Ваше путешествие в сердце Сибири начинается в Иркутске. Встреча с гидом состоится в аэропорту с 8:00 до 8:30 (у выхода в город, напротив зоны выдачи багажа) или на железнодорожном вокзале с 9:00 до 9:30 (у центрального выхода). Просим заранее сообщить место прибытия, номер рейса или поезда и ваш контактный телефон.

Если вы задержитесь, добираться до группы по маршруту придётся самостоятельно и за свой счёт.

После встречи нас ждёт сытный сибирский завтрак — горячий и питательный, он подарит энергию на весь день.

Далее мы отправимся к великому Байкалу, на Малое Море. По пути сделаем остановку в сакральном месте, где нас встретит шаман. Он расскажет о древних бурятских традициях, о связи человека с природой и о духах Байкала. Мы проведём небольшой обряд очищения и благословения на удачную дорогу.

К полудню прибудем на базу отдыха или в отель, где нас ждёт размещение в тёплых номерах и обед.

Когда солнце начнёт заходить, мы отправимся на прогулку по льду Байкала. Гид расскажет о происхождении озера, его флоре, фауне и легендах, связанных с островом Ольхон и проливом Ольхонские ворота.

Тем, кто захочет, можно взять коньки и покататься по идеально гладкому льду — по самому прозрачному в мире зеркалу.

День завершится ужином и отдыхом.