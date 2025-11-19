Из Иркутска в Монголию к озеру Хубсугул через Аршан: индивидуальный джип-тур с фотографом
Увидеть природные и духовные сокровища и познакомиться с бытом кочевников в комфортном формате
Отправимся к младшему брату Байкала — озеру Хубсугул, расположенному у подножия Саянских гор. Увидим и другие природные, а также духовные сокровища Восточной Сибири и Монголии.
Держим путь из Иркутска через курорт
Аршан, который славится минеральными источниками, — здесь прогуляемся и остановимся на одну ночь.
На следующий день уже будем любоваться песчаными пляжами и просторами Хубсугула, а для погружения в традиции разместимся в юрт-кемпинге, посетим священные места и заглянем в гости к кочевникам. На обратном пути в Россию заедем к источнику в Рашаанте и в дацан в Ниловой Пустыни. Тур проводится только для вашей компании гидом-фотографом, возможно изменить программу.
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой удобную одежду и обувь по погоде.
Программа тура по дням
1 день
Аршан: природа, культура и вулканические тропы
Выезд из Иркутска в 9:00 (переезд 220 км). В пути остановимся в посёлке Култук — самой южной точке Байкала, и у буддийской ступы Даши Гоман.
К 13:00 прибудем в курортный посёлок Аршан. Здесь у вас будет время на обед в традиционном бурятском кафе. Затем насыщенная прогулка: минеральные источники, бурная река Кынгырга, потухший вулкан, каменная река и водопад, к которому ведёт экологическая тропа. Также заглянем на местный монгольский рынок.
Вечером разместимся в гостинице.
2 день
Монголия: священные холмы и золотые пески
После завтрака, в 9:00, отправимся к границе с Монголией (около 100 км), пройдём пограничный контроль и заселимся в юрт-кемпинг. На обед заглянем в кафе с блюдами местной кухни.
Днём вас ждёт экскурсия к священному месту «13 Обоо». Затем посетим «Золотые пески Хубсугула» — природную достопримечательность с видами на озеро и горные ландшафты.
Вечером — возвращение в юрт-кемпинг и свободное время.
3 день
Северное побережье Хубсугула и этнопогружение
После завтрака, в 9:30, выдвигаемся на северное побережье озера Хубсугул. Посетим священное место Байн-Улс, прогуляемся по окрестностям посёлка Ханх. С обзорных площадок откроется панорама на высшую точку Восточных Саян — гору Мунку-Сардык (3491 м).
Затем вернёмся в юрт-кемпинг, где у вас будет время на обед и отдых.
Во второй половине дня познакомимся с бытом кочевников в рамках этнографической экскурсии в юрту местной семьи.
4 день
Возвращение в Иркутск через Рашаант и Нилову Пустынь
В 9:00, после завтрака, отправимся к святому источнику Рашаант, после чего пересечём границу и продолжим путь по России.
По дороге заедем в буддийский дацан на курорте Нилова Пустынь, узнаем о религиозной и культурной традиции региона. В 13:00 остановимся в бурятском кафе.
Ближе к 21:00 вернёмся в Иркутск.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Все переезды по программе, включая трансфер в Монголию из Иркутска и обратно
Услуги гида-водителя
Посещение всех локаций по программе
Что не входит в цену
Билеты до Иркутска и обратно в ваш город
Обеды и ужины
1-местное размещение - доплата от 8000 ₽ за сутки
Дополнительные развлечения на ваш выбор (рыбалка, конная прогулка, треккинг) - стоимость по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, выезд в 9:00, точное место по договорённости
Завершение: Иркутск, 21:00, точное место по договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Илья — ваш гид в Иркутске
Родился и живу в Иркутске. Увлекаюсь историей родного края. Профессиональный фотограф и гид. Более 10 лет занимаюсь организацией и проведением фото- и экскурсионных туров, в том числе индивидуальных с формированием программы по пожеланием гостей.