Вы посетите священный мыс Бурхан, подниметесь к буддийской ступе
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой (зимняя экипировка):
тёплая непродуваемая куртка и брюки (желательно с капюшоном);
тёплая устойчивая обувь;
шапка с мембраной, шарф, флисовые перчатки и тёплые варежки;
термобельё, свитер, флиска, хлопковая и шерстяная одежда;
треккинговые зимние носки (впитывающие влагу);
солнцезащитный крем, очки или горнолыжная маска;
личная аптечка;
термос (по желанию);
рюкзак до 40 литров для дневных выездов.
Рекомендации:
Температура зимой на Байкале может опускаться до –25 °C, поэтому важно иметь качественную тёплую одежду и устойчивую обувь с нескользящей подошвой.
Программа тура по дням
Врата в Восточную Сибирь и древние тайны Байкала
Ваше путешествие в сердце Сибири начинается в Иркутске. Встреча с гидом состоится в аэропорту с 8:00 до 8:30 (у выхода в город, напротив зоны выдачи багажа) или на железнодорожном вокзале с 9:00 до 9:30 (у центрального выхода). Просим заранее сообщить место прибытия, номер рейса или поезда и ваш контактный телефон.
Если вы задержитесь, добираться до группы по маршруту придётся самостоятельно и за свой счёт.
После встречи нас ждёт сытный сибирский завтрак — горячий и питательный, он подарит энергию на весь день.
Далее мы отправимся к великому Байкалу, на Малое Море. По пути сделаем остановку в сакральном месте, где нас встретит шаман. Он расскажет о древних бурятских традициях, о связи человека с природой и о духах Байкала. Мы проведём небольшой обряд очищения и благословения на удачную дорогу.
К полудню прибудем на базу отдыха или в отель, где нас ждёт размещение в тёплых номерах и обед.
Когда солнце начнёт заходить, мы отправимся на прогулку по льду Байкала. Гид расскажет о происхождении озера, его флоре, фауне и легендах, связанных с островом Ольхон и проливом Ольхонские ворота.
Тем, кто захочет, можно взять коньки и покататься по идеально гладкому льду — по самому прозрачному в мире зеркалу.
День завершится ужином и отдыхом.
Ледяные гроты Байкала и скала Шаманка
После завтрака нас ждёт автомобильная экскурсия к ледяным гротам Байкала и знаменитому мысу Бурхан.
Мы выедем на прозрачный лёд, где открываются потрясающие виды на пролив Ольхонские ворота. Здесь сделаем короткую остановку, пробурим лунку и попробуем чистейшую воду Байкала — прямо с ладоней.
Дорога проходит среди скал, покрытых яркими лишайниками, зелёными и оранжевыми, словно живопись самой природы. Мы остановимся у гротов и пещер Ольхона, где своды украшены ледяными сталактитами и наплесками. Только зимой можно увидеть эти хрустальные залы во всей красоте.
Следующая точка — легендарный мыс Бурхан, или скала Шаманка, одна из 9 святынь Азии. Здесь веками проходили шаманские обряды, и по сей день место хранит сильную энергетику. У подножия скалы можно загадать желание, любуясь панорамой Сарайского пляжа и бескрайними просторами Байкала.
После экскурсии нас ждут обед и отдых.
Далее — свободное время для дополнительных активностей (за доплату). Можно выбрать:
— катание на коньках по льду Байкала;
— баню на льду с погружением в прорубь;
— встречу рассвета на льду;
— прогулку на квадроциклах или хивусе;
— экскурсию с чаепитием;
— экскурсию в бухту Ая с посещением петроглифов.
День завершится ужином и отдыхом в отеле.
Остров Огой и ступа Просветления
После завтрака собираем вещи и выезжаем, но наше путешествие продолжается. Сегодня нас ждёт поездка на хивусе к мистическому острову Огой.
На вершине острова возвышается белоснежная буддийская ступа Просветления, построенная в 2005 году. В её основании хранятся священные реликвии, а сама ступа считается покровительницей всего доброго. Мы обойдём её по кругу, вращая молитвенные барабаны и загадывая желание.
Далее увидим скалу Дракон — одно из самых живописных мест Байкала. Застывший в ледяном поле, он напоминает сказочного зверя.
По пути обратно сделаем остановку у ледяных гротов и наплесков, чтобы ещё раз насладиться красотой Байкала.
После обеда выдвинемся в сторону Иркутска, но перед этим посетим заброшенный Мраморный карьер. Его белоснежные стены создают фантастический пейзаж — словно кусочек другой планеты.
К вечеру прибудем в Иркутск и разместимся в отеле. Для тех, кто захочет, можно прогуляться по набережной Ангары и завершить день чашкой горячего чая в одном из уютных кафе города.
Большое Голоустное
После завтрака отправимся в посёлок Большое Голоустное, известный своими фантастическими пейзажами.
По дороге гид расскажет об истории Иркутска, его купеческом прошлом и старинных улицах, хранящих дух 19 века.
На месте нас ждёт одно из самых удивительных зрелищ Байкала — прозрачный лёд, под которым застыло бесчисленное множество пузырей метана. Они похожи на замерзшие звёзды или жемчужины, застывшие в глубине.
У вас будет время прогуляться по этому природному чуду, сделать фото и, если захочется, покататься на коньках (аренда возможна у местных жителей или заранее в Иркутске).
После обеда мы отправимся обратно в Иркутск. Вечером — свободное время: можно поужинать в одном из ресторанов города.
Окончание тура
После завтрака вы сможете спокойно собрать вещи и вспомнить лучшие моменты поездки. Номера необходимо освободить до 12:00. Далее — самостоятельный трансфер в аэропорт или на вокзал.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание по программе
- Трансфер от аэропорта или ж/д вокзала
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии:
- Встреча с бурятским шаманом
- Пешеходная экскурсия по побережью Малого Моря
- Автомобильная экскурсия к гротам острова Ольхон, сокуйным образованиям и мысу Бурхан
- Экскурсия на хивусе на остров Огой и к мысу Дракон
- Автоэкскурсия в Большое Голоустное
- Посещение Мраморного карьера в деревне Бугульдейка
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт или переезд до Иркутска и обратно
- Остальное питание
- Трансфер до аэропорта или ж/д вокзала
- Доплата за 1-местное размещение - 16 350 ₽ за весь тур
- Дополнительные услуги гостиниц и баз отдыха
- Индивидуальное обслуживание
- Размещение более высокого уровня (по запросу)
- Дополнительные экскурсии и активности, не включённые в основную программу