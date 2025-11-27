Вы прогуляетесь по улицам Иркутска, где каждое здание хранит свою историю,
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой купальные принадлежности, если планируете искупаться в горячих источниках.
Рекомендуем заехать на день раньше, чтобы отдохнуть перед туром и избежать возможных задержек и переноса рейсов в праздничные дни. Поможем с экскурсиями и бронью отеля (за доплату).
Программа тура по дням
Знакомство с Иркутском, Листвянкой и Новый год
После встречи в аэропорту или на ж/д вокзале отправляемся на обзорную экскурсию по Иркутску, где вас ждут старинные русские храмы, величественный польский костёл, а также деревянные дома, будто утонувшие в земле, и каменные особняки богатых сибирских купцов.
Далее — трансфер в посёлок Листвянка, расположенный на живописном берегу Байкала. Завершим день подъёмом на камень Черского — вершину над истоком реки Ангары, откуда откроется захватывающий вид на Байкал. Также нас ждёт экскурсия к Шаман-камню.
Затем разместимся в гостинице и встретим Новый год.
Активный отдых в горнолыжном комплексе
Первый день нового года мы посвятим отдыху и наполнению энергией! После сна отправимся в горнолыжный комплекс Листвянки, где каждый сможет выбрать развлечение по душе — катание на горных лыжах или сноуборде (прокат снаряжения оплачивается на месте).
Аршан и горячие источники, возвращение в Иркутск
Сегодня нас ждёт не менее увлекательный день! Ранний подъём и отправление в горы по извилистому серпантину в сторону величественных Саян, к посёлку Аршан. Здесь, в тени священного соснового леса и под шум замёрзшего водопада реки Кынгарги, мы ощутим гармонию природы. На фоне заснеженных гор перед нами предстанет буддийский дацан — самое подходящее место для того, чтобы загадать сокровенные желания.
Из Аршана мы продолжим путешествие в посёлок Жемчуг, где самые смелые смогут окунуться в бассейн с горячими минеральными источниками под открытым небом — идеальный контраст после морозного дня в горах. Вечером нас угостят блюдами традиционной бурятской кухни.
Затем возвращаемся в Листвянку.
«Усадьба Тюрюминых»: катание в упряжке и изготовление подковы
Сегодня мы направляемся на окраину Листвянки, где находится «Усадьба Тюрюминых». Это не только знаменитый Байкальский центр ездового спорта, но и место, где можно побывать в настоящей кузнице и гончарной мастерской. Мы совершим поездку в собачьих упряжках, а затем, под руководством кузнеца, выкуем собственную подкову — символ удачи, который будет долгие годы напоминать о путешествии.
Окончание тура и музей «Тальцы»
Выезд из гостиницы в 12:00. По дороге в Иркутск остановимся в музее под открытым небом «Тальцы». Окунёмся в атмосферу традиционной русской деревни. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Трансфер из аэропорта или от ж/д вокзала
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Обеды
- Новогодний ужин с программой (обязательно уточняйте стоимость)
- Трансфер до аэропорта или ж/д вокзала
- Доплата за 1-местное размещение - 14 900 ₽
- Прокат снаряжения в горнолыжном комплексе
- Посещение горячих источников - 250 ₽