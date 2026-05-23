Описание тура
Организационные детали
Полное сопровождение опытными гидами.
Программа тура по дням
Встреча, переезд на Ольхон, первое знакомство с островом
Встречаемся и едем в посёлок Хужир. Наш путь составит 293 км с остановкой на обед в посёлке Баяндай. Мы отправимся на Ольхон — крупнейший обитаемый остров Байкала, его сердце. После размещения на базе отдыха начнётся пешеходная прогулка по посёлку. Вас ожидает знакомство с мысом Бурхан, известным также как Шаман-скала, которую считают местом обитания главного божества Байкала. Мы посетим ключевые сакральные локации и погрузимся в атмосферу шаманских традиций.
Общая продолжительность экскурсионного дня составит около 5 часов, расстояние — около 300 км.
Дорога к мысу Хобой и достопримечательности по пути
В 10:00 мы отправимся к мысу Хобой — уникальному природному памятнику, расположенному на севере острова. Здесь можно будет увидеть выразительные скальные формы, сквозные проёмы и трещины. Это место особенно подходит для фотосъёмки. По пути остановимся на острове Харанцы в проливе Малое Море. Он известен живописными панорамами Байкала, а также пещерами и гротами, украшенными ледяными наплёсками.
Посетим деревню Песчанка — исторически значимое поселение Ольхона. Здесь сохранились песчаные дюны, а также можно узнать о колонии заключённых, существовавшей в этих местах в 1930-х годах. Следующей остановкой станет мыс Три Брата, с которым связана легенда о братьях, обращённых в камень. Отсюда откроется вид на пролив Малое Море и Прибайкальский хребет, можно будет увидеть торосы — обломки льда, образующиеся при сжатии ледяного покрова.
По прибытии на мыс Хобой прогуляемся по льду, рассмотрим скалы и снежные гроты, насладимся энергетикой этого места. В течение дня будет организован обед-пикник прямо на озере. В 16:00 запланировано возвращение на базу отдыха.
Продолжительность экскурсии составит около 4 часов, протяжённость маршрута — 92 км.
Путешествие на юг Ольхона на хивусе
Сегодня на юг Ольхона мы поедем на судне на воздушной подушке — хивусе. Побываем на необитаемом острове Огой, где расположена буддийская ступа Просветления. Считается, что обход ступы по кругу помогает исполнить заветные желания. Полюбуемся впечатляющими видами и разнообразными ледовыми формами. Особое внимание привлекут наплески и гроты. Наплески отличаются яркой фактурой и иногда поднимаются на высоту 15 метров и более. Для обнаружения гротов потребуется внимательное исследование скальных участков, поскольку самые живописные из них легко пропустить.
Мы поднимемся на смотровую гору, откуда нам откроются панорамные пейзажи, осмотрим гроты Елга и скалу Трезубец, с вершины которой можно увидеть неоднородные льдины Байкала и множество живописных бухт. Также посетим скалу Дракон, напоминающую мифическое существо.
Далее продолжим путь к самой западной части острова — мысу Кобылья Голова. Нас ожидают застывшие волны Байкала, метановые пузырьки подо льдом, а также гроты с нависающими крупными сосульками. В 16:00 мы вернёмся на базу отдыха.
Продолжительность экскурсии — около 4 часов, расстояние маршрута — 83 км.
В Иркутск через Приморский хребет и Тажеранские степи
После обеда мы покинем Ольхон и отправимся по одной из самых живописных дорог Байкала в другую часть озера: маршрут пройдёт через Приморский хребет и Тажеранские степи. Эти территории считаются одними из самых древних в регионе — формирование Тажеранской степи началось более 300 миллионов лет назад. Здесь расположены десятки минерализованных озёр, вода которых меняет оттенки от голубого до изумрудного, а скальные образования напоминают руины замков и древних крепостей.
Зимой степь приобретает особый шарм: светлые снежные просторы контрастируют с тёмными скалами, в небе парят орланы и коршуны, а морозный воздух остаётся кристально чистым. Это пространство словно объединяет современность и далёкое прошлое Земли.
По прибытии в Иркутск разместимся в апартаментах.
Завершение тура, отъезд
В этот день будет организован трансфер в аэропорт Иркутска. До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|69 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Обед-пикник во 2-й день
- Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал
- Транспортные услуги (комфортный автомобиль, хивусы, УАЗы)
- Сопровождение гидом
- Входные билеты в музеи и национальные парки
- Фольклорные и этнические программы
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Иркутска и обратно
- Питание (кроме одного обеда)
- 1-местное размещение