Описание тура
Организационные детали
Список вещей:
Паспорт
Свидетельство о рождении (для детей)
Полис ОМС
Куртка-ветровка и теплые кофты;
Кепка/ шляпа/ бандана/ платок;
Лёгкая шапка;
Купальник;
Футболки/рубашки с длинным рукавом;
Брюки;
Для женщин — платье или юбка ниже колен (для посещения храмов).
Кроссовки;
Сандалии;
Обувь для пляжа
Солнцезащитные очки (с защитой от UV-лучей не менее 2), защитный крем для лица, рук
Солнцезащитные очки
Личная аптечка
Средства личной гигиены;
Накидка от дождя
Маленькие гидромешки под документы;
Маленький рюкзак или сумочка для однодневных экскурсий;
Тонкие перчатки;
Зонт;
Наличные деньги
Организация:
Сообщите заранее о том, куда вы приедете (укажите также номер рейса, время прибытия, контактный телефон).
Организатор оставляет за собой право изменить порядок проведения программы, не изменяя объема и качества предоставленных услуг.
Проживание. В экоотеле «Мир Байкала» и 4-звёздочном отеле Иркустка. Размещение 2- и 3-местное. Возможно одноместное размещение за доплату.
Питание. В стоимость входит трёхразовое питание. В последние 2 дня тура включён только завтрак.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет. Участие детей до 12 лет оплачивается со скидкой 15%.
Программа тура по дням
Привет, Байкал: Малое Море, скала Шаманка и релакс в SPA
Встретим вас в Иркутске, позавтракаем и отправимся на побережье Малого Моря. По пути полюбуемся прибайкальскими пейзажами: увидим Прибайкальский хребет, Тажеранскую степь и берег острова Ольхон.
Добравшись до Малого Моря, разместимся на базе отдыха и пообедаем. Затем вас ждёт информационная встреча с гидом.
После этого пойдём на экскурсию к шаманской горе, чтобы познакомиться с традициями местного населения.
Вернёмся в отель на ужин, а вечером вы сможете расслабиться в SPA по-сибирски: попариться в русской баньке, насладиться байкальскими чаями и окунуться в банный чан под открытым небом.
На катере до острова Огой
После завтрака поедем на водную экскурсию к острову Огой. Поднимемся к ступе Просветления: полюбуемся видами на Байкал и загадаем свои заветные желания. Также существует поверье, что буддийские ступы помогают справиться посетителям с негативными эмоциями.
Вернёмся в отель на ужин.
Красоты Ольхона
Позавтракаем и доедем до острова Ольхон* — сердца Байкала. Его история обросла множеством легенд и преданий. Мы отправляемся на мыс Бурхан или скалу Шаманку. Пещера мыса считалась местом, где живёт хозяин острова — эжин.
*С 3 по 6 дни последовательность экскурсий может быть изменена в зависимости от загруженности отеля.
Свободный день или экскурсия в Долину каменных духов
Следующие дни вы сможете провести в расслабленном режиме. Желающим предлагаем отправиться на экскурсию. Будем наслаждаться панорамами Байкала. Увидим озеро с высоты птичьего полёта и узнаем истории о шаманах, связанные с Долиной каменных духов. Это знаменитое место расположилось на просторах Тажеранских степей. Каменными духами называют крупные останцы, которые под воздействием ветра приняли причудливые формы.
Наполнимся энергией и вернёмся в отель.
Свободный день
Прогулки, SPA и просто релакс — у вас есть возможность составить досуг в зависимости от пожеланий.
Свободный день
Уже завтра мы вернёмся в Иркутск, а пока предлагаем вам насладиться атмосферой, царящей у озера.
Возвращение в Иркутск
После завтрака — свободное время, а затем вас ждёт трансфер в Иркутск. Выезжаем в 14:00, по прибытии разместимся в гостинице.
Окончание тура
Мы доставим вас в аэропорт или на ж. -д. вокзал ко времени обратного рейса. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|74 300 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание (кроме обеда и ужина в последние 2 дня тура)
- Услуги гида
- Трансфер по маршруту
- Трансфер из/до аэропорта
- Экскурсии по программе
- Байкальское SPA
- Пантовые и травяные ванны
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Иркутска и обратно
- Одноместное размещение - 22 000 руб
- Стоимость тура меняется в зависимости от дат
- При старте 16.06, 23.06, 30.06, 07.07 стоимость тура составит 74 300 руб
- При старте 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08 - 80 600 руб