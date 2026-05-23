На застывший Байкал в мини-группе: Ольхон с севера на юг и Тажеранские степи

Прокатиться на хивусе, увидеть главные места и знаменитые скалы, заглянуть в ледяные гроты
Приглашаем в путешествие в самое сердце Байкала, когда озеро становится огромным зеркалом. Здесь скалы хранят древние легенды, а пространство будто очищает мысли.

Вы окажетесь на сакральном Ольхоне, увидите знаменитые мысы и
проливы, вдохнёте кристально чистый воздух. Вас ждут обед-пикник прямо на льду, тишина и мощь природы.

Мы полюбуемся метановыми пузырьками и наплесками, заглянем в гроты с нависающими крупными сосульками.

Посетим основные локации, а заботливое сопровождение опытными гидами, тёплая компания и проживание в уютных гостевых домах позволят полнее насладиться поездкой.

На застывший Байкал в мини-группе: Ольхон с севера на юг и Тажеранские степи

Описание тура

Организационные детали

Полное сопровождение опытными гидами.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переезд на Ольхон, первое знакомство с островом

Встречаемся и едем в посёлок Хужир. Наш путь составит 293 км с остановкой на обед в посёлке Баяндай. Мы отправимся на Ольхон — крупнейший обитаемый остров Байкала, его сердце. После размещения на базе отдыха начнётся пешеходная прогулка по посёлку. Вас ожидает знакомство с мысом Бурхан, известным также как Шаман-скала, которую считают местом обитания главного божества Байкала. Мы посетим ключевые сакральные локации и погрузимся в атмосферу шаманских традиций.

Общая продолжительность экскурсионного дня составит около 5 часов, расстояние — около 300 км.

2 день

Дорога к мысу Хобой и достопримечательности по пути

В 10:00 мы отправимся к мысу Хобой — уникальному природному памятнику, расположенному на севере острова. Здесь можно будет увидеть выразительные скальные формы, сквозные проёмы и трещины. Это место особенно подходит для фотосъёмки. По пути остановимся на острове Харанцы в проливе Малое Море. Он известен живописными панорамами Байкала, а также пещерами и гротами, украшенными ледяными наплёсками.

Посетим деревню Песчанка — исторически значимое поселение Ольхона. Здесь сохранились песчаные дюны, а также можно узнать о колонии заключённых, существовавшей в этих местах в 1930-х годах. Следующей остановкой станет мыс Три Брата, с которым связана легенда о братьях, обращённых в камень. Отсюда откроется вид на пролив Малое Море и Прибайкальский хребет, можно будет увидеть торосы — обломки льда, образующиеся при сжатии ледяного покрова.

По прибытии на мыс Хобой прогуляемся по льду, рассмотрим скалы и снежные гроты, насладимся энергетикой этого места. В течение дня будет организован обед-пикник прямо на озере. В 16:00 запланировано возвращение на базу отдыха.

Продолжительность экскурсии составит около 4 часов, протяжённость маршрута — 92 км.

3 день

Путешествие на юг Ольхона на хивусе

Сегодня на юг Ольхона мы поедем на судне на воздушной подушке — хивусе. Побываем на необитаемом острове Огой, где расположена буддийская ступа Просветления. Считается, что обход ступы по кругу помогает исполнить заветные желания. Полюбуемся впечатляющими видами и разнообразными ледовыми формами. Особое внимание привлекут наплески и гроты. Наплески отличаются яркой фактурой и иногда поднимаются на высоту 15 метров и более. Для обнаружения гротов потребуется внимательное исследование скальных участков, поскольку самые живописные из них легко пропустить.

Мы поднимемся на смотровую гору, откуда нам откроются панорамные пейзажи, осмотрим гроты Елга и скалу Трезубец, с вершины которой можно увидеть неоднородные льдины Байкала и множество живописных бухт. Также посетим скалу Дракон, напоминающую мифическое существо.

Далее продолжим путь к самой западной части острова — мысу Кобылья Голова. Нас ожидают застывшие волны Байкала, метановые пузырьки подо льдом, а также гроты с нависающими крупными сосульками. В 16:00 мы вернёмся на базу отдыха.

Продолжительность экскурсии — около 4 часов, расстояние маршрута — 83 км.

4 день

В Иркутск через Приморский хребет и Тажеранские степи

После обеда мы покинем Ольхон и отправимся по одной из самых живописных дорог Байкала в другую часть озера: маршрут пройдёт через Приморский хребет и Тажеранские степи. Эти территории считаются одними из самых древних в регионе — формирование Тажеранской степи началось более 300 миллионов лет назад. Здесь расположены десятки минерализованных озёр, вода которых меняет оттенки от голубого до изумрудного, а скальные образования напоминают руины замков и древних крепостей.

Зимой степь приобретает особый шарм: светлые снежные просторы контрастируют с тёмными скалами, в небе парят орланы и коршуны, а морозный воздух остаётся кристально чистым. Это пространство словно объединяет современность и далёкое прошлое Земли.

По прибытии в Иркутск разместимся в апартаментах.

5 день

Завершение тура, отъезд

В этот день будет организован трансфер в аэропорт Иркутска. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник69 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Обед-пикник во 2-й день
  • Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал
  • Транспортные услуги (комфортный автомобиль, хивусы, УАЗы)
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты в музеи и национальные парки
  • Фольклорные и этнические программы
  • Медицинская страховка
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Иркутска и обратно
  • Питание (кроме одного обеда)
  • 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 9:00 (возможно любое время встречи в течение дня, по договорённости)
Завершение: Аэропорт Иркутска, 18:00 (возможно другое время по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — Организатор в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Активно работаем на рынке более 6 лет и каждый год делаем счастливее более 2000 путешественников. Наши преимущества: ✅Уникальные эксклюзивные авторские туры! Мы создаем каждый тур с любовью и вниманием к деталям. Маршруты
подходят для семей с детьми школьного возраста. ✅ Мы являемся участниками реестра туроператоров, что подтверждает нашу надежность на рынке туристических услуг. ✅ Гибкие даты туров. На всех направлениях заезды мини-групп от двух человек каждую неделю! ✅ Выгодная цена. Все туры проходят в мини-группах по цене групповых с комфортом. ✅ Живые отзывы и проверенные гиды. Мы работаем только с местными гидами, обладающими отличной репутацией. Наши направления: Алтай, Адыгея, Байкал, Дагестан, Кавказ, Карелия, Мурманск, Камчатка, Сахалин, Калининград, Сочи, Пермь, Владивосток, Курильские острова, Астрахань.

