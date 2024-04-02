Байкальская мозаика. Летнее или осеннее путешествие

Замечательная возможность познакомиться с городом Байкальском, который уютно расположился на самом берегу Байкала.

Чарующая красота горного хребта Хамар-Дабан, удивительные виды на озеро, бурятская этника и сибирская кухня — всё это ждет Вас в туре.
5
3 отзыва
Байкальская мозаика. Летнее или осеннее путешествие
Байкальская мозаика. Летнее или осеннее путешествие
Байкальская мозаика. Летнее или осеннее путешествие
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Байкальск

Встреча в Иркутске и отправление в Байкальск.

Размещение в гостинице.

Питание включено: ужин.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Иркутск - БайкальскИркутск - БайкальскИркутск - БайкальскИркутск - Байкальск
2 день

Экскурсия в экопарк «Теплые озера» на Снежной

Экскурсия в экопарк Теплые озера на реке Снежной.

Прогулка по живописной лесной тропе вдоль озер, отдых на природе.

Обед-пикник.

Возвращение в гостиницу.

Питание: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Экскурсия в экопарк «Теплые озера» на СнежнойЭкскурсия в экопарк «Теплые озера» на СнежнойЭкскурсия в экопарк «Теплые озера» на Снежной
3 день

Свободный день в Байкальсе

Свободный день в Байкальске.

Возможность прогуляться по Байкальску и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание: завтрак, ужин.

Свободный день в БайкальсеСвободный день в БайкальсеСвободный день в Байкальсе
4 день

Экскурсия в Тункинскую долину

Экскурсия в Тункинскую долину, поселок Аршан (республика Бурятия).

Прогулка по эко-тропе к водопаду.

Посещение буддийского дацана и минеральных источников.

Остановка в кафе бурятской кухни для самостоятельного обеда.

Возвращение в гостиницу.

Питание: завтрак, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 9 ч.

Экскурсия в Тункинскую долинуЭкскурсия в Тункинскую долинуЭкскурсия в Тункинскую долинуЭкскурсия в Тункинскую долину
5 день

Свободный день в Байкальске

Свободный день в Байкальске.

Возможность прогуляться по Байкальску и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание: завтрак, ужин.

Свободный день в БайкальскеСвободный день в БайкальскеСвободный день в Байкальске
6 день

Байкальский государственный биосферный заповедник

Экскурсия в Байкальский государственный биосферный заповедник.

Посещение интерактивного визит-центра.

Прогулка по заповедной эко-тропе.

Обед-пикник во время экскурсии.

Возвращение в гостиницу.

Питание: завтрак, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Байкальский государственный биосферный заповедникБайкальский государственный биосферный заповедникБайкальский государственный биосферный заповедник
7 день

Свободный день в Байкальске

Свободный день в Байкальске.

Возможность прогуляться по Байкальску и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание: завтрак, ужин.

Свободный день в БайкальскеСвободный день в БайкальскеСвободный день в Байкальске
8 день

Байкальск - Иркутск

Отправление из Байкальска.

Прибытие в Иркутск.

Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:

РазмещениеОбычные датыПраздничные даты
хостелэкономстандартхостелэкономстандарт
2-хместный номер78 60086 20094 80083 70089 70097 300
доплата за одноместное размещение-12 30017 500-14 00019 300

Размещение хостел: место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже).

Размещение эконом: 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).

Размещение стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:

  • 20 июля – 10 августа.

Варианты проживания

Гостиница «Маргобай»

7 ночей

Двухэтажный уютный гостиничный комплекс удобно расположен в центральной части Байкальска в 200 метрах от Байкала.

Номера класса люкс, стандарт, эконом и хостел.

В гостинице работает кафе-бар, сауна с бассейном, баня, прачечная, автопарковка.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение, согласно выбранной цене
  • Питание: день 1: ужиндень 2, 6: завтрак, обед, ужиндень 3-5, 7: завтрак, ужиндень 8: завтрак
  • День 1: ужин
  • День 2, 6: завтрак, обед, ужин
  • День 3-5, 7: завтрак, ужин
  • День 8: завтрак
  • Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Байкальскдень 2: Байкальск - Теплые озера - Байкальскдень 4: Байкальск - Аршан - Байкальск день 6: Байкальск - Танхой - Байкальск день 8: Байкальск - Иркутск
  • День 1: Иркутск - Байкальск
  • День 2: Байкальск - Теплые озера - Байкальск
  • День 4: Байкальск - Аршан - Байкальск
  • День 6: Байкальск - Танхой - Байкальск
  • День 8: Байкальск - Иркутск
  • Экскурсионные услуги: день 2: Прогулка к Теплым озерамдень 4: Обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацандень 6: Посещение Байкальского государственного заповедника в Танхое
  • День 2: Прогулка к Теплым озерам
  • День 4: Обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацан
  • День 6: Посещение Байкальского государственного заповедника в Танхое
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Иркутск
Список необходимых вещей
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой Байкал летом и осенью?

В июне на Байкале уже очень тепло днем, экскурсии и прогулки проходят комфортно, но еще могут быть прохладные вечера, в конце мая и в июне довольно мало туристов и можно насладиться уединением.
В июле и августе на Байкале очень солнечно, можно купаться и проводить время на пляже. Можно кататься на сапах, попробовать местную ягоду (например, в Байкальске растет много клубники и малины), отправиться в круиз или в экскурсионные поездки на катере.

Золотая осень – очень красивая пора путешествий на озеро. Солнечная погода, тихий Байкал и золотая листва деревьев.
Осенью на Байкале совсем немного туристов, поэтому никто не помешает уединению и наслаждению.
Сезон золотой осени обычно длится до середины октября, а в ноябре на Байкале уже появляется первый снег. Зимние развлечения появляются уже в декабре, когда выпадает достаточное количество снега и можно насладиться живописными красотами озера и его окрестностей.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
2 апр 2024
Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
К
15 мар 2024
Здорово провели время.
Спасибо!

Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.
А
26 фев 2024
Профессионалы!
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!
Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!

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