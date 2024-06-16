На Байкал с комфортом: путешествие по знаковым локациям и SPA по-сибирски

Расслабиться в пантовых ваннах, отправиться на водную прогулку до Огоя и попробовать байкальские чаи
Отдохнуть от городской суеты, насладиться красотами природы и получить незабываемые впечатления — всё это включено в наше путешествие! Насладимся пейзажами Малого Моря, побываем на мистической скале Шаманке, поднимемся к ступе Просветления и узнаем секреты Долины каменных духов. В свободное от экскурсий время вы сможете самостоятельно составить себе досуг.
На Байкал с комфортом: путешествие по знаковым локациям и SPA по-сибирски
На Байкал с комфортом: путешествие по знаковым локациям и SPA по-сибирски
На Байкал с комфортом: путешествие по знаковым локациям и SPA по-сибирски
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Список вещей:

Паспорт
Свидетельство о рождении (для детей)
Полис ОМС
Куртка-ветровка и теплые кофты;
Кепка/ шляпа/ бандана/ платок;
Лёгкая шапка;
Купальник;
Футболки/рубашки с длинным рукавом;
Брюки;
Для женщин — платье или юбка ниже колен (для посещения храмов).
Кроссовки;
Сандалии;
Обувь для пляжа
Солнцезащитные очки (с защитой от UV-лучей не менее 2), защитный крем для лица, рук
Солнцезащитные очки
Личная аптечка
Средства личной гигиены;
Накидка от дождя
Маленькие гидромешки под документы;
Маленький рюкзак или сумочка для однодневных экскурсий;
Тонкие перчатки;
Зонт;
Наличные деньги

Организация:
Сообщите заранее о том, куда вы приедете (укажите также номер рейса, время прибытия, контактный телефон).

Организатор оставляет за собой право изменить порядок проведения программы, не изменяя объема и качества предоставленных услуг.

Проживание. В экоотеле «Мир Байкала» и 4-звёздочном отеле Иркустка. Размещение 2- и 3-местное. Возможно одноместное размещение за доплату.

Питание. В стоимость входит трёхразовое питание. В последние 2 дня тура включён только завтрак.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет. Участие детей до 12 лет оплачивается со скидкой 15%.

Программа тура по дням

1 день

Привет, Байкал: Малое Море, скала Шаманка и релакс в SPA

Встретим вас в Иркутске, позавтракаем и отправимся на побережье Малого Моря. По пути полюбуемся прибайкальскими пейзажами: увидим Прибайкальский хребет, Тажеранскую степь и берег острова Ольхон.

Добравшись до Малого Моря, разместимся на базе отдыха и пообедаем. Затем вас ждёт информационная встреча с гидом.

После этого пойдём на экскурсию к шаманской горе, чтобы познакомиться с традициями местного населения.

Вернёмся в отель на ужин, а вечером вы сможете расслабиться в SPA по-сибирски: попариться в русской баньке, насладиться байкальскими чаями и окунуться в банный чан под открытым небом.

Привет, Байкал: Малое Море, скала Шаманка и релакс в SPAПривет, Байкал: Малое Море, скала Шаманка и релакс в SPAПривет, Байкал: Малое Море, скала Шаманка и релакс в SPAПривет, Байкал: Малое Море, скала Шаманка и релакс в SPA
2 день

На катере до острова Огой

После завтрака поедем на водную экскурсию к острову Огой. Поднимемся к ступе Просветления: полюбуемся видами на Байкал и загадаем свои заветные желания. Также существует поверье, что буддийские ступы помогают справиться посетителям с негативными эмоциями.

Вернёмся в отель на ужин.

На катере до острова ОгойНа катере до острова ОгойНа катере до острова ОгойНа катере до острова Огой
3 день

Красоты Ольхона

Позавтракаем и доедем до острова Ольхон* — сердца Байкала. Его история обросла множеством легенд и преданий. Мы отправляемся на мыс Бурхан или скалу Шаманку. Пещера мыса считалась местом, где живёт хозяин острова — эжин.

*С 3 по 6 дни последовательность экскурсий может быть изменена в зависимости от загруженности отеля.

Красоты ОльхонаКрасоты ОльхонаКрасоты ОльхонаКрасоты Ольхона
4 день

Свободный день или экскурсия в Долину каменных духов

Следующие дни вы сможете провести в расслабленном режиме. Желающим предлагаем отправиться на экскурсию. Будем наслаждаться панорамами Байкала. Увидим озеро с высоты птичьего полёта и узнаем истории о шаманах, связанные с Долиной каменных духов. Это знаменитое место расположилось на просторах Тажеранских степей. Каменными духами называют крупные останцы, которые под воздействием ветра приняли причудливые формы.

Наполнимся энергией и вернёмся в отель.

Свободный день или экскурсия в Долину каменных духовСвободный день или экскурсия в Долину каменных духовСвободный день или экскурсия в Долину каменных духовСвободный день или экскурсия в Долину каменных духовСвободный день или экскурсия в Долину каменных духовСвободный день или экскурсия в Долину каменных духов
5 день

Свободный день

Прогулки, SPA и просто релакс — у вас есть возможность составить досуг в зависимости от пожеланий.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
6 день

Свободный день

Уже завтра мы вернёмся в Иркутск, а пока предлагаем вам насладиться атмосферой, царящей у озера.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
7 день

Возвращение в Иркутск

После завтрака — свободное время, а затем вас ждёт трансфер в Иркутск. Выезжаем в 14:00, по прибытии разместимся в гостинице.

Возвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в Иркутск
8 день

Окончание тура

Мы доставим вас в аэропорт или на ж. -д. вокзал ко времени обратного рейса. До новых встреч!

Окончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тура

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет74 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание (кроме обеда и ужина в последние 2 дня тура)
  • Услуги гида
  • Трансфер по маршруту
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Экскурсии по программе
  • Байкальское SPA
  • Пантовые и травяные ванны
Что не входит в цену
  • Ж. - д. или авиабилеты до Иркутска и обратно
  • Одноместное размещение - 22 000 руб
  • Стоимость тура меняется в зависимости от дат
  • При старте 16.06, 23.06, 30.06, 07.07 стоимость тура составит 74 300 руб
  • При старте 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08 - 80 600 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Иркутска, 09:00-09:30
Завершение: Аэропорт или ж. - д. вокзал Иркутска, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Иркутска

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхРомантическиеБайкалВыездныеВсе турыОльхонНа 8 днейВодные развлеченияSPA

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