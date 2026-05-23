В 10:00 мы отправимся к мысу Хобой — уникальному природному памятнику, расположенному на севере острова. Здесь можно будет увидеть выразительные скальные формы, сквозные проёмы и трещины. Это место особенно подходит для фотосъёмки. По пути остановимся на острове Харанцы в проливе Малое Море. Он известен живописными панорамами Байкала, а также пещерами и гротами, украшенными ледяными наплёсками.

Посетим деревню Песчанка — исторически значимое поселение Ольхона. Здесь сохранились песчаные дюны, а также можно узнать о колонии заключённых, существовавшей в этих местах в 1930-х годах. Следующей остановкой станет мыс Три Брата, с которым связана легенда о братьях, обращённых в камень. Отсюда откроется вид на пролив Малое Море и Прибайкальский хребет, можно будет увидеть торосы — обломки льда, образующиеся при сжатии ледяного покрова.

По прибытии на мыс Хобой прогуляемся по льду, рассмотрим скалы и снежные гроты, насладимся энергетикой этого места. В течение дня будет организован обед-пикник прямо на озере. В 16:00 запланировано возвращение на базу отдыха.

Продолжительность экскурсии составит около 4 часов, протяжённость маршрута — 92 км.