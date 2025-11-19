Мои заказы

Из Иркутска в Монголию к озеру Хубсугул через Аршан: индивидуальный джип-тур с фотографом

Увидеть природные и духовные сокровища и познакомиться с бытом кочевников в комфортном формате
Отправимся к младшему брату Байкала — озеру Хубсугул, расположенному у подножия Саянских гор. Увидим и другие природные, а также духовные сокровища Восточной Сибири и Монголии.

Держим путь из Иркутска через курорт
читать дальше

Аршан, который славится минеральными источниками, — здесь прогуляемся и остановимся на одну ночь.

На следующий день уже будем любоваться песчаными пляжами и просторами Хубсугула, а для погружения в традиции разместимся в юрт-кемпинге, посетим священные места и заглянем в гости к кочевникам. На обратном пути в Россию заедем к источнику в Рашаанте и в дацан в Ниловой Пустыни. Тур проводится только для вашей компании гидом-фотографом, возможно изменить программу.

Из Иркутска в Монголию к озеру Хубсугул через Аршан: индивидуальный джип-тур с фотографом
Из Иркутска в Монголию к озеру Хубсугул через Аршан: индивидуальный джип-тур с фотографом
Из Иркутска в Монголию к озеру Хубсугул через Аршан: индивидуальный джип-тур с фотографом

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой удобную одежду и обувь по погоде.

Программа тура по дням

1 день

Аршан: природа, культура и вулканические тропы

Выезд из Иркутска в 9:00 (переезд 220 км). В пути остановимся в посёлке Култук — самой южной точке Байкала, и у буддийской ступы Даши Гоман.

К 13:00 прибудем в курортный посёлок Аршан. Здесь у вас будет время на обед в традиционном бурятском кафе. Затем насыщенная прогулка: минеральные источники, бурная река Кынгырга, потухший вулкан, каменная река и водопад, к которому ведёт экологическая тропа. Также заглянем на местный монгольский рынок.

Вечером разместимся в гостинице.

Аршан: природа, культура и вулканические тропыАршан: природа, культура и вулканические тропыАршан: природа, культура и вулканические тропыАршан: природа, культура и вулканические тропы
2 день

Монголия: священные холмы и золотые пески

После завтрака, в 9:00, отправимся к границе с Монголией (около 100 км), пройдём пограничный контроль и заселимся в юрт-кемпинг. На обед заглянем в кафе с блюдами местной кухни.

Днём вас ждёт экскурсия к священному месту «13 Обоо». Затем посетим «Золотые пески Хубсугула» — природную достопримечательность с видами на озеро и горные ландшафты.

Вечером — возвращение в юрт-кемпинг и свободное время.

Монголия: священные холмы и золотые пескиМонголия: священные холмы и золотые пескиМонголия: священные холмы и золотые пески
3 день

Северное побережье Хубсугула и этнопогружение

После завтрака, в 9:30, выдвигаемся на северное побережье озера Хубсугул. Посетим священное место Байн-Улс, прогуляемся по окрестностям посёлка Ханх. С обзорных площадок откроется панорама на высшую точку Восточных Саян — гору Мунку-Сардык (3491 м).

Затем вернёмся в юрт-кемпинг, где у вас будет время на обед и отдых.

Во второй половине дня познакомимся с бытом кочевников в рамках этнографической экскурсии в юрту местной семьи.

Северное побережье Хубсугула и этнопогружениеСеверное побережье Хубсугула и этнопогружениеСеверное побережье Хубсугула и этнопогружениеСеверное побережье Хубсугула и этнопогружениеСеверное побережье Хубсугула и этнопогружение
4 день

Возвращение в Иркутск через Рашаант и Нилову Пустынь

В 9:00, после завтрака, отправимся к святому источнику Рашаант, после чего пересечём границу и продолжим путь по России.

По дороге заедем в буддийский дацан на курорте Нилова Пустынь, узнаем о религиозной и культурной традиции региона. В 13:00 остановимся в бурятском кафе.

Ближе к 21:00 вернёмся в Иркутск.

Возвращение в Иркутск через Рашаант и Нилову ПустыньВозвращение в Иркутск через Рашаант и Нилову ПустыньВозвращение в Иркутск через Рашаант и Нилову ПустыньВозвращение в Иркутск через Рашаант и Нилову Пустынь

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все переезды по программе, включая трансфер в Монголию из Иркутска и обратно
  • Услуги гида-водителя
  • Посещение всех локаций по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • 1-местное размещение - доплата от 8000 ₽ за сутки
  • Дополнительные развлечения на ваш выбор (рыбалка, конная прогулка, треккинг) - стоимость по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, выезд в 9:00, точное место по договорённости
Завершение: Иркутск, 21:00, точное место по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — ваш гид в Иркутске
Родился и живу в Иркутске. Увлекаюсь историей родного края. Профессиональный фотограф и гид. Более 10 лет занимаюсь организацией и проведением фото- и экскурсионных туров, в том числе индивидуальных с формированием программы по пожеланием гостей.

Тур входит в следующие категории Иркутска

Похожие туры из Иркутска

Тур-знакомство с Байкалом в мини-группе: Ольхон, Иркутск, Листвянка и Аршан
На машине
4 дня
2 отзыва
Тур-знакомство с Байкалом в мини-группе: Ольхон, Иркутск, Листвянка и Аршан
Увидеть скалу Шаманку, перенестись в прошлое в музее «Тальцы» и полюбоваться бескрайним озером
Начало: Иркутск, встретим вас в аэропорту, на ж/д вокзале ...
1 янв в 08:00
5 янв в 08:00
42 000 ₽ за человека
В Монголию в гости к «младшему брату Байкала» из Иркутска: окрестности Хубсугула
На машине
3 дня
1 отзыв
В Монголию в гости к «младшему брату Байкала» из Иркутска: окрестности Хубсугула
Попробовать хорхог, познакомиться с бытом кочевников и побывать у подножия Мунку-Сардык
Начало: Иркутск, центральный вход гостиницы «Ангара», 4:00...
19 мая в 08:00
23 июн в 08:00
30 000 ₽ за человека
Приключение в Монголии: восхождение на высочайшую вершину Саян и проживание в юрте
На машине
4 дня
3 отзыва
Приключение в Монголии: восхождение на высочайшую вершину Саян и проживание в юрте
Подняться на высоту 3491 метров, устроить пикник на озере Хубсугул и увидеть буддийские святыни
Начало: Иркутска, заберём вас из аэропорта или от вашего о...
30 апр в 08:00
18 июн в 08:00
38 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска