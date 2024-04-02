Чарующая красота горного хребта Хамар-Дабан, удивительные виды на озеро, бурятская этника и сибирская кухня — всё это ждет Вас в туре.
Программа тура по дням
Иркутск - Байкальск
Встреча в Иркутске и отправление в Байкальск.
Размещение в гостинице.
Питание включено: ужин.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Экскурсия в экопарк «Теплые озера» на Снежной
Экскурсия в экопарк Теплые озера на реке Снежной.
Прогулка по живописной лесной тропе вдоль озер, отдых на природе.
Обед-пикник.
Возвращение в гостиницу.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Свободный день в Байкальсе
Свободный день в Байкальске.
Возможность прогуляться по Байкальску и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание: завтрак, ужин.
Экскурсия в Тункинскую долину
Экскурсия в Тункинскую долину, поселок Аршан (республика Бурятия).
Прогулка по эко-тропе к водопаду.
Посещение буддийского дацана и минеральных источников.
Остановка в кафе бурятской кухни для самостоятельного обеда.
Возвращение в гостиницу.
Питание: завтрак, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 9 ч.
Свободный день в Байкальске
Свободный день в Байкальске.
Возможность прогуляться по Байкальску и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание: завтрак, ужин.
Байкальский государственный биосферный заповедник
Экскурсия в Байкальский государственный биосферный заповедник.
Посещение интерактивного визит-центра.
Прогулка по заповедной эко-тропе.
Обед-пикник во время экскурсии.
Возвращение в гостиницу.
Питание: завтрак, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Свободный день в Байкальске
Свободный день в Байкальске.
Возможность прогуляться по Байкальску и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание: завтрак, ужин.
Байкальск - Иркутск
Отправление из Байкальска.
Прибытие в Иркутск.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:
|Размещение
|Обычные даты
|Праздничные даты
|хостел
|эконом
|стандарт
|хостел
|эконом
|стандарт
|2-хместный номер
|78 600
|86 200
|94 800
|83 700
|89 700
|97 300
|доплата за одноместное размещение
|-
|12 300
|17 500
|-
|14 000
|19 300
Размещение хостел: место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже).
Размещение эконом: 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).
Размещение стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
- 20 июля – 10 августа.
Варианты проживания
Гостиница «Маргобай»
Двухэтажный уютный гостиничный комплекс удобно расположен в центральной части Байкальска в 200 метрах от Байкала.
Номера класса люкс, стандарт, эконом и хостел.
В гостинице работает кафе-бар, сауна с бассейном, баня, прачечная, автопарковка.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение, согласно выбранной цене
- Питание: день 1: ужиндень 2, 6: завтрак, обед, ужиндень 3-5, 7: завтрак, ужиндень 8: завтрак
- День 1: ужин
- День 2, 6: завтрак, обед, ужин
- День 3-5, 7: завтрак, ужин
- День 8: завтрак
- Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Байкальскдень 2: Байкальск - Теплые озера - Байкальскдень 4: Байкальск - Аршан - Байкальск день 6: Байкальск - Танхой - Байкальск день 8: Байкальск - Иркутск
- День 1: Иркутск - Байкальск
- День 2: Байкальск - Теплые озера - Байкальск
- День 4: Байкальск - Аршан - Байкальск
- День 6: Байкальск - Танхой - Байкальск
- День 8: Байкальск - Иркутск
- Экскурсионные услуги: день 2: Прогулка к Теплым озерамдень 4: Обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацандень 6: Посещение Байкальского государственного заповедника в Танхое
- День 2: Прогулка к Теплым озерам
- День 4: Обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацан
- День 6: Посещение Байкальского государственного заповедника в Танхое
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Список необходимых вещей
- удобная обувь и теплые носки;
- сменная обувь;
- теплая куртка и брюки;
- свитер или толстовка;
- шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
- солнцезащитные очки;
- крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой Байкал летом и осенью?
В июне на Байкале уже очень тепло днем, экскурсии и прогулки проходят комфортно, но еще могут быть прохладные вечера, в конце мая и в июне довольно мало туристов и можно насладиться уединением.
В июле и августе на Байкале очень солнечно, можно купаться и проводить время на пляже. Можно кататься на сапах, попробовать местную ягоду (например, в Байкальске растет много клубники и малины), отправиться в круиз или в экскурсионные поездки на катере.
Осенью на Байкале совсем немного туристов, поэтому никто не помешает уединению и наслаждению.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо!
Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!