После встречи в аэропорту или на ж/д вокзале отправляемся на обзорную экскурсию по Иркутску, где вас ждут старинные русские храмы, величественный польский костёл, а также деревянные дома, будто утонувшие в земле, и каменные особняки богатых сибирских купцов.

Далее — трансфер в посёлок Листвянка, расположенный на живописном берегу Байкала. Завершим день подъёмом на камень Черского — вершину над истоком реки Ангары, откуда откроется захватывающий вид на Байкал. Также нас ждёт экскурсия к Шаман-камню.

Затем разместимся в гостинице и встретим Новый год.