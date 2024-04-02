Классика летнего или осеннего Байкальска

Путешествие на священное озеро Байкал! Величественные горы хребта Хамар-Дабан, удивительная природа Байкальского заповедника, чистый воздух и бескрайние воды Байкала — все это ждет Вас в нашем туре.
5
3 отзыва
Классика летнего или осеннего Байкальска
Классика летнего или осеннего Байкальска
Классика летнего или осеннего Байкальска
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Теплые озера
Теплые озера
Прогуляемся по тропе к озерам и отдохнем на природе
Тункинская долина
Тункинская долина
Отправимся любоваться водопадами и буддийским дацаном в знаменитый пос. Аршан
Минеральные источники
Минеральные источники
Наберем целебной воды из минеральных источников в Тункинской долине

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Байкальск

Встреча в Иркутске и отправление в Байкальск.

Размещение в гостинице.

Питание: ужин.

Продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Иркутск - БайкальскИркутск - БайкальскИркутск - Байкальск
2 день

Экскурсия в экопарк «Теплые озера» на Снежной

Экскурсия в экопарк «Теплые озера» на реке Снежной.

Прогулка по живописной лесной тропе вдоль озер, отдых на природе.

Обед-пикник. Возвращение в гостиницу.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Экскурсия в экопарк «Теплые озера» на СнежнойЭкскурсия в экопарк «Теплые озера» на СнежнойЭкскурсия в экопарк «Теплые озера» на Снежной
3 день

Свободный день в Байкальсе

Свободный день в Байкальске. Возможность прогуляться по Байкальску и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание: завтрак, ужин.

Свободный день в БайкальсеСвободный день в БайкальсеСвободный день в Байкальсе
4 день

Экскурсия в Тункинскую долину

Экскурсия в Тункинскую долину, поселок Аршан (республика Бурятия).

Прогулка по экотропе к водопаду. Посещение буддийского дацана и минеральных источников.

Остановка в кафе бурятской кухни для самостоятельного обеда.

Возвращение в гостиницу.

Питание: завтрак, ужин.

Продолжительность: ориентировочно 9 ч.

Экскурсия в Тункинскую долинуЭкскурсия в Тункинскую долинуЭкскурсия в Тункинскую долину
5 день

Байкальск - Иркутск

Отправление из Байкальска. Прибытие в Иркутск.

Питание: завтрак.

Продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Байкальск - ИркутскБайкальск - ИркутскБайкальск - Иркутск

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:

РазмещениеОбычные датыПраздничные даты
хостелэкономстандартхостелэкономстандарт
2-хместный номер53 60058 20062 80056 70059 70064 300
доплата за одноместное размещение-7 00010 000-8 00011 000

Размещение хостел: место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже);

Размещение эконом: 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров);

Размещение стандарт: 2-местный номер (удобства в номере)

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:

  • 20 июля – 10 августа

Варианты проживания

Гостиница «Маргобай»

4 ночи

Двухэтажный уютный гостиничный комплекс удобно расположен в центральной части Байкальска в 200 метрах от Байкала.

Номера класса люкс, стандарт, эконом и хостел. В гостинице работает кафе-бар, сауна с бассейном, баня, прачечная, автопарковка.

Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение согласно выбранной цене
  • Питание: День 1: ужинДень 2: завтрак, обед, ужинДень 3-4: завтрак, ужинДень 5: завтрак
  • День 1: ужин
  • День 2: завтрак, обед, ужин
  • День 3-4: завтрак, ужин
  • День 5: завтрак
  • Транспортные услуги: День 1: Иркутск - БайкальскДень 2: Байкальск - Теплые озера - БайкальскДень 4: Байкальск - Аршан - БайкальскДень 5: Байкальск - Иркутск
  • День 1: Иркутск - Байкальск
  • День 2: Байкальск - Теплые озера - Байкальск
  • День 4: Байкальск - Аршан - Байкальск
  • День 5: Байкальск - Иркутск
  • Экскурсионные услуги: День 2: Прогулка к Теплым озерамДень 4: Обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацан
  • День 2: Прогулка к Теплым озерам
  • День 4: Обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацан
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Рекреационные сборы
  • Экскурсионные услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой;
  • не забудьте фотоаппарат и отличное настроение.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
2 апр 2024
Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
К
15 мар 2024
Здорово провели время.
Спасибо!

Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.
А
26 фев 2024
Профессионалы!
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!
Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!

Тур входит в следующие категории Иркутска

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