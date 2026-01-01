Сегодня в 9:30 отправимся исследовать север Ольхона, где увидим ледяные гроты и наплески, которые считаются одними из самых впечатляющих на Байкале. Посетим мыс Хобой — самую северную точку острова, известную как «женское лицо Байкала» и окружённую легендами. Побываем на острове Беленький, в посёлке Харанцы, бухте в Песчанке, а также осмотрим Белый мыс Сааган-Хушун и скалы Шунгэ.

В 13:00 сделаем остановку на обед и поедем к острову Огой, где поднимемся к ступе Просветления — буддийскому символу гармонии и очищения. В 15:00 отправимся в обратный путь. Проедем через Тажеранские степи и около 16:30 вернёмся в Иркутск.

*Маршрут будет выполняться с учётом ледовой обстановки и погодных условий и при необходимости может корректироваться.