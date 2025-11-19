Выезд из Иркутска в 9:00 (переезд 220 км). В пути остановимся в посёлке Култук — самой южной точке Байкала, и у буддийской ступы Даши Гоман.

К 13:00 прибудем в курортный посёлок Аршан. Здесь у вас будет время на обед в традиционном бурятском кафе. Затем насыщенная прогулка: минеральные источники, бурная река Кынгырга, потухший вулкан, каменная река и водопад, к которому ведёт экологическая тропа. Также заглянем на местный монгольский рынок.

Вечером разместимся в гостинице.