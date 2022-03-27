Документы:

Необходимо обязательно при себе иметь:

Паспорт (для детей — свидетельство о рождении). Полис обязательного медицинского страхования. Справка от терапевта, если имеются хронические заболевания (турист принимает на себя ответственность за свое здоровье в туре).

Необходимое личное снаряжение для зимних и весенних путешествий:

Предлагаем перечень необходимого снаряжения включает и то что одето на Вас:

Снаряжение и аксессуары:

Рюкзак для личный вещей 60 литров. Фонарь налобный. Очки солнцезащитные. Ложка, кружка, чашка, ножик. Спички, или зажигалку. Индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов не более 200гр. по весу). Средства от загара (обязательно в горах и путешествиях по льду озера Байкал).

Необходимая одежда:

Нижнее белье.

Термобелье 1 шт.

Кофта, флиска или т. п (желательно из современных материалов).

Штормовой костюм – куртка + брюки. Наличие обязательно. Куртка – утепленная с капюшоном. Брюки – защита от ветра, влаги. Можно использовать горнолыжный костюм .

. Носки простые (или трекинговые) — 2 пары.

Носки шерстяные (трекинговые, утепленные).

Обувь желательно 2 пары (треккинговые ботинки или другие теплые ботинки с теплой стелькой, без высокого каблука, унты).

Трекинговые палки — рекомендуем только на пешие маршруты, в комбинированных на усмотрение участников.

Шапочка теплая спортивная — 2 шт.

Средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.).

Перчатки утепленные и варежки зимние.

Специальное снаряжение (на определенных маршрутах):

*коньки

*резинки с шипами для обуви – ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАЛИЧИЕ в походах по льду

Примечание: если специальное снаряжение не входит в стоимость тура, его можно взять в аренду в фирме, заранее сообщив об этом вашему менеджеру.

Важно! Обязательно иметь на всем маршруте следующие документы – паспорт, полис обязательного медицинского страхования, ребенку – свидетельство о рождении.

Требование к набору «личных вещей» — ничего лишнего и тяжелого!