Идеальная пара - Байкал и Новый год: праздничный тур по окрестностям «славного моря»

Сделать подкову своими руками, прокатиться в собачьей упряжке и попробовать бурятские блюда
Ощутить настоящее волшебство Нового года поможет сказочная атмосфера Сибири! Едем к самому глубокому озеру наполняться энергией и исследовать интересные локации.

Вы прогуляетесь по улицам Иркутска, где каждое здание хранит свою историю,
взойдёте на вершину камня Черского, откуда откроется захватывающий вид на заснеженный Байкал. Затем отправитесь в сердце Саян, к бурлящим горячим источникам.

Вас ждут поездка на собачьих упряжках, мастер-класс по кузнечному делу, горнолыжные приключения и вкус настоящей бурятской кухни. Новый год встретим в Листвянке, расположенном на живописном берегу Байкала.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой купальные принадлежности, если планируете искупаться в горячих источниках.

Рекомендуем заехать на день раньше, чтобы отдохнуть перед туром и избежать возможных задержек и переноса рейсов в праздничные дни. Поможем с экскурсиями и бронью отеля (за доплату).

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Иркутском, Листвянкой и Новый год

После встречи в аэропорту или на ж/д вокзале отправляемся на обзорную экскурсию по Иркутску, где вас ждут старинные русские храмы, величественный польский костёл, а также деревянные дома, будто утонувшие в земле, и каменные особняки богатых сибирских купцов.

Далее — трансфер в посёлок Листвянка, расположенный на живописном берегу Байкала. Завершим день подъёмом на камень Черского — вершину над истоком реки Ангары, откуда откроется захватывающий вид на Байкал. Также нас ждёт экскурсия к Шаман-камню.

Затем разместимся в гостинице и встретим Новый год.

2 день

Активный отдых в горнолыжном комплексе

Первый день нового года мы посвятим отдыху и наполнению энергией! После сна отправимся в горнолыжный комплекс Листвянки, где каждый сможет выбрать развлечение по душе — катание на горных лыжах или сноуборде (прокат снаряжения оплачивается на месте).

3 день

Аршан и горячие источники, возвращение в Иркутск

Сегодня нас ждёт не менее увлекательный день! Ранний подъём и отправление в горы по извилистому серпантину в сторону величественных Саян, к посёлку Аршан. Здесь, в тени священного соснового леса и под шум замёрзшего водопада реки Кынгарги, мы ощутим гармонию природы. На фоне заснеженных гор перед нами предстанет буддийский дацан — самое подходящее место для того, чтобы загадать сокровенные желания.

Из Аршана мы продолжим путешествие в посёлок Жемчуг, где самые смелые смогут окунуться в бассейн с горячими минеральными источниками под открытым небом — идеальный контраст после морозного дня в горах. Вечером нас угостят блюдами традиционной бурятской кухни.

Затем возвращаемся в Листвянку.

4 день

«Усадьба Тюрюминых»: катание в упряжке и изготовление подковы

Сегодня мы направляемся на окраину Листвянки, где находится «Усадьба Тюрюминых». Это не только знаменитый Байкальский центр ездового спорта, но и место, где можно побывать в настоящей кузнице и гончарной мастерской. Мы совершим поездку в собачьих упряжках, а затем, под руководством кузнеца, выкуем собственную подкову — символ удачи, который будет долгие годы напоминать о путешествии.

5 день

Окончание тура и музей «Тальцы»

Выезд из гостиницы в 12:00. По дороге в Иркутск остановимся в музее под открытым небом «Тальцы». Окунёмся в атмосферу традиционной русской деревни. До новых встреч!

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Трансфер из аэропорта или от ж/д вокзала
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Обеды
  • Новогодний ужин с программой (обязательно уточняйте стоимость)
  • Трансфер до аэропорта или ж/д вокзала
  • Доплата за 1-местное размещение - 14 900 ₽
  • Прокат снаряжения в горнолыжном комплексе
  • Посещение горячих источников - 250 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 8:00. Возможна встреча на ж/д вокзале в 9:00 (по местному времени)
Завершение: Аэропорт Иркутска, после 12:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 39 туристов
Мы организуем туры по Сибири уже больше 20 лет! Алтай, Байкал, Хакасия, Тыва, Красноярский край — мы создали более 100 авторских активных, экскурсионных и комбинированных туров. Пешком, на автомобиле и на
конях, на рафтах и катамаранах — новые приключения с нами не оставят вас равнодушными! Великие реки, священные вершины, тайга и пески, нетуристические места, интересные люди и традиции, предания и легенды — настоящая жизнь необъятной и загадочной Сибири! Хотите открыть для себя Сибирь? Мы ждём вас!

