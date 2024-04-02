Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иркутск - Байкальск
Встреча в Иркутске и отправление в Байкальск.
Размещение в гостинице.
Питание: ужин.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Экскурсия в экопарк «Теплые озера» на Снежной
Экскурсия в экопарк «Теплые озера» на реке Снежной.
Прогулка по живописной лесной тропе вдоль озер, отдых на природе.
Обед-пикник. Возвращение в гостиницу.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Свободный день в Байкальсе
Свободный день в Байкальске. Возможность прогуляться по Байкальску и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание: завтрак, ужин.
Экскурсия в Тункинскую долину
Экскурсия в Тункинскую долину, поселок Аршан (республика Бурятия).
Прогулка по экотропе к водопаду. Посещение буддийского дацана и минеральных источников.
Остановка в кафе бурятской кухни для самостоятельного обеда.
Возвращение в гостиницу.
Питание: завтрак, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 9 ч.
Байкальск - Иркутск
Отправление из Байкальска. Прибытие в Иркутск.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:
|Размещение
|Обычные даты
|Праздничные даты
|хостел
|эконом
|стандарт
|хостел
|эконом
|стандарт
|2-хместный номер
|53 600
|58 200
|62 800
|56 700
|59 700
|64 300
|доплата за одноместное размещение
|-
|7 000
|10 000
|-
|8 000
|11 000
Размещение хостел: место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже);
Размещение эконом: 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров);
Размещение стандарт: 2-местный номер (удобства в номере)
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
- 20 июля – 10 августа
Варианты проживания
Гостиница «Маргобай»
Двухэтажный уютный гостиничный комплекс удобно расположен в центральной части Байкальска в 200 метрах от Байкала.
Номера класса люкс, стандарт, эконом и хостел. В гостинице работает кафе-бар, сауна с бассейном, баня, прачечная, автопарковка.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение согласно выбранной цене
- Питание: День 1: ужинДень 2: завтрак, обед, ужинДень 3-4: завтрак, ужинДень 5: завтрак
- День 1: ужин
- День 2: завтрак, обед, ужин
- День 3-4: завтрак, ужин
- День 5: завтрак
- Транспортные услуги: День 1: Иркутск - БайкальскДень 2: Байкальск - Теплые озера - БайкальскДень 4: Байкальск - Аршан - БайкальскДень 5: Байкальск - Иркутск
- День 1: Иркутск - Байкальск
- День 2: Байкальск - Теплые озера - Байкальск
- День 4: Байкальск - Аршан - Байкальск
- День 5: Байкальск - Иркутск
- Экскурсионные услуги: День 2: Прогулка к Теплым озерамДень 4: Обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацан
- День 2: Прогулка к Теплым озерам
- День 4: Обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацан
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Рекреационные сборы
- Экскурсионные услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная обувь и теплые носки;
- сменная обувь;
- теплая куртка и брюки;
- свитер или толстовка;
- шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
- купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
- солнцезащитные очки;
- крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
- если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой;
- не забудьте фотоаппарат и отличное настроение.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо!
Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!