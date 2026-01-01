Джип-тур в сердце зимнего Байкала только для вас: всё главное на Ольхоне
Исследовать остров с юга на север, полюбоваться тем самым льдом и посетить сакральные места
Мы покажем вам Ольхон со всех сторон, и вы поймёте, почему его издавна называют сердцем Байкала.
Вы выйдете на прозрачный лёд с застывшими пузырьками в Бугульдейке, заглянете в фантастические ледяные гроты читать дальше
и рассмотрите причудливые наплески.
Мы побываем у священной скалы Шаманка — центра духовной силы Байкала — и посетим мыс Хобой, где скалы обрываются в ледяную бездну и рождаются самые сильные байкальские ветра.
Вас ждут Белый мыс Сааган-Хушун, остров Огой со ступой Просветления, уединённые бухты и бескрайние Тажеранские степи — маршрут, в котором сочетаются первозданная природа, сакральные места и ощущение абсолютной свободы. Погрузитесь в мифы, энергию и магию Ольхона!
Описание тура
Организационные детали
Гид заберёт вас от места проживания в Иркутске и доставит обратно после тура. Дорога до Ольхона довольно длительна. Время выезда может меняться в зависимости от погоды и дорожной ситуации. Рекомендуется одежда по погоде с запасом на разные условия.
Программа тура по дням
1 день
Переезд на Ольхон, знакомство с достопримечательностями острова и легендарный лёд
Встречаемся и отправляемся навстречу зимнему Байкалу. Около 10:00 окажемся в селе Бугульдейка, где увидим знаменитый лёд — прозрачные толщи, внутри которых застыли пузырьки метана. Посетим Мраморный карьер с отвесными стенами, сделаем остановку на обед в посёлке Еланцы, а затем выйдем на зеркальную поверхность озера. Будем исследовать ледовые локации с гротами и наплёсками — причудливыми формами, созданными водой, ветром и морозом.
Около 15:00 заселимся на турбазу, немного отдохнём, а после отправимся к скале Шаманка и мысу Бурхан — священному месту Ольхона, которое считается духовным центром Байкала. Далее осмотрим ледовые скульптуры и проведём свободное время, наслаждаясь атмосферой острова.
2 день
Северная часть Ольхона, Тажеранские степи, возвращение в Иркутск
Сегодня в 9:30 отправимся исследовать север Ольхона, где увидим ледяные гроты и наплески, которые считаются одними из самых впечатляющих на Байкале. Посетим мыс Хобой — самую северную точку острова, известную как «женское лицо Байкала» и окружённую легендами. Побываем на острове Беленький, в посёлке Харанцы, бухте в Песчанке, а также осмотрим Белый мыс Сааган-Хушун и скалы Шунгэ.
В 13:00 сделаем остановку на обед и поедем к острову Огой, где поднимемся к ступе Просветления — буддийскому символу гармонии и очищения. В 15:00 отправимся в обратный путь. Проедем через Тажеранские степи и около 16:30 вернёмся в Иркутск.
*Маршрут будет выполняться с учётом ледовой обстановки и погодных условий и при необходимости может корректироваться.
Ответы на вопросы
Что включено
Трансферы на Land Cruiser 200
Сопровождение гидом-водителем
Помощь в подборе и бронировании проживания
Что не входит в цену
Авиабилеты до Иркутска и обратно
Проживание на Ольхоне
Питание в кафе - 500-700 ₽
Сбор национального парка - 400 ₽ с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 8:00
Завершение: Иркутск, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Иркутске
Провела экскурсии для 19774 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
