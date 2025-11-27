Мои заказы

Пока Байкал укрыт льдом: автопутешествие по знаковым локациям озера

Полюбоваться замерзшими пузырьками, встретиться с шаманом и исследовать Ольхон и Огой
В этом путешествии вас ждут ледяные гроты и прозрачные наплески Малого Моря, встреча с бурятским шаманом и знакомство с духовными традициями Сибири.

Вы посетите священный мыс Бурхан, подниметесь к буддийской ступе
читать дальше

Просветления на острове Огой и увидите скалу Дракон.

На хивусе пронесётесь над зеркальной гладью Байкала, прогуляетесь по побережью и поищете пузыри в Большом Голоустном.

Осмотрим мраморные скалы Бугульдейки, выпьем ароматный чай на берегу и насладимся чистым сибирским воздухом, в котором витают сила и покой.

5
1 отзыв
Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой (зимняя экипировка):

тёплая непродуваемая куртка и брюки (желательно с капюшоном);

тёплая устойчивая обувь;

шапка с мембраной, шарф, флисовые перчатки и тёплые варежки;

термобельё, свитер, флиска, хлопковая и шерстяная одежда;

треккинговые зимние носки (впитывающие влагу);

солнцезащитный крем, очки или горнолыжная маска;

личная аптечка;

термос (по желанию);

рюкзак до 40 литров для дневных выездов.

Рекомендации:
Температура зимой на Байкале может опускаться до –25 °C, поэтому важно иметь качественную тёплую одежду и устойчивую обувь с нескользящей подошвой.

Программа тура по дням

1 день

Врата в Восточную Сибирь и древние тайны Байкала

Ваше путешествие в сердце Сибири начинается в Иркутске. Встреча с гидом состоится в аэропорту с 8:00 до 8:30 (у выхода в город, напротив зоны выдачи багажа) или на железнодорожном вокзале с 9:00 до 9:30 (у центрального выхода). Просим заранее сообщить место прибытия, номер рейса или поезда и ваш контактный телефон.

Если вы задержитесь, добираться до группы по маршруту придётся самостоятельно и за свой счёт.

После встречи нас ждёт сытный сибирский завтрак — горячий и питательный, он подарит энергию на весь день.

Далее мы отправимся к великому Байкалу, на Малое Море. По пути сделаем остановку в сакральном месте, где нас встретит шаман. Он расскажет о древних бурятских традициях, о связи человека с природой и о духах Байкала. Мы проведём небольшой обряд очищения и благословения на удачную дорогу.

К полудню прибудем на базу отдыха или в отель, где нас ждёт размещение в тёплых номерах и обед.

Когда солнце начнёт заходить, мы отправимся на прогулку по льду Байкала. Гид расскажет о происхождении озера, его флоре, фауне и легендах, связанных с островом Ольхон и проливом Ольхонские ворота.

Тем, кто захочет, можно взять коньки и покататься по идеально гладкому льду — по самому прозрачному в мире зеркалу.

День завершится ужином и отдыхом.

Врата в Восточную Сибирь и древние тайны Байкала
2 день

Ледяные гроты Байкала и скала Шаманка

После завтрака нас ждёт автомобильная экскурсия к ледяным гротам Байкала и знаменитому мысу Бурхан.

Мы выедем на прозрачный лёд, где открываются потрясающие виды на пролив Ольхонские ворота. Здесь сделаем короткую остановку, пробурим лунку и попробуем чистейшую воду Байкала — прямо с ладоней.

Дорога проходит среди скал, покрытых яркими лишайниками, зелёными и оранжевыми, словно живопись самой природы. Мы остановимся у гротов и пещер Ольхона, где своды украшены ледяными сталактитами и наплесками. Только зимой можно увидеть эти хрустальные залы во всей красоте.

Следующая точка — легендарный мыс Бурхан, или скала Шаманка, одна из 9 святынь Азии. Здесь веками проходили шаманские обряды, и по сей день место хранит сильную энергетику. У подножия скалы можно загадать желание, любуясь панорамой Сарайского пляжа и бескрайними просторами Байкала.

После экскурсии нас ждут обед и отдых.

Далее — свободное время для дополнительных активностей (за доплату). Можно выбрать:

— катание на коньках по льду Байкала;
— баню на льду с погружением в прорубь;
— встречу рассвета на льду;
— прогулку на квадроциклах или хивусе;
— экскурсию с чаепитием;
— экскурсию в бухту Ая с посещением петроглифов.

День завершится ужином и отдыхом в отеле.

Ледяные гроты Байкала и скала Шаманка
3 день

Остров Огой и ступа Просветления

После завтрака собираем вещи и выезжаем, но наше путешествие продолжается. Сегодня нас ждёт поездка на хивусе к мистическому острову Огой.

На вершине острова возвышается белоснежная буддийская ступа Просветления, построенная в 2005 году. В её основании хранятся священные реликвии, а сама ступа считается покровительницей всего доброго. Мы обойдём её по кругу, вращая молитвенные барабаны и загадывая желание.

Далее увидим скалу Дракон — одно из самых живописных мест Байкала. Застывший в ледяном поле, он напоминает сказочного зверя.

По пути обратно сделаем остановку у ледяных гротов и наплесков, чтобы ещё раз насладиться красотой Байкала.

После обеда выдвинемся в сторону Иркутска, но перед этим посетим заброшенный Мраморный карьер. Его белоснежные стены создают фантастический пейзаж — словно кусочек другой планеты.

К вечеру прибудем в Иркутск и разместимся в отеле. Для тех, кто захочет, можно прогуляться по набережной Ангары и завершить день чашкой горячего чая в одном из уютных кафе города.

Остров Огой и ступа Просветления
4 день

Большое Голоустное

После завтрака отправимся в посёлок Большое Голоустное, известный своими фантастическими пейзажами.

По дороге гид расскажет об истории Иркутска, его купеческом прошлом и старинных улицах, хранящих дух 19 века.

На месте нас ждёт одно из самых удивительных зрелищ Байкала — прозрачный лёд, под которым застыло бесчисленное множество пузырей метана. Они похожи на замерзшие звёзды или жемчужины, застывшие в глубине.

У вас будет время прогуляться по этому природному чуду, сделать фото и, если захочется, покататься на коньках (аренда возможна у местных жителей или заранее в Иркутске).

После обеда мы отправимся обратно в Иркутск. Вечером — свободное время: можно поужинать в одном из ресторанов города.

Большое Голоустное
5 день

Окончание тура

После завтрака вы сможете спокойно собрать вещи и вспомнить лучшие моменты поездки. Номера необходимо освободить до 12:00. Далее — самостоятельный трансфер в аэропорт или на вокзал.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе
  • Трансфер от аэропорта или ж/д вокзала
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии:
  • Встреча с бурятским шаманом
  • Пешеходная экскурсия по побережью Малого Моря
  • Автомобильная экскурсия к гротам острова Ольхон, сокуйным образованиям и мысу Бурхан
  • Экскурсия на хивусе на остров Огой и к мысу Дракон
  • Автоэкскурсия в Большое Голоустное
  • Посещение Мраморного карьера в деревне Бугульдейка
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт или переезд до Иркутска и обратно
  • Остальное питание
  • Трансфер до аэропорта или ж/д вокзала
  • Доплата за 1-местное размещение - 16 350 ₽ за весь тур
  • Дополнительные услуги гостиниц и баз отдыха
  • Индивидуальное обслуживание
  • Размещение более высокого уровня (по запросу)
  • Дополнительные экскурсии и активности, не включённые в основную программу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, аэропорт, 8:00-8:30. Ж/д вокзал, 9:00-9:30
Завершение: Иркутск, аэропорт или ж/д вокзал, после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — Организатор в Иркутске
Провёл экскурсии для 107 туристов
Представьте, что путешествие — это не список географических точек, а состояние души. Состояние, когда вы расслаблены и открыты для нового, потому что каждая деталь уже продумана за вас. Когда вас не
читать дальше

трясёт от мыслей о непредвиденных расходах, а гид встречает не как клиента, а как дорогого гостя. Именно так, по-семейному бережно, мы работаем с 2018 года. Наша команда — это не менеджеры и гиды, а проводники в мир удивительных открытий. Мы сами влюблены в те места, куда приглашаем, и горим желанием показать их с самой лучшей стороны. Более 5000 человек уже уехали от нас с тёплыми воспоминаниями и полными чемоданами впечатлений. Мы гарантируем не только даты выездов, но и ваше спокойствие: все условия прописаны простым языком, а юридическая защита — не просто слова, а наш принцип. Позвольте себе путешествовать без забот — мы уже всё подготовили!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Л
Любовь
27 ноя 2025
"Это было прям путешествие мечты! Байкал – нереально красивый, живой, но при этом будто тёплый изнутри. Каждый день продуман до мелочей, всё самое интересное увидели: и природу, и места, созданные
читать дальше

людьми, ничего не упустили!
Советуем от души, хоть сейчас обратно собирай чемодан и лети! Уже планируем вернуться следующей зимой.

А наш гид Ирина – просто золото! Не просто гид, а человек, который живёт своим делом. Рассказывает так, что слушаешь и не можешь оторваться. Благодаря ей вся поездка прошла идеально, легко и с настроением.

Спасибо всей команде! Пусть у вас всё только растёт и цветёт, вы реально умеете делать людей счастливыми ❤️"

Тур входит в следующие категории Иркутска

