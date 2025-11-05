Мои заказы

Бугульдейка – туры в Иркутске

Найдено 3 тура в категории «Бугульдейка» в Иркутске, цены от 39 900 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Удивительный Байкал: Бугульдейка, Ольхон, Огой и Долина каменных духов
На машине
4 дня
1 отзыв
Удивительный Байкал: Бугульдейка, Ольхон, Огой и Долина каменных духов
Узнать тайны скалы Шаманки, полюбоваться панорамой Большого Байкала и увидеть Мраморный карьер
Начало: Иркутск, время зависит от времени вашего прибытия
1 янв в 08:00
2 янв в 08:00
39 900 ₽ за человека
По местам съёмок фильма «Лёд»: отпуск на Байкале с катанием на коньках, упряжках и хоккеем
На машине
6 дней
По местам съёмок фильма «Лёд»: отпуск на Байкале с катанием на коньках, упряжках и хоккеем
Изучить Иркутск, Ольхон, Листвянку, проехать на собаках, согреться в источниках и поцеловать озеро
Начало: Иркутск, ул. Ленина, 1а, 10:00
14 фев в 10:00
130 000 ₽ за человека
Вкусы и народы Байкала: активный этногастротур в мини-группе
На машине
Конные прогулки
Джиппинг
SUP-прогулки
7 дней
Вкусы и народы Байкала: активный этногастротур в мини-группе
Объехать Ольхон и Огой, попробовать блюда купцов, бурят, голендров, покататься на джипе, коне, сапе
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00
12 дек в 08:00
10 янв в 08:00
170 000 ₽ за человека

