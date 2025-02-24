Побываем в самых захватывающих и интересных местах: полюбуемся просторами Тажеранских степей, ощутим величие Долины каменных духов и поймаем дзен у ступы Просветления на острове Огой.
Порелаксируем в русской баньке, устроим пикник на льду и ощутим все прелести катания на джипах, хивусе и квадроциклах.
Описание тура
Организационные детали
Список вещей:
Паспорт
Свидетельство о рождении (для детей)
Полис ОМС
Тёплая обувь
Тёплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном)
Брюки
Шапка (лучше синтетическая, с непродуваемой мембраной)
Тёплый двухслойный шарф
Непродуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) — взять лучше и то, и то.
Термобельё
Купальник/плавки (для купания в источниках и бани)
Флиска
Свитер, футболка
Треккинговые зимние носки (впитывающие влагу), шерстяные носки и лёгкие хлопковые)
Солнцезащитные очки (с защитой от UV-лучей не менее 2), защитный крем для лица, рук
Солнцезащитные очки (также можно взять горнолыжную маску)
Личная аптечка
Средства личной гигиены
Организация:
Сообщите заранее о том, куда вы приедете (укажите также номер рейса, время прибытия, контактный телефон).
Организатор оставляет за собой право изменить порядок проведения программы, не изменяя объема и качества предоставленных услуг.
Мы не рекомендуем брать с собой на данный тур детей младше 7 лет. В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура. По Вашему желанию возможен заезд раньше указанных дат или позже дня выезда. В этом случае мы подберем Вам вариант размещения и индивидуальную программу пребывания.
Проживание. Отель «Мир Байкала»»/«Гэсэр»/«Олимп»/«Эндемик» или аналогичные. Размещение 2- и 3-местное. Возможно одноместное размещение за доплату.
Питание. В стоимость входит трёхразовое питание. В последний день тура включён только завтрак.
Уровень сложности. Для участников требуется средняя физическая форма, необходимы навыки вождения транспортных средств, отсутствие серьёзных травм и хронических заболеваний.
*Дети.*Возможно участие с детьми от 14 лет.
Связь и Интернет. Wi-Fi в местах проживания.
Программа тура по дням
На джипах по Тажеранам: бухта Ая и Долина каменных духов
Встретим вас в Иркутске, позавтракаем и поедем на Байкал. Будем двигаться в сторону Малого Моря. По пути полюбуемся прибайкальскими пейзажами: увидим Прибайкальский хребет, Тажеранскую степь и берег острова Ольхон. Будем проезжать посёлок Еланцы и сделаем остановку, чтобы посмотреть на бронзовую статую летящего орла, ставшего покровителем степных просторов.
Далее подъедем к бухте Ая и насладимся видами на бескрайние байкальские льды. После этого доберёмся до Долины каменных духов. Это знаменитое место расположилось на просторах Тажеранских степей. Каменными духами называют крупные останцы, которые под воздействием ветра приняли причудливые формы.
Прибудем на базу отдыха и поужинаем.
Чудеса Байкальского льда
После завтрака отправимся исследовать ледовые гроты и пещеры на квадроциклах. Маршрут пройдёт по Малому Морю вдоль острова Ольхон. Увидим сказочные пейзажи: сокуи, наплески, тысячи пузырьков, скопление которых напоминает звёздное небо.
Полюбовавшись неповторимыми видами, вернёмся в отель, чтобы погреться в SPA по-сибирски: попариться в русской баньке, насладиться байкальскими чаями и окунуться в банный чан под открытым небом.
Поужинаем байкальскими деликатесами.
Торосы Большого Байкала, обед на льду и катание на коньках
Сегодня нас ждёт путешествие на УАЗе к Большому Байкалу. Полюбуемся разноцветными сверкающими нагромождениями льда, а затем пообедаем прямо на зеркальной глади озера. Пообедаем прямо на льду! Попробуем байкальскую расколодку и согреемся травяным чаем из самовара. Желающие смогут покататься на коньках.
Вернёмся на ужин в отель.
Покатушки на трэколе. На хивусе до Огоя
После завтрака прокатимся на необычном транспорте — трэколе. Затем мы отправимся на Огой. Ехать будем на специальном судне с воздушной подушкой — хивусе.
Добравшись до острова, начнём осматривать его достопримечательности. Поднимемся к ступе Просветления: полюбуемся видами на Байкал и загадаем свои заветные желания. Также существует поверье, что буддийские ступы помогают справиться посетителям с негативными эмоциями.
После этого спустимся к мысу Дракона, встретим закат и вернёмся в отель, где нас будет ждать ужин.
Окончание тура
Позавтракаем в отеле или возьмём ланч-бокс с собой в дорогу (в зависимости от времени выезда).
Попрощаемся с Байкалом и поедем в аэропорт. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|112 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание (кроме обеда и ужина в последний день)
- Услуги гида
- Трансфер по маршруту
- Экскурсии и активности по программе (джип-сафари, прогулка на квадроциклах и хивусе, дегустация на льду)
- Баня
- Посещение Национального парка
- Дегустация на льду
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Иркутска и обратно
- Дополнительные экскурсии и активности
- Акция «Раннее бронирование» при полной оплате до 25.10.2024
- 2 - и 3-местное размещение - 102 900 ₽ с человека
- 1-местное размещение - 120 000 ₽ с человека
- Обычная стоимость
- 2 - и 3-местное размещение - 112 000 ₽ с человека
- 1-местное размещение - 128 000 ₽ с человека