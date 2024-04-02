Путешествие на священное озеро Байкал! Величественные горы хребта Хамар-Дабан, удивительная природа Байкальского заповедника, чистый воздух и бескрайние воды Байкала — все это ждет Вас в нашем туре.

Программа по дням Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно

от 53 600 ₽ за человека

Время начала: 10:00

Наберем целебной воды из минеральных источников в Тункинской долине

Отправимся любоваться водопадами и буддийским дацаном в знаменитый пос. Аршан

Прогуляемся по тропе к озерам и отдохнем на природе

Отправление из Байкальска. Прибытие в Иркутск.

Остановка в кафе бурятской кухни для самостоятельного обеда.

Прогулка по экотропе к водопаду. Посещение буддийского дацана и минеральных источников.

Свободный день в Байкальске. Возможность прогуляться по Байкальску и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Прогулка по живописной лесной тропе вдоль озер, отдых на природе.

Экскурсия в экопарк «Теплые озера» на реке Снежной.

Встреча в Иркутске и отправление в Байкальск.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:

Размещение Обычные даты Праздничные даты хостел эконом стандарт хостел эконом стандарт 2-хместный номер 53 600 58 200 62 800 56 700 59 700 64 300 доплата за одноместное размещение - 7 000 10 000 - 8 000 11 000

Размещение хостел: место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже);

Размещение эконом: 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров);

Размещение стандарт: 2-местный номер (удобства в номере)

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами: