брать с собой на данный тур детей младше 7 лет. В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура. По Вашему желанию возможен заезд раньше указанных дат или позже дня выезда. В этом случае мы подберем Вам вариант размещения и индивидуальную программу пребывания.